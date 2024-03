È in gioco la sopravvivenza dell’Ucraina

di MK Bhadrakumar

Sono sorte polemiche inutili in seguito all’avviso emesso il 7 marzo dall’ambasciata americana a Mosca secondo cui ” gli estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a Mosca, compresi concerti ” e avvertendo i cittadini statunitensi di ” evitare grandi raduni “.

Questo avviso ha preso la forma di un litigio diplomatico e, almeno momentaneamente, gli Stati Uniti hanno affermato di aver condiviso “informazioni ” con i russi, lasciando intendere che le agenzie di sicurezza di Mosca erano inadeguate, mentre i russi hanno risposto dicendo che gli americani non avevano trasmesso nulla di specifico o utilizzabile.

È chiaro che Washington era in possesso di informazioni sufficientemente credibili in termini di fonte, ma non sufficientemente precise per Mosca. È interessante notare che anche l’ambasciata britannica a Mosca ha emesso un avviso simile che sconsiglia ai cittadini britannici di visitare i centri commerciali. I servizi segreti americani e britannici lavorano in tandem.

Tuttavia, con una strana mossa preventiva, il Dipartimento di Stato si è affrettato, due ore dopo il terribile attacco al centro commerciale Crocus City Hall di Mosca del 22 marzo, a dichiarare che l’Ucraina non era responsabile dell’attacco. Anche gli alleati europei degli Stati Uniti hanno cominciato a ripetere la stessa cosa. Com’era prevedibile, gli americani hanno avuto un vantaggio nella guerra di propaganda, permettendo loro di creare una narrazione – anche in tempo reale – additando lo Stato Islamico come colpevole di questo orribile crimine.

Tuttavia, il giorno successivo, il presidente Vladimir Putin ha rivelato nel suo discorso alla nazione che quello che era successo era “ un omicidio di massa premeditato e organizzato di persone pacifiche e indifese ”, che ricorda i metodi nazisti “ per inscenare un’esecuzione spettacolare, un atto sanguinoso di intimidazioni ”.

È importante sottolineare che Putin ha rivelato che gli autori del reato “ hanno tentato di scappare e si sono diretti verso l’Ucraina, dove, secondo le prime informazioni, sul lato ucraino era stata predisposta una finestra per consentire loro di attraversare il confine di Stato ”. Ma si è astenuto dal nominare i colpevoli, le indagini sono ancora in corso.

In altre parole, secondo le informazioni fornite da Putin, sembra che i mentori/manager degli autori dell’attentato abbiano dato loro istruzioni di lasciare il territorio russo dopo la loro missione prendendo un percorso particolare per attraversare il confine ucraino, dove erano attesi da persone sul lato ucraino del confine. Ciò che ora rimane nel regno del “conosciuto sconosciuto” riguarda in realtà la catena di comando. Questa è la prima cosa.

In secondo luogo, Washington ha diffuso l’idea che si trattasse di un attacco dell’Isis. In effetti, è stato effettivamente propagato dai media occidentali ed è stato concepito come una falsa pista per confondere le persone stupide all’estero.

In realtà, però, gli autori dell’attacco non si sono comportati come assassini dell’Isis in missione suicida in cerca del martirio, ma piuttosto come fuggitivi in ​​fuga. Né hanno risposto all’appello del “jihad”. Si ritiene che siano di etnia tagika e che hanno ammesso di essere mercenari attratti dal denaro.

Sulla base dei video diffusi, gli esperti ritengono inoltre che i loro movimenti all’interno del centro commerciale non dimostrassero le abilità di combattimento attribuite a combattenti ben addestrati e che avessero ” scarsa disciplina “, nel senso che avevano ricevuto solo un addestramento minimo nell’uso dei fucili. . Insomma, si tratta di un atto doloso senza movente, eccetto il denaro.

Detto questo, l’esercito americano ha recentemente “ riorganizzato ” gli ex combattenti dell’Isis. Il 13 febbraio il Servizio segreto straniero russo (SVR) ha affermato in un comunicato che gli Stati Uniti stavano reclutando combattenti jihadisti per effettuare attacchi terroristici sul territorio della Russia e dei paesi della CSI.

La dichiarazione afferma: “ Stanno subendo un addestramento accelerato presso la base americana di Al-Tanf, in Siria, dove viene loro insegnato a creare e utilizzare ordigni esplosivi improvvisati, nonché metodi sovversivi. Particolare enfasi è posta sulla pianificazione di attacchi contro strutture fortemente sorvegliate, comprese le missioni diplomatiche straniere… Nel prossimo futuro, si prevede di schierare militanti in piccoli gruppi sul territorio della Russia e nei paesi della CSI ”.

L’SVR ha inoltre osservato che “ particolare attenzione è stata prestata al coinvolgimento di persone provenienti dal Caucaso settentrionale russo e dall’Asia centrale ”.

Il 26 marzo, Alexander Bortnikov, direttore del Servizio federale di sicurezza (FSB), ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo Rossiya che gli interrogatori finora condotti con i detenuti hanno permesso di stabilire che l’incidente rientrava nel quadro di un contesto politico. Ha aggiunto che gli islamici radicali non potrebbero preparare da soli un’azione del genere e che sono stati aiutati dall’esterno.

Bortnikov ha detto: “ I dati primari che abbiamo ricevuto dai detenuti lo confermano. Continueremo quindi ad affinare le informazioni che dovrebbero permetterci di determinare se la partecipazione della parte ucraina è reale o meno. In ogni caso, finora tutto suggerisce che sia proprio così. Poiché i banditi stessi intendevano recarsi all’estero, cioè nel territorio dell’Ucraina, secondo le nostre informazioni operative preliminari, dove li stavano aspettando ”.

Bortnikov ha aggiunto che l’attacco terroristico è stato sostenuto non solo dai servizi speciali ucraini, ma dietro al massacro c’erano anche paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Secondo lui il principale responsabile dell’incidente non è stato ancora identificato e persiste la minaccia di un atto terroristico in Russia.

Le osservazioni di Bortnikov alludono a una situazione classica: la Russia ha le prove del coinvolgimento dell’Ucraina, ma nessuna “prova” è ancora sufficiente. Questa è una situazione difficile che i paesi spesso affrontano nella lotta contro il terrorismo transfrontaliero, in particolare quando si tratta di terrorismo sponsorizzato dallo stato. Naturalmente, nessuna prova sarà alla fine accettata dall’avversario – mentre nel caso dell’Ucraina c’è spesso l’ansia di rivendicare il merito di aver dissanguato la Russia organizzando operazioni sul suo territorio, come gli omicidi.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti o il Regno Unito, i russi ritengono che, in assenza di intelligence, immagini satellitari e persino supporto logistico da parte delle potenze occidentali, l’Ucraina non ha la capacità di intraprendere operazioni all’interno della Russia o il tipo di attacchi complessi mirati contro i russi e navi da guerra della flotta del Mar Nero.

Tuttavia le potenze occidentali sono invariabilmente in modalità negazione di fronte a tali accuse da parte della Russia.

Non c’è dubbio che l’attacco al municipio di Crocus avrà profonde conseguenze geopolitiche e influenzerà la traiettoria della guerra in Ucraina. L’incidente ha suscitato un’enorme simpatia globale per la Russia. Ciò rappresenta ora un’enorme sfida politica per Putin: agire con decisione, come si aspetta l’opinione pubblica russa, per sradicare completamente le forze oscure trincerate tra i loro vicini.

È concepibile che ciò comporti che Mosca scuota dalle fondamenta la situazione che Washington ha creato a Kiev dopo il colpo di stato del 2024. Il New York Times ha recentemente rivelato che la CIA ha una serie di antenne di intelligence in tutte le regioni di confine tra Ucraina e Russia .

Non commettere errori, gli Stati Uniti sono determinati a mantenere la vasta infrastruttura creata in Ucraina per avviare operazioni segrete e destabilizzare la Russia, qualunque sia il costo. Il fulcro della strategia occidentale è indebolire la Russia e impedirle di svolgere un ruolo avversario sulla scena mondiale.

Mi vengono in mente le parole di TS Eliot dall’opera teatrale Murder in the Cathedral : ” Quale pace si può trovare / Per crescere tra l’incudine e il martello?” La guerra è destinata a una drammatica escalation e lo spiegamento di truppe occidentali in Ucraina è solo questione di tempo per salvare il potenziale residuo del paese come stato in prima linea per la NATO nella sua intera guerra per procura contro la Russia.

Da parte sua, la Russia potrebbe non avere altra scelta che cercare la vittoria militare totale. La reazione russa si svilupperà su più livelli a seconda dei risultati delle indagini in corso.

MK Bhadrakumar

Fonte:https://www.indianpunchline.com/ukraines-survival-hangs-in-the-balance/

Traduzione: Luciano Lago