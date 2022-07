È imminente una guerra in Medio Oriente?

Joe Biden avrebbe ceduto alle pressioni dell’AIPAC*. In una dichiarazione congiunta con il primo ministro ad interim israeliano Yair Lapid durante la sua attuale visita in Israele, ha promesso che “gli Stati Uniti useranno tutti gli elementi del loro potere nazionale per impedire all’Iran di ottenere armi nucleari”, poiché la democrazia americana avrebbe come pilastro del suo sistema politico l’alternanza al potere dei partiti democratico e repubblicano, Joe Biden è la nuova copertura dell’AIPAC.

Così, la vittoria a sorpresa di Donald Trump su Hillary Clinton ha rappresentato per Israele “la perdita di un prezioso amico per ottenere un migliore amico”, Donald Trump, che ha messo in piedi il puzzle sconnesso del caos che si è concluso con la vittoria del candidato democratico Joe Biden, che ha affermato in 2007: “Sono un sionista. Non devi essere un ebreo per essere un sionista.

Iran, la seccatura di Israele? Nel 1978, Zbigniew Brzezinski, che all’epoca era a capo del Consiglio di sicurezza del presidente Carter, nel 1978 coniò l’espressione “arco di crisi” per riferirsi a tutti i paesi musulmani di lingua turca e iraniana che si estendono dal Bosforo all’Indo. Ha sottolineato che se uno dei due dovesse essere destabilizzato, i problemi della regione andrebbero fuori controllo.

Fu, quindi, lo schizzo di una teoria che finì di disegnare nel suo libro The Grand Chessboard: America and the Rest of the World(1997), considerata la Bibbia geostrategica della Casa Bianca nonché il libro accanto al letto di generazioni successive di geostrateghi e scienziati politici. L’Iran ha acquisito una dimensione di potere regionale grazie alla politica erratica degli Stati Uniti in Iraq, (risultato della miopia politica dell’amministrazione Bush ossessionata dall’Asse del Male) eliminando i suoi rivali ideologici, i talebani radicali sunniti e Saddam Hussein con il conseguente vuoto di potere nella regione, riaffermando il suo diritto inalienabile alla nuclearizzazione.

Ma dopo l’elezione del presidente iraniano Hassan Rouhani si è aperto un nuovo scenario e un’opportunità per gli Stati Uniti per risolvere la controversia nucleare Israele-Iran perché un possibile blocco dello Stretto di Hormuz (attraverso il quale un terzo del traffico energetico mondiale) potrebbe aggravare la recessione economica mondiale e indebolire profondamente l’intero sistema politico internazionale. Ciò costringerebbe gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo dell’Iran come potenza regionale e potenziale arbitro nella contesa siriana.

Tuttavia, dopo l’approvazione del Congresso da parte del presidente della commissione per le relazioni estere del Senato Bob Menendez e della senatrice Lindsey Graham che hanno introdotto l’Iran Nuclear Weapons Capability Monitoring Act il 19 luglio per creare una task force per monitorare le armi nucleari e le capacità missilistiche dell’Iran, ci sarebbe una maggiore pressione da la lobby americana filo-israeliana (AIPAC) per destabilizzare l’Iran con metodi rapidi.

Così, il Senato degli Stati Uniti ha rinnovato all’unanimità l’Iran Sanctions Act (ISA) fino al 2026 e dopo il lancio di un nuovo missile balistico da parte dell’Iran, Donald Trump ha aumentato le sanzioni contro diverse compagnie iraniane legate ai missili balistici senza violare l’accordo nucleare firmato tra i G+ 5 e l’Iran del 2015, noto come Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), accordo abbandonato dall’amministrazione Trump.

Questo abbandono ha avuto come effetto collaterale lo strangolamento delle esportazioni di greggio iraniano e il suo ingresso nell’orbita di influenza della Cina, nonché un aumento del suo arricchimento dell’uranio al 60% per il quale Israele ha effettuato propaganda nei media e attacchi selettivi con l’obiettivo di destabilizzare il regime del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, pur avendo stretto alleanze con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e l’Arabia Saudita per formare un accordo contro l’Iran.

Joe Biden ha bisogno di una nuova guerra per vincere le elezioni presidenziali del 2024? La disgrazia di Benjamin Netanyahu nei confronti dell’AIPAC si è cristallizzata nel governo di coalizione guidato dal centrista Yair Lapid e nella destra con Naftali Bennett (Rainbow Coalition). Rappresentava il declino politico dell’ultimo imperatore ebreo, Benjamin Netanyahu, dopo 12 anni al potere. Ma, con l’atavico endemismo di tutti i governi ebrei, il governo Bennett ha proseguito la sistematica campagna di insediamenti illegali, di cui il penultimo episodio sarebbe l’annuncio della creazione delle nuove colonie di Asif e Matar.

Missili e droni iraniani

Va ricordato che il logoramento subito da Joe Biden dopo il fiasco in Afghanistan, l’inflazione galoppante e il possibile ingresso in recessione dell’economia il prossimo anno dopo il conflitto in Ucraina, potrebbero portare a una vittoria repubblicana alle elezioni di medio termine del 2022 anticipando un trionfale ritorno di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. Questo sarebbe un paradigma della recente vittoria repubblicana nello stato della Virginia.

Dato che le riserve strategiche statunitensi sono ai massimi storici e l’industria statunitense dello shale è riuscita a decollare a causa del boom del greggio unito alla crescente sfida all’egemonia statunitense posta dal colosso cinese, ciò potrebbe costringere Joe Biden a sostenere un attacco di sorpresa israeliano all’Iran per innescare una nuova guerra in Medio Oriente che avrebbe il duplice scopo di prosciugare le fonti energetiche della Cina e aumentare il suo indice di gradimento per essere rieletto alle future elezioni presidenziali del 2024.

Secondo Veterans Today , “Israele sta spostando armi di difesa aerea, artiglieria a lungo raggio, elicotteri e caccia F-15 a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno per una guerra più ampia contro l’ Iran . L’Iran” va contro Israele e Turchia e hanno minacciato di adottare “misure più forti” per impedire al nuovo Kurdistan di diventare la portaerei di Israele in una guerra imminente contro i governi sciiti di Iraq e . Iran”.

Questa operazione potrebbe essere scatenata nei prossimi mesi.

Così, dopo i fiaschi in Siria, Libia e Iraq, l’Iran sarebbe la nuova esca del piano anglo-sionista delineato dall’Alleanza anglo-sionista nel 1960 per attirare Russia e Cina e provocare un grande conflitto regionale che segnerà il futuro della regione negli anni a venire. Si tratterebbe di un nuovo episodio locale che segnerebbe il ritorno al ricorrente endemismo della Guerra Fredda americano-russa.

Questo conflitto potrebbe coinvolgere le tre superpotenze (Stati Uniti, Cina e Russia) contando come necessarie collaborazioni le potenze regionali (Israele, Siria, Egitto, Giordania, Arabia Saudita e Iran) che coprono lo spazio geografico che si estende dall’arco del Mediterraneo (Libia, Siria e Libano) allo Yemen e alla Somalia, con epicentro in Iraq e rievocando la guerra del Vietnam con Lindon B. Johnson (1963-1969).

(*) AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) – è una lobby creata nel 1963 negli Stati Uniti con l’obiettivo di sostenere Israele

Germán Gorraiz López, analista politico

Traduzione: Luciano Lago

Fonte: Observateur Continental