È morto l’arcivescovo Desmond Tutu, icona anti-apartheid. Ecco cosa ha detto su Israele-Palestina

L’icona sudafricana anti-apartheid, l’arcivescovo Desmond Tutu, premio Nobel per la pace, è morto domenica all’età di 90 anni.

Contemporaneo di Nelson Mandela, Tutu era noto non solo per il suo ruolo nel porre fine a un capitolo oscuro della discriminazione razziale nel suo paese, ma anche per essersi pronunciato contro le ingiustizie in tutto il mondo, compreso il Medio Oriente.

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha onorato questa battaglia in un tributo a Tutu annunciando la morte dell’arcivescovo.

“La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato”, ha affermato in una nota.

“Un uomo di straordinario intelletto, integrità e invincibilità contro le forze dell’apartheid, era anche tenero e vulnerabile nella sua compassione per coloro che avevano sofferto l’oppressione, l’ingiustizia e la violenza sotto l’apartheid e per le persone oppresse e discriminate in tutto il mondo”.

Conflitto israelo-palestinese

L’arcivescovo Tutu ha criticato apertamente l’occupazione israeliana in Palestina e l’assedio di Gaza.

“Vorrei poter tacere sulla difficile situazione dei palestinesi. non posso! Il Dio che era lì e ha mostrato che dovremmo diventare liberi è il Dio descritto nelle Scritture come lo stesso ieri, oggi e per sempre”, ha detto al Washington Post nel 2013.

Tutu ha tracciato parallelismi tra l’occupazione israeliana e l’apartheid in Sud Africa.

“Quello che viene fatto ai palestinesi ai posti di blocco, per noi, è il tipo di cose che abbiamo vissuto in Sudafrica”.

Tutu doveva guidare una missione d’inchiesta delle Nazioni Unite con la professoressa Christine Chinkin per indagare su un attacco israeliano del novembre 2006 al distretto di Beit Hanoun a Gaza che ha portato alla morte di 19 palestinesi, tra cui sette bambini.

Desmond Tutu: la mia preghiera al popolo di Israele: liberatevi liberando la Palestina -https://www.invictapalestina.org/archives/562

Israele ha rifiutato di concedere all’arcivescovo Tutu e al professor Chinkin l’autorizzazione ad entrare a Gaza, ma alla fine sono stati in grado di recarsi nel territorio assediato attraverso l’Egitto. Hanno incontrato sopravvissuti e testimoni oculari e hanno prodotto un rapporto al Consiglio per i diritti umani.

In una dichiarazione del maggio 2008 sulla sua missione, l’arcivescovo ha denunciato l’assedio israeliano a Gaza, in atto dal 2007, come “una grave violazione dei diritti umani”. Ha anche detto che l’assedio israeliano ha contraddetto le scritture ebraiche e cristiane.

“Quelle scritture parlano di un Dio: un Dio dell’Esodo, un Dio notoriamente prevenuto a favore dei deboli, degli oppressi, dei sofferenti, dell’orfano, della vedova, dello straniero”, ha detto.

“Siamo in uno stato di shock, esacerbato da ciò che abbiamo successivamente sentito dalle vittime e dai sopravvissuti al massacro di Beit Hanoun. Per noi, l’intera situazione è abominevole”, ha affermato la dichiarazione congiunta di Desmond Tutu e del professor Chinkin.

“Crediamo che i normali cittadini israeliani non sosterrebbero questo blocco, questo assedio se sapessero cosa significa per le persone comuni come loro. No, non sosterrebbero una politica che limiti le forniture di carburante o interrompa automaticamente la fornitura di elettricità.

“Non sosterrebbero una politica che metta a rischio la vita di uomini e donne comuni in ospedale, che tagli l’acqua e il cibo dagli ospedali mettendo a repentaglio la vita dei bambini”.

Nell’agosto 2009, Desmond Tutu si è unito a una delegazione dell’ONG internazionale “The Elders” in una visita in Israele e nei territori palestinesi occupati per sostenere la pace.

Più di recente, in un articolo pubblicato sul quotidiano israeliano Haaretz nel 2014, Desmond Tutu ha dichiarato il suo sostegno al movimento internazionale di boicottaggio, sanzioni e disinvestimento (BDS) come mezzo pacifico per opporsi all’occupazione israeliana.

“Coloro che continuano a fare affari con Israele, che contribuiscono a un senso di ‘normalità’ nella società israeliana, stanno rendendo un disservizio al popolo di Israele e Palestina. Stanno contribuendo alla perpetuazione di uno status quo profondamente ingiusto”, ha scritto.

L’arcivescovo ha espresso la sua opposizione agli atti di violenza da entrambe le parti del conflitto, sebbene abbia descritto la risposta di Israele ai razzi palestinesi come “sproporzionatamente brutale”.

“Ho condannato i responsabili in Palestina di aver lanciato missili e razzi contro Israele. Stanno alimentando le fiamme dell’odio. Sono contrario a tutte le manifestazioni di violenza.

“Missili, bombe e crude invettive non fanno parte della soluzione. Non esiste una soluzione militare.

“È più probabile che la soluzione venga da quella cassetta degli attrezzi nonviolenta che abbiamo sviluppato in Sudafrica negli anni ’80, per persuadere il governo della necessità di modificare le sue politiche”.

Nota: Nelle commemorazioni dell’arcivescovo Tutu fatte dai media occidentali si è del tutto tralasciato questo aspetto delle riflessioni e dei discorsi di Desmond Tutu. Troppo difformi dalla posizione filoisraeliana di tutti i media e dei governi occidentali. L’Apartheid si poteva criticare in Sud Africa ma non in Israele. Un consueto doppio standard ipocrita delle società occidentali.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago