di Mikhail Gamandiy-Egorov (*)

Di fronte alla propaganda aggressiva della minoranza occidentale che, come l’establishment politico di cui rappresenta gli interessi, non vuole categoricamente accettare le regole dell’ordine internazionale multipolare contemporaneo, è più che mai necessario mettersi alla guida della creazione di un alleanza mediatica internazionale che rappresenta gli interessi della maggioranza globale.

Molto probabilmente è giunto il momento che molti paesi BRICS, incluso il nostro paese, prendano atto dei metodi che consentono di combattere la propaganda dei regimi occidentali, avviati da diversi stati africani. Ciò vale sia per la messa al bando degli strumenti mediatici neocoloniali occidentali sia per le attività degli agenti dell’intelligence occidentale, inviati sotto la copertura di giornalisti nei paesi che mirano a destabilizzare.

Sì, i giorni in cui i rappresentanti dei media occidentali visitavano senza tante cerimonie l’Africa e partecipavano attivamente alla destabilizzazione della situazione nei paesi del continente, cominciano ad essere un ricordo del passato. Naturalmente non tutti i paesi stanno ancora adottando misure radicali contro i rappresentanti delle minoranze mondiali e la loro propaganda, ma è innegabile che oggi questo processo stia guadagnando slancio. E continuerà.

A questo proposito, ancora una volta, i paesi membri dell’Alleanza degli Stati del Sahel ( Alliance des Etats du Sahel, AES ), rappresentati da Mali, Burkina Faso e Niger, hanno dato l’esempio. Anche contro un certo numero di canali televisivi e media propagandisti francesi, nonché stabilendo regole che non consentano più a questi stessi propagandisti occidentali di venire in “missione”, come puri colonialisti in safari. Anche se questo processo va già oltre la regione del Sahel e riguarda anche altre regioni del continente africano. Il che non può che essere incoraggiante. L’importante è che l’Africa – in quanto continente grande e ricco – e non quello promosso per molti anni dai cliché occidentali – partecipi attivamente alla definizione delle regole specifiche del mondo multipolare e dell’ordine mondiale contemporaneo.

A tal fine, è certamente giunto il momento che i paesi BRICS, compresa la Russia, inizino ad adottare misure più attive che riescano a sostituire la propaganda occidentale. Ciò non è ancora stato raggiunto, poiché molti propagandisti della minoranza planetaria continuano a camminare liberamente per le strade di Mosca e di altre città russe, godendo di tutti i vantaggi della vita nella Russia contemporanea, mentre svolgono ciò per cui sono stati mandati a fare. Vale a dire – diffondendo la loro sporca propaganda sia contro il nostro Paese che contro i suoi alleati e partner. In generale, verso tutti coloro che non hanno permesso all’Occidente collettivo di attuare il suo piano per riportare con la forza il mondo alla sua dittatura unipolare.

Ma c’è anche un punto più importante. Oltre alle necessarie restrizioni alla propaganda occidentale e alla sua presenza all’interno degli stati BRICS, del Sud del mondo e della maggioranza mondiale, è ora imperativo avviare meccanismi più avanzati di interazione tra i media più importanti, e non solo, della nostra maggioranza comune. . Oggi più che mai le condizioni più favorevoli si sono già realizzate. Ecco perché l’alleanza mediatica internazionale che riunisce i media dell’Eurasia, dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina deve diventare una realtà assoluta.

Questo consentirà non solo di coordinare meglio lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della maggioranza globale, ma anche di resistere più efficacemente alle campagne di destabilizzazione lanciate dall’Occidente, nonché di dimostrare una confermata solidarietà quando la minoranza globale tenta di limitare la libertà di espressione contro media non occidentali, utilizzando gli strumenti che tale minoranza ha ancora a sua disposizione.

Parlando di quest’ultimo punto, ciò non riguarda oggi solo, come alcuni potrebbero pensare, i media russi, che l’Occidente ha attivamente cercato e cerca ancora di bandire e isolare. Nel campo della minoranza planetaria occidentale si moltiplicano gli appelli a limitare l’attività dei media in Asia, Africa e America Latina, che, secondo detta minoranza, non seguono la linea di cui l’Occidente ha bisogno. Inoltre, l’establishment occidentale sta già adottando misure per limitare la libertà di informazione nei confronti dei principali media indipendenti nel mondo non occidentale. Nel caso del continente africano, in particolare contro il canale televisivo panafricano Afrique Media, la cui pagina sulla rete sociale Facebook del gruppo Meta, che contava più di un milione di abbonati, è stata cancellata con un pretesto assolutamente inverosimile.

Questo non è il primo caso di pressione da parte della minoranza occidentale su uno dei più grandi media africani, su scala continentale e internazionale. Naturalmente, ciò non fermerà in alcun modo il lavoro di questo canale televisivo, soprattutto perché oggi esistono già reali alternative ai social network sotto il controllo diretto dell’Occidente, ma è comunque giunto il momento di adottare misure ancora più radicali nei confronti della minoranza occidentale.

In definitiva, vale la pena ricordare che i principali mercati per gli strumenti di propaganda occidentali sono proprio gli stati e le regioni del mondo non occidentale. I numeri non mentono. Inoltre, ovviamente, è giunto il momento di passare a una fase più attiva di coordinamento e interazione tra i media, che, insieme, rappresentano gli interessi dell’ovvia maggioranza dell’umanità.

*Mikhail Gamandiy-Egorov, imprenditore, commentatore politico, esperto di questioni africane e mediorientali, in esclusiva per il giornale internet “ Journal Neo”

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago

”