‘È in gioco l’umanità’: Lula e Petro denunciano il genocidio a Gaza

I presidenti di Brasile e Colombia ripudiano il genocidio commesso da Israele a Gaza e chiedono che venga fermato a favore della dignità e della sopravvivenza dell’umanità.

Nel suo discorso davanti al vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC), tenutosi venerdì a Kingstown, capitale di Saint Vincent e Grenadine (situata nel Mar dei Caraibi), il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva , Ha criticato “la sconvolgente indifferenza della comunità internazionale” nei confronti dei crimini perpetrati da Israele nella Striscia di Gaza.

Il presidente brasiliano ha esortato i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), gli unici con diritto di veto, a mettere da parte le loro divergenze e a fermare il genocidio nell’enclave costiera. “Sono in gioco la nostra dignità e la nostra umanità. Pertanto è necessario fermare le uccisioni in nome della sopravvivenza dell’umanità”, ha sottolineato Lula.

Allo stesso modo, ha suggerito al Segretario Generale delle Nazioni Unite di invocare l’articolo 99 della Carta delle Nazioni Unite in qualsiasi situazione che possa mettere in pericolo il mantenimento della pace.

Il genocidio a Gaza ci sta uccidendo come umanità

Da parte sua, il presidente colombiano Gustavo Petro ha censurato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto per aver scatenato una guerra genocida contro i palestinesi a Gaza, che ha provocato più di 30.000 morti.

Petro ha criticato il sostegno che Israele riceve da alcuni paesi della comunità internazionale. “La Germania sostiene il genocidio, e la Francia, l’Unione Europea, il Regno Unito, e soprattutto gli Stati Uniti, nella loro versione democratica, sostengono lo sgancio di bombe sul popolo” della Palestina.

Il presidente colombiano ha chiarito che ciò che sta accadendo nell’enclave costiera “ci sta uccidendo come umanità”.

Petro ha descritto l’“assedio totale” di Gaza da parte di Israele come una pratica nazista

La settimana scorsa, Lula da Silva ha denunciato il genocidio israeliano a Gaza e lo ha paragonato alla campagna di Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, che con queste dichiarazioni ha provocato un’escalation delle tensioni tra il Brasile e il regime di Tel Aviv. Dopo queste dichiarazioni, Israele ha definito Lula da Silva “ persona non gradita ”.

In questo contesto, giovedì, la Colombia ha sospeso i contratti di acquisto di armi con Israele dopo l’attacco dell’aereo israeliano contro civili palestinesi in fila per ricevere cibo a Gaza City.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago