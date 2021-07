È ora che la Russia smetta di sognare l’Occidente: è il nemico

Inserito alle 15:37h in da Redazione in Russia

di Alexander Khaldey

Il “British Institute of International Studies Chatham House” ha pubblicato un rapporto sui principi dell’Occidente in relazione alla Russia, dove ha cercato di screditare il linguaggio esopico esistente della diplomazia, adottato nella pratica internazionale tra Stati, dove i veri obiettivi sono sostituiti da miti politici corretti da eufemismi. Il rapporto si intitola “Miti e malintesi nel dibattito sulla Russia” ed esamina 16 miti che, secondo gli autori, sono dannosi per l’Occidente, ma sono riusciti a radicarsi nel pensiero dell’establishment.

Il rapporto esamina le principali disposizioni che la Gran Bretagna, a nome di tutto l’Occidente, fa nei confronti della Russia. La conclusione è stata raggiunta: gli obiettivi ei metodi dell’Occidente e della Russia sono diversi, sono concorrenti e non saranno mai partner.

I testi degli anglosassoni sulla Russia sono interessanti perché sono scritti nel linguaggio della propaganda, non degli analisti. In esso, la Russia è descritta da costruzioni semantiche che la rappresentano come un cinico soggetto imperiale in lotta per il potere globale, e l’Occidente è descritto da costruzioni che la descrivono in termini moralistici con una connotazione positiva.

Questo ci permette di cambiare posto tra la Russia e l’Occidente e capire come l’Occidente vede se stesso, ma non lo esprime direttamente. Questo metodo di sostituzione, adottato in matematica, aiuta a smentire i miti che tra di noi sono usati dai sostenitori di quella stessa Russia come parte dell’Europa da Lisbona a Vladivostok. Questi sono miti sulla possibilità di un partenariato tra l’UE e la Russia, la Russia e l’Occidente, se eliminiamo la politicizzazione non necessaria e guardiamo agli interessi reciprocamente vantaggiosi.

In generale, gli inglesi possono e devono essere ringraziati per la loro franchezza. Dopotutto, hanno aperto gli occhi non solo ai loro alleati, ma anche a molti dei nostri lettori che non riescono a cogliere l’inghippo nelle conversazioni secondo cui la Russia dovrebbe sforzarsi di diventare parte della civiltà occidentale, superando le incomprensioni, i cliché della Guerra Fredda e difficoltà con i leader falchi conservatori. Danno i segnali del “sono nostri!” con tutte le sue forze, chiedendosi perché l’Occidente li consideri strani, e vedendo questo come un malinteso che deve essere eliminato con pazienti spiegazioni.

“Paragonare l’Europa e gli Stati Uniti alla Russia mette in luce le differenze chiave. Primo, se l’UE è un impero, è solo un “impero su invito”. Anche l’allargamento della NATO è stato guidato, in particolare dalla domanda di altri stati “, scrivono gli autori del rapporto, aggiungendo:

“Al contrario, i progetti di integrazione russa sono schemi per imporre ‘solido buon vicinato’ con altri Stati, molti dei quali hanno sostenuto gravi costi (e, nel caso dell’Ucraina, la guerra) per opporsi a queste iniziative. Alcuni paesi che hanno scelto liberamente di integrarsi con la Russia (es. Bielorussia e Armenia) sono stati successivamente sottoposti a forti pressioni per rinunciare a più sovranità di quanto intendessero rinunciare”.

Tutto è bello in questo testo: franchezza, ingenuità, convinzione infantile che saranno percepiti come vengono presentati. Voglio dire, almeno non negano che l’UE sia un impero, e grazie per questo. Qualcosa come nella neolingua il suo impero è una maledizione. Ma il passaggio sulla causa da altri stati sembra particolarmente toccante.

Apparentemente, tutti i regimi impiantati in Ucraina e Armenia, così come il fallito Maidan in Bielorussia, non sono il frutto degli sforzi degli organizzatori delle rivoluzioni colorate da parte delle più grandi ambasciate, del buon vicinato con l’Occidente e della libera scelta dell’integrazione. .

Cioè, Armenia e Ucraina, Georgia e Moldova non hanno concesso sovranità all’Occidente più di quanto intendessero dare. Hanno dato esattamente quello che volevano. Ma la Russia vuole prendere più di quanto vuole dare. Questo il male Antidemocratico.

Nell’interpretazione britannica, l’Occidente invita all’integrazione, non la impone (sic!). E il suo invito viene accettato volontariamente. “Non siamo colpevoli, è venuto di persona.” In Russia questo appuntamento è diventato anche un classico della geopolitica. Ma la Russia sta imponendo questa integrazione alla Bielorussia e all’Armenia. E quanto è avanzato in questa imposizione, è interessante chiedersi?

Gli inglesi non scrivono la verità che l’Occidente sta prendendo la sovranità con la forza. Sostituire le élite e in loro nome, fare il lavaggio del cervello alla popolazione con la propaganda, corrompere alcuni e reprimere altri, fare dichiarazioni a nome dei popoli.

L’Occidente è il costruttore di un teatro dei burattini. La Russia non costruisce un teatro del genere; fa un’offerta diretta a questi burattini. Ma anche questo è inaccettabile per l’Occidente: e se qualcuno è tentato di accettare?

Ma solo l’Occidente può sedurre. Per la Russia, questo è “togliere sovranità” e “buon vicinato”. Scambia le parole “Russia” e “Occidente” in questa immagine e tutto andrà a posto. L’Occidente non deve permettere un solido buon vicinato tra la Russia ei suoi vicini. E se ci riuscisse, la Russia dovrebbe correggere la situazione con la forza.

Putin con i suoi ufficiali

Quando descrive la Russia, l’Occidente descrive se stesso, ma ha paura di farlo pubblicamente. Il rapporto di Chatham House è una classica presentazione di propaganda mascherata da analisi. Una nota del tutto rivelatrice si ottiene se si comprende semplicemente che ciò che l’Occidente rimprovera alla Russia, lo vuole per sé.

“La Russia vede l’Unione economica eurasiatica (EAEU) come un partner dell’UE nella cosiddetta zona di libero scambio, che si estende “da Lisbona a Vladivostok”. In effetti, la EAEU è un progetto politico privo della stabilità istituzionale di un vero mercato comune”, scrivono gli autori di Chatham House.

Qui sono quasi onesti: tutte le alleanze, senza eccezione, sono progetti politici. La politica è un’espressione concentrata dell’economia. Chi può dire che l’UE è un progetto apolitico? E che la Gran Bretagna non ne è uscita per ragioni politiche?

“L’EAEU non è una versione eurasiatica dell’UE e l’argomento dell’”equivalenza” della Russia è sbagliato. A differenza dell’UE, la EAEU non è governata da istituzioni comuni forti in grado di sviluppare e far rispettare una serie di regole comuni. In altre parole, l’EAEU non è un vero progetto di integrazione economica.

Al centro del problema c’è il fatto che fin dall’inizio Mosca ha creato la EAEU come mezzo per invertire la perdita di potere della Russia nella regione dopo il crollo dell’Unione Sovietica, e non per una profonda integrazione economica con più stati. “.

Qui gli inglesi sono di nuovo furbi. Leggi Brzezinski (la grande scacchiera),lì dice tutto. Gli Stati Uniti hanno deciso di creare l’UE solo perché, a loro avviso, l’UE dovrebbe essere controllata politicamente dagli Stati Uniti e questo ha reso più facile per loro guidare l’Europa. L’UE, senza gli Stati Uniti, non avrebbe mai avuto luogo. E quando si tratta di una profonda integrazione economica, l’esempio di Nord Stream 2 mostra come tali progetti senza politica incontrano la resistenza degli anglo-americani.

Inoltre, gli inglesi rimproverano direttamente alla Germania di non seguire gli interessi britannici in Europa, non volendo essere guidati dall’opinione dei burattini britannici in Polonia, nei paesi baltici, in Ucraina e in altri nell’Europa orientale. Ecco come gli inglesi esprimono il loro risentimento per questo:

“In qualsiasi dialogo, sarà anche importante impedire alla Russia di monopolizzare l’agenda estera dell’UE. È necessario evitare l’emarginazione dei vicini orientali dell’UE, sia all’interno che all’esterno del blocco eurasiatico. Ciò è particolarmente importante dato che alcuni Stati membri dell’UE, come la Germania, sono ancora interessati a “fare affari come di consueto” con la Russia e la EAEU in termini di legami economici”.

“Evitare l’emarginazione dei vicini orientali dell’UE” è esattamente lo stesso requisito affinché la Germania non licenzi gli agenti polacco-baltici britannici e abbandoni i suoi interessi nazionali a favore degli inglesi. Con il pretesto dell’unità degli obiettivi politici dell’Occidente. Ma non c’è tale unità. L’amicizia è amicizia e il resto è un’altra cosa.

Come gli autori del rapporto interpretano la storia russa e indicano le posizioni di combattimento occupate:

“La comunità mondiale delle nazioni deve continuare la politica di non riconoscimento della Crimea come parte della Federazione Russa, simile al non riconoscimento del controllo sovietico sugli stati baltici dopo la seconda guerra mondiale. Gli stati baltici hanno impiegato 50 anni per riconquistare il loro status di stati indipendenti. Un’attesa così lunga è abbastanza concepibile nel caso della Crimea “

E sostiene che non potrà mai esserci un’Europa unita da Lisbona a Vladivostok. Un’Europa del genere è possibile solo con la divisione della Russia in 11 o più stati, con la Crimea come base della NATO ucraina, con le Curili come parte del Giappone e come base degli Stati Uniti, ma la domanda è: abbiamo bisogno di una tale Europa? Quella dove non c’è la Russia, ma ci sono 11 piccole ucraine? Ed è possibile una tale Russia?

La Russia non diventerà mai un paese dell’UE; per l’UE anche l’Ucraina è inaccettabile perché troppo grande. Lo ha affermato senza mezzi termini il candidato alla carica di cancelliere tedesco Armin Laschet. L’UE è impegnata a raccogliere i frammenti nei Balcani, assorbendo questi stati nani. E l’Ucraina no. Troppo grande per l’UE. Cosa c’è da dire sulla Russia, in cui, secondo Zhvanetsky, solo “il territorio di Krasnoyarsk copre la Francia come un toro con una pecora”?

Truppe NATO nei paesi baltici

Quello che Laschet esprime nella sua lingua è nella mente dell’Occidente. Ma lo abbiamo sempre saputo. Hanno paura di noi. Temono la nostra enormità e quindi solo l’esercito e la marina sono nostri alleati. Gli zar lo sapevano e non si facevano illusioni di entrare in Europa. Entrare in Europa è un mito dei cittadini comuni che sono diventati intellettuali liberali. Sono i primi a scomparire come classe in qualsiasi occidentalizzazione della Russia. Oppure diventano la quinta colonna dell’istituto di propaganda del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

L’élite russa deve smettere di sognare di entrare in Europa e iniziare a creare il proprio progetto di civiltà. In caso contrario, la Russia avrà un’élite diversa. Non ci sarà altra Russia che quella frammentata e inclusa nell’Occidente in tante parti. Il sogno di entrare in Europa finora esiste solo in Ucraina, ma questo è un paese con frammenti della mentalità dell’élite della nomenklatura sovietica, basata sul nazionalismo rurale ucraino. Il sogno europeo ha già ucciso l’Ucraina come paese.

La Russia, invece, guarda all’Europa non come una terra promessa, ma come una risorsa, e gli inglesi, che guardano anche all’Europa, la sentono, proponendo agli europei di non credere alle formule di integrazione russe. Ma a che serve allora che gli europei credano agli inglesi? Soprattutto dopo che hanno lasciato loro stessi l’UE?

Tratto da EL Espia digital

Traduzione: Luciano Lago