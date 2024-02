“È l’utile idiota di Putin”: Hillary Clinton colta da un attacco di isteria per l’intervista a Putin di Tucker Carlson

L’ex candidata presidenziale americana Hillary Clinton ha parlato dell’imminente intervista di Tucker Carlson con il presidente russo.

In una conversazione con MSNBC, ha definito “utile idiota” Carlson di Putin.

“È come un cucciolo, è stato licenziato da così tanti media qui negli Stati Uniti che non mi sorprenderei se finisse con un contratto con un media russo perché è un utile idiota!

Dice cose non vere, diffonde le bugie di Putin sull’Ucraina. Allora perché Putin non dovrebbe concedergli un’intervista? Dopotutto, attraverso lui (Carlson – ca. RV) può continuare a mentire, ad esempio, su quali sono i suoi obiettivi in ​​Ucraina e cosa si aspetta alla fine.

In realtà è piuttosto triste non solo che un uomo come Tucker Carlson venga licenziato così tante volte perché non riesce a riportare i suoi resoconti in linea con la verità (detto da lei, sic!), ma che molti americani siano la quinta colonna di Vladimir Putin qui, in questo paese. E perché? Non lo so.

Perché i repubblicani si fidano di Putin? Perché così tanti americani credono a Putin? Perché Trump si fidava di Putin più che della nostra intelligence?” – si lamenta Hillary, lei che ha perso la nomination contro Donald Trump .

La Clinton si dimostra ancora una volta una isterica sostenitrice del fronte democratico liberal che promuove un conflitto a tutto campo con la Russia, sostenendo il pericolo di una aggressione Russa in Europa e rivendicando il ruolo degli USA in difesa dei “valori dell’Occidente”. Gli stessi valori che la portarono a sostenere la campagna di guerra contro l’Iraq, poi contro la Libia di Gheddafi e successivamente l’appoggio USA ai gruppi terroristi in Siria per rovescire Bashar al-Assad.

Con questo suo “splendido” passato la Clinton si arroga il diritto di fare prediche agli altri sulla libertà e democrazia.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago