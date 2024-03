È Israele che controlla gli Stati Uniti e non viceversa, Netanyahu è odiato ma sostenuto dagli israeliani. Gli Usa in un vicolo cieco

“Disconnesso dalla realtà” – La Casa Bianca non riesce a gestire la ricalibrazione israeliana

di Alastair Crooke

Alon Pinkas, un ex diplomatico israeliano con ottimi collegamenti a Washington, ci dice che la frustrata Casa Bianca finalmente “ne ha avuto abbastanza ” .

La rottura con Netanyahu è completa: il Primo Ministro non si comporta come dovrebbe un “ alleato degli Stati Uniti ”; critica aspramente la politica mediorientale di Biden, e gli Stati Uniti ormai lo hanno capito.

Biden non può permettere che un’ulteriore influenza su Israele metta a repentaglio la sua campagna elettorale, e quindi – come chiarisce il suo discorso sullo stato dell’Unione – raddoppierà il quadro politico, interpretato male per Israele e Ucraina.

Allora cosa intende fare Biden di fronte all’atto di sfida di Netanyahu contro il “Santo Graal” delle raccomandazioni politiche americane?

Ebbene, ha invitato a Washington Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano, e gli ha presentato un programma « riservato a un primo ministro, o a qualcuno che secondo loro sarà, o dovrebbe essere, primo ministro » . A quanto pare i funzionari pensavano che, avviando una visita al di fuori dei consueti protocolli diplomatici, avrebbero potuto ” innescare una dinamica che avrebbe potuto portare alle elezioni in Israele ” , osserva Pinkas, che avrebbero portato a una leadership più ricettiva alle idee americane.

Questo è stato chiaramente un primo passo verso il cambio di regime attraverso il “soft power”.

E il motivo principale per dichiarare guerra a Netanyahu? Gaza.

A quanto pare Biden non ha apprezzato l’affronto ricevuto alle primarie del Michigan quando il voto di protesta su Gaza ha superato i 100.000 “voti non impegnati”. I sondaggi – soprattutto tra i giovani – fanno scattare segnali d’allarme per novembre (soprattutto a causa di Gaza). I leader nazionali democratici iniziano a preoccuparsi.

Il principale commentatore israeliano Nahum Barnea avverte che Israele sta “danneggiando l’America”:

“ Siamo abituati a pensare all’America in termini familiari… Riceviamo armi e sostegno internazionale e gli ebrei danno i loro voti negli stati chiave e denaro alle campagne. Questa volta la situazione è diversa… Dato che i voti nelle elezioni [presidenziali] vengono conteggiati a livello regionale, solo pochi stati… effettivamente decidono… Come la Florida, [uno] stato chiave, dove i voti ebrei possono decidere chi entra nel Paese. Alla Casa Bianca, anche il voto musulmano del Michigan potrebbe decidere… [Gli attivisti] hanno invitato gli elettori delle primarie a votare “senza vincoli” per protestare contro il sostegno di Biden a Israele… La loro campagna ha avuto successo oltre ogni aspettativa: 130.000 elettori democratici l’hanno sostenuta.

Lo schiaffo rivolto a Biden si è riverberato in tutto l’establishment politico. “Questo parla non solo dell’ascesa di una lobby politica nuova, efficace e tossica, [ma] anche della repulsione che molti americani provano quando vedono le immagini di Gaza . “

“ Biden ama Israele e ne ha davvero paura ” , conclude Barnea, “ ma non ha intenzione di perdere le elezioni per questo. È una minaccia esistenziale ”.

Il problema, tuttavia, è l’opposto: la politica americana è profondamente sbagliata e del tutto incongrua con l’ opinione pubblica maggioritaria in Israele. Molti israeliani sentono di stare conducendo una lotta esistenziale e di non dover diventare “semplice foraggio” (per come lo vedono loro) per una strategia elettorale democratica statunitense.

AIPAC un dei pricipali organismi del potere sionista negli USA

La realtà è che Israele sta rompendo con la squadra di Biden, non il contrario.

Il piano chiave di Biden, che si basa su un apparato di sicurezza palestinese rivitalizzato, è descritto – anche dal Washington Post – come “improbabile”. Gli Stati Uniti hanno tentato un’iniziativa di “rivitalizzazione” della sicurezza dell’Autorità Palestinese sotto la guida del generale americano Zinni nel 2002 e di Dayton nel 2010 . Non ha funzionato – e per una buona ragione: le forze di sicurezza dell’Autorità Palestinese sono semplicemente viste dalla maggior parte dei palestinesi come odiati lacchè che mantengono l’occupazione israeliana. Lavorano per gli interessi di sicurezza israeliani, non per gli interessi di sicurezza palestinesi.

L’altra componente principale della politica statunitense è una “soluzione a due Stati” ancora più improbabile, “deradicalizzata” e anemica, sepolta in un concerto regionale di stati arabi conservatori che agiscono come supervisori della sicurezza. Questo approccio politico riflette una Casa Bianca non al passo con l’Israele più escatologico di oggi, e che non riesce ad allontanarsi dalle prospettive e dalle politiche dei decenni passati che, anche all’epoca, furono fallimentari.

Così la Casa Bianca è ricorsa a un vecchio trucco: attribuire la colpa di tutti i propri fallimenti politici a un leader straniero che non fa funzionare ciò che è “impraticabile”, e cercare di sostituire quel leader con qualcuno più docile. Pinkas scrive:

“ Una volta che gli Stati Uniti si sono convinti che Netanyahu non collaborava, non era un alleato premuroso e si comportava come un grossolano ingrato… concentrato esclusivamente sulla sua sopravvivenza politica dopo la debacle del 7 ottobre, era giunto il momento di .

Tuttavia, le politiche di Netanyahu – nel bene e nel male – riflettono ciò che pensa la maggioranza degli israeliani. Netanyahu ha i suoi ben noti difetti di personalità ed è molto impopolare in Israele, ma ciò non significa che la maggioranza non sia d’accordo con la sua agenda e con quella del suo governo.

Poi «arriva Gantz», scatenato dalla squadra di Biden come futuro primo ministro in carica nel pool diplomatico di Washington e Londra.

Solo che lo stratagemma non ha funzionato come previsto. Come scrive Ariel Kahana (in ebraico, in Israel Hayom il 6 marzo):

“ Gantz ha incontrato tutti gli alti funzionari dell’amministrazione, ad eccezione del presidente Biden, e ha presentato posizioni identiche a quelle che Netanyahu ha presentato nei suoi incontri con loro nelle ultime settimane ” .

Il segretario di Stato Blinken incontra Gants a Washington

” Non distruggere Hamas a Rafah significa inviare un camion dei pompieri per spegnere l’80% dell’incendio “, ha detto Gantz a Sullivan. Harris e altri funzionari hanno ribattuto che sarebbe impossibile evacuare 1,2 milioni di abitanti di Gaza dalla regione di Rafah – un’evacuazione che vedono come una precondizione essenziale per qualsiasi operazione militare nella città meridionale della Striscia di Gaza. “ Gantz era categoricamente in disaccordo . ”

“ Differenze ancora maggiori sono emerse nelle discussioni sugli aiuti umanitari. Mentre molti israeliani sono furiosi per la decisione di autorizzare la consegna di rifornimenti al nemico – [che vedono] come un atto che ha aiutato Hamas, ha prolungato la guerra e ritardato la consegna degli ostaggi – gli americani credono che Israele non sia in grado di farlo. . Non faccio abbastanza. Gli assistenti di Biden hanno persino accusato i funzionari israeliani di mentire sulla quantità di aiuti forniti e sul ritmo della loro consegna.

Naturalmente, gli aiuti sono diventati (giustamente) la questione scottante che grava sulle prospettive elettorali del Partito Democratico, ma Gantz non era d’accordo. Come nota Kahana:

“ Sfortunatamente, gli alti funzionari americani non sono in contatto con altri aspetti della guerra. Credono ancora che l’Autorità Palestinese debba governare Gaza, che in futuro la pace possa essere raggiunta attraverso la “ soluzione dei due Stati ” e che un accordo di normalizzazione con l’Arabia Saudita sia a portata di mano. Gantz fu costretto a correggere questa lettura errata della situazione .

Pertanto, i funzionari dell’amministrazione statunitense hanno ascoltato da Gantz lo stesso programma politico che Netanyahu ha ripetuto loro negli ultimi mesi: Gantz ha anche avvertito che cercare di “metterlo” contro Netanyahu è inutile: potrebbe benissimo voler sostituire Netanyahu come Primo Ministro. prima o poi, ma le sue politiche non saranno fondamentalmente diverse da quelle dell’attuale governo, ha spiegato.

Ora che la visita è terminata e Gantz ha detto quello che ha detto, la Casa Bianca si trova ad affrontare una nuova esperienza: i limiti del potere americano e l’automatica obbedienza degli altri Stati – anche dei più stretti alleati.

Gli Stati Uniti non possono imporre la propria volontà a Israele, né forzare la creazione di un “gruppo di contatto arabo”, né costringere un presunto gruppo di contatto arabo a sostenere e finanziare le “ fantastiche ” “soluzioni” di Biden per Gaza. Questo è un momento critico per la potenza americana.

Netanyahu è un vecchio ed esperto braccio di Washington. È orgoglioso della sua capacità di leggere bene la politica americana. Senza dubbio crede che, anche se Biden potesse alzare la sua retorica di un tono o due, quest’ultimo sarà tenuto sotto stretto controllo su quanto grande possa essere il divario che può creare tra lui e i mega-donatori ebrei nel corso di “un anno elettorale”.

Netanyahu, al contrario, sembra aver concluso che può tranquillamente ignorare Washington – almeno per i prossimi dieci mesi.

Proteste a New York per genocidio a Gaza

Biden ha un disperato bisogno di un cessate il fuoco; ma anche qui – sulla questione degli ostaggi, su cui poggia o fallisce la politica americana – gli Stati Uniti hanno un “orecchio di stagno”. Viene fatta una richiesta all’ultimo minuto ad Hamas per dire quali degli ostaggi originali sono vivi.

La richiesta può sembrare ragionevole agli stranieri, ma gli Stati Uniti devono sapere che né Hezbollah né Hamas danno “prova di vita” gratuitamente: c’è un costo in termini di rapporto di scambio tra i cadaveri e gli ostaggi viventi. (C’è una lunga storia di fallimenti nelle richieste israeliane di “prova di vita”).

I rapporti indicano che Israele rifiuta di accettare un ritiro da Gaza; rifiuta di permettere ai palestinesi nel nord di Gaza di tornare a casa e rifiuta di accettare un cessate il fuoco globale.

Queste sono tutte richieste originarie di Hamas: non sono nuove. Perché questo dovrebbe sorprendere o offendere Biden quando viene ripetuto di nuovo. Questa non è un’escalation delle richieste di Sinwar (come sostengono i media occidentali e israeliani). Piuttosto, riflette una strategia negoziale irrealistica adottata da Washington.

Secondo il quotidiano Al-Quds , Hamas ha presentato al Cairo ” un documento finale che non è soggetto a negoziazione “. Ciò include, tra le altre cose , la richiesta di cessare i combattimenti a Gaza per un’intera settimana prima di raggiungere un accordo per il rilascio degli ostaggi, e una chiara dichiarazione israeliana sul completo ritiro dalla Striscia – accompagnata da garanzie internazionali.

Hamas chiede inoltre che tutti gli abitanti di Gaza abbiano il diritto incondizionato al ritorno a casa, nonché l’ingresso di rifornimenti nell’intera Striscia di Gaza senza divisioni di sicurezza, a partire dal primo giorno dell’accordo. Secondo il documento di Hamas, la liberazione degli ostaggi comincerebbe una settimana dopo l’inizio del cessate il fuoco. Hamas respinge la richiesta di Israele che uno dei suoi membri o leader venga esiliato e inviato all’estero. (Ciò è avvenuto durante il rilascio degli ostaggi dall’assedio della Chiesa della Natività, dove un certo numero di palestinesi furono esiliati negli stati dell’UE – un atto che all’epoca fu pesantemente criticato.)

In una clausola separata, Hamas ha affermato che né lui né nessun altro gruppo palestinese avrebbe fornito un elenco degli ostaggi fino a 48 ore prima dell’attuazione dell’accordo. L’elenco dei prigionieri che Hamas chiede di rilasciare è lungo e comprende il rilascio di 57 persone rilasciate come parte dell’accordo Gilad Shalit del 2011 e successivamente arrestate nuovamente; tutte le detenute e i minorenni; tutti i prigionieri di sicurezza malati e chiunque abbia più di 60 anni. Secondo il rapporto, solo una volta completata la prima fase inizieranno i negoziati sulla fase successiva dell’accordo.

Queste affermazioni non dovrebbero sorprendere nessuno. È fin troppo comune che persone con poca esperienza credano che gli accordi sugli ostaggi possano essere raggiunti in modo relativamente semplice e rapido, attraverso la retorica, i media e la pressione diplomatica. La storia è diversa. Il tempo medio per concordare la liberazione degli ostaggi è superiore a un anno.

Il team di Biden deve rivalutare urgentemente il proprio approccio, partendo dal presupposto che è Israele a rompere con il consenso americano obsoleto e fuorviante. La maggior parte degli israeliani è d’accordo con Netanyahu, che ieri ha ripetuto che ” la guerra è esistenziale e deve essere vinta ” .

Com’è possibile che Israele possa considerare la separazione dagli Stati Uniti? Forse perché Netanyahu capisce che la “struttura di potere” (ebraica Sionista) negli Stati Uniti – come in Europa – controlla gran parte, se non la maggior parte, del denaro che modella la politica americana, e in particolare la posizione del Congresso, dipende fortemente dalle risorse esistenti e continue esiste, la “ causa ” israeliana e non è quindi il caso che Israele dipenda interamente dalle strutture di potere e dalla “buona volontà” americana (come presuppone Biden).

La “causa di Israele” conferisce allo stesso tempo alle strutture interne degli Stati Uniti il ​​loro significato politico, il loro programma e la loro legittimità. Un risultato “No a Israele” toglierebbe loro il terreno sotto i piedi e lascerebbe gli ebrei americani nell’insicurezza esistenziale. Netanyahu lo sa – e capisce anche che l’esistenza di Israele, di per sé, offre a Tel Aviv un certo grado di controllo sulla politica americana.

A giudicare dal discorso sullo stato dell’Unione di ieri, l’amministrazione statunitense è incapace di rompere l’attuale impasse con Israele e sta invece riaffermando i suoi concetti triti e banali. Usare il discorso sullo stato dell’Unione come piattaforma per ribadire il vecchio pensiero non è una strategia. Anche la costruzione di un molo a Gaza ha una storia. Ciò non risolve nulla – se non l’ulteriore consolidamento del controllo israeliano sui confini di Gaza e ogni possibile prospettiva di Gaza post-occupazione – Cipro al posto di Rafah per i controlli di sicurezza israeliani. (Gaza una volta aveva sia un porto che un aeroporto internazionale – tutti ridotti in rovina, ovviamente, dai precedenti bombardamenti israeliani).

La disattenzione alla realtà non è un problema elettorale fastidioso e “accidentale” che richiede una migliore gestione delle pubbliche relazioni da parte del team elettorale:

Funzionari israeliani e americani avvertono da tempo di un possibile aumento delle tensioni che coinciderebbe con l’inizio del Ramadan il 10 marzo. Il canale israeliano Channel 12 (in ebraico) riferisce che il capo della divisione dei servizi segreti militari, ” Aman “, ha avvertito il governo israeliano in un documento riservato della possibilità che scoppi una guerra religiosa durante il mese del Ramadan, con un’escalation di violenza , i territori palestinesi si espandono su più fronti, trasformandosi poi in una guerra regionale.

Questo avvertimento – secondo Channel 12 – è stato il motivo principale dietro la decisione di Netanyahu di non imporre restrizioni più dure del solito ai palestinesi che entrano ad Al -Aqsa per la preghiera del Ramadan.

Sì, le cose potrebbero andare peggio, o anche molto peggio, per Israele.

Alastair Crooke

Fonte: Strategic Culture