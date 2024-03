È guerra: il vero tritacarne inizia adesso

Niente più giochi d’ombre. Adesso è tutto allo scoperto. Senza esclusione di colpi.

di Pepe Escobar

Mostra 1: venerdì 22 marzo 2024. È guerra. Il Cremlino, tramite Peskov, lo ammette finalmente, apertamente.

La citazione in soldoni:

“La Russia non può permettere l’esistenza ai suoi confini di uno Stato che abbia l’intenzione documentata di utilizzare qualsiasi metodo per portarle via la Crimea, per non parlare del territorio di nuove regioni”.

Traduzione: il bastardo regime di Kiev costruito dall’egemone è condannato, in un modo o nell’altro. Il segnale del Cremlino: “Non abbiamo nemmeno cominciato” inizia adesso.

Allegato 2: venerdì pomeriggio, poche ore dopo Peskov. Lo conferma una fonte seria europea, non russa. Il primo controsegnale.

Truppe regolari provenienti da Francia, Germania e Polonia sono arrivate, via ferrovia e aria, a Cherkassy, ​​a sud di Kiev. Una forza sostanziale. Nessun numero trapelato. Sono ospitati nelle scuole. A tutti gli effetti pratici, questa è una forza NATO.

Ciò significa: “Che i giochi abbiano inizio”. Dal punto di vista russo i biglietti da visita del signor Khinzal saranno molto richiesti.

Aerei russi con missili Khinzal

Figura 3: venerdì sera. Attacco terroristico al Crocus City, un locale di musica a nord-ovest di Mosca. Un commando altamente addestrato spara alle persone a vista, a bruciapelo, a sangue freddo, poi dà fuoco a una sala da concerto. Il controsegnale definitivo: con il campo di battaglia che crolla, contro Mosca non resta che il terrorismo.

E proprio mentre il terrore colpiva Mosca, gli Stati Uniti e il Regno Unito, nel sud-ovest asiatico, stavano bombardando Sana’a, la capitale yemenita, con almeno cinque attacchi.

Un po’ di ingegnosa coordinazione. Lo Yemen ha appena concluso un accordo strategico in Oman con Russia-Cina per una navigazione senza problemi nel Mar Rosso, ed è tra i principali candidati per l’espansione BRICS+ al vertice di Kazan del prossimo ottobre.

Non solo gli Houthi stanno sconfiggendo in modo spettacolare la talassocrazia, ma hanno dalla loro parte anche il partenariato strategico Russia-Cina. L‘assicurazione di Cina e Russia che le loro navi possono navigare senza problemi attraverso Bab-al-Mandeb, Mar Rosso e Golfo di Aden viene scambiata con il totale sostegno politico di Pechino e Mosca.

Gli sponsor restano gli stessi

È notte fonda a Mosca, prima dell’alba di sabato 23. Praticamente nessuno dorme. Le voci danzano come dervisci su innumerevoli schermi. Naturalmente nulla è stato confermato – ancora. Solo l’FSB avrà risposte. È in corso una massiccia indagine.

La tempistica del massacro di Crocus è piuttosto intrigante. Un venerdì durante il Ramadan. I veri musulmani non penserebbero nemmeno di perpetrare un omicidio di massa di civili disarmati in un’occasione così sacra. Confrontatela con la carta dell’Isis marchiata freneticamente dai soliti noti.

Andiamo a pop. Per citare i Talking Heads: “Questa non è una festa/questa non è una discoteca/non è uno scherzo”. Oh no; è più come un’operazione psichiatrica tutta americana. L’ISIS è mercenario/scagnozzo da cartone animato. Non veri musulmani. E tutti sanno chi li finanzia e li utilizza come armi.

Forze speciali russe FSB

Questo porta allo scenario più possibile, prima che intervenga l’FSB: scagnozzi dell’ISIS importati dal campo di battaglia siriano – allo stato attuale, probabilmente tagiki – addestrati dalla CIA e dall’MI6, che lavorano per conto della SBU ucraina. Diversi testimoni al Crocus si riferivano a “wahhabiti” – poiché nel commando gli assassini non sembravano slavi.

Toccava al serbo Aleksandar Vucic andare al sodo. Ha collegato direttamente gli “avvertimenti” lanciati all’inizio di marzo dalle ambasciate americana e britannica ai loro cittadini di non visitare luoghi pubblici a Mosca con le informazioni della CIA/MI6 che avevano informazioni interne su un possibile terrorismo e non le avevano rivelate a Mosca.

La trama si infittisce quando si scopre che Crocus è di proprietà degli Agalarov: una famiglia di miliardari azero-russi, molto amici di…… Donald Trump.

Parliamo di un obiettivo individuato dal Deep State.

Spin-off dell’Isis o banderisti: gli sponsor restano gli stessi. Il clownesco segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, è stato così stupido da confermare virtualmente e indirettamente che lo hanno fatto, dicendo alla TV ucraina: “daremo loro [ai russi] questo tipo di divertimento più spesso”.

Ma è toccato a Sergei Goncharov, un veterano dell’unità antiterrorismo d’élite Russia Alpha, avvicinarsi a svelare l’enigma: ha detto a Sputnik che la mente più plausibile è Kyrylo Budanov, il capo della direzione principale dell’intelligence dell’Ucraina. Ministero della Difesa.

Il “capo delle spie” che sembra essere la principale risorsa della CIA a Kiev.

Deve durare fino all’ultimo ucraino

Le tre mostre sopra completano ciò che dice il capo della NATO

Il comitato militare, Rob Bauer, aveva precedentemente dichiarato in un forum sulla sicurezza a Kiev: “Abbiamo bisogno di più che semplici granate: abbiamo bisogno di persone per sostituire i morti e i feriti. E questo significa mobilitazione”.

Traduzione: la NATO dichiara che questa è una guerra fino all’ultimo ucraino.

E la “leadership” di Kiev continua a non capirlo. L’ex ministro delle Infrastrutture Omelyan: “Se vinciamo, ripagheremo con petrolio, gas, diamanti e pellicce russi. Se perdiamo, non si parlerà di soldi: l’Occidente penserà a come sopravvivere”.

Sabotatori ucraini

Parallelamente, il debole “giardino e giungla” Borrell ha ammesso che sarebbe “difficile” per l’UE trovare 50 miliardi di euro extra per Kiev se Washington staccasse la spina. La leadership sudata e alimentata dalla cocaina crede in realtà che Washington non stia “aiutando” sotto forma di prestiti, ma sotto forma di omaggi. E lo stesso vale per l’UE.

Il Teatro dell’Assurdo è ineguagliabile. Il cancelliere tedesco della Salsiccia di Fegato ritiene in realtà che i proventi dei beni russi rubati “non appartengono a nessuno”, quindi possono essere utilizzati per finanziare ulteriori armi da parte di Kiev.

Chiunque abbia un cervello sa che usare gli interessi di beni russi “congelati”, in realtà rubati, per armare l’Ucraina è un vicolo cieco – a meno che non si rubino tutti i beni della Russia, circa 200 miliardi di dollari, per lo più parcheggiati in Belgio e Svizzera: ciò farebbe crollare l’euro per bene, e per quanto riguarda l’intera economia dell’UE.

Gli eurocrati faranno meglio ad ascoltare il grande “disgregatore” della Banca Centrale Russa (terminologia americana) Elvira Nabiullina: La Banca di Russia adotterà “misure appropriate” se l’UE farà qualcosa sui beni russi “congelati”/rubati.

Inutile dire che le tre mostre di cui sopra annullano completamente il circo “La Cage aux Folles” promosso dal gracile Petit Roi, ora noto nei suoi domini francesi come Macronapoleon.

Praticamente l’intero pianeta, compreso il Nord del mondo anglofono, si era già fatto beffe delle “impresa” del suo esercito di Can Can Moulin Rouge.

Quindi i soldati francesi, tedeschi e polacchi, come parte della NATO, sono già nel sud di Kiev. Lo scenario più probabile è che rimarranno molto, molto lontani dalla prima linea, sebbene rintracciabili dalle attività commerciali del signor Khinzal.

Ancor prima che questo nuovo gruppo NATO arrivasse a sud di Kiev, la Polonia – che funge da principale corridoio di transito per le truppe di Kiev – aveva confermato che le truppe occidentali erano già sul terreno.

Quindi non si tratta più di mercenari. La Francia, tra l’altro, è solo al 7 ° posto in termini di mercenari sul terreno, largamente dietro a Polonia, Stati Uniti e Georgia, per esempio. Il Ministero della Difesa russo ha tutti i registri precisi.

In poche parole: ora la guerra si è trasformata da Donetsk, Avdeyevka e Belgorod a Mosca. Più avanti, potrebbe non fermarsi solo a Kiev. Potrebbe fermarsi solo a Leopoli. Il signor 87%, che gode di una massiccia quasi unanimità nazionale , ora ha il mandato di andare fino in fondo. Soprattutto dopo Crocus.

C’è ogni possibilità che le tattiche terroristiche degli scagnozzi di Kiev spingano finalmente la Russia a riportare l’Ucraina ai suoi confini originali senza sbocco sul mare del XVII secolo : privato del Mar Nero e con Polonia, Romania e Ungheria che rivendicano i loro ex territori.

I restanti ucraini inizieranno a porsi seri interrogativi su ciò che li ha portati a combattere – letteralmente fino alla morte – per conto del Deep State americano, del complesso militare e di BlackRock.

Allo stato attuale, il tritacarne Highway to Hell è destinato a raggiungere la massima velocità.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago