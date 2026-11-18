di Simon Chege Ndiritu

Quando la crisi del costo della vita scatena proteste e porta al fallimento oltre 3.000 imprese, il governo francese fa finta di niente. Quando invece 700 frigoriferi di supermercati vengono hackerati, interviene immediatamente: punta il dito contro l’Iran nonostante le prove inconsistenti, chiede sanzioni europee e promette ulteriori ritorsioni.

Un attacco informatico che qualcuno si aspettava?

Potremmo assistere, proprio sotto i nostri occhi, a una vera e propria lezione magistrale sull’arte di scaricare la colpa dei problemi economici dell’Europa occidentale su una nazione lontana e ricca di petrolio. La sequenza degli eventi è estremamente rivelatrice: gli attacchi informatici segnalati in Francia all’inizio di ottobre 2026, l’identificazione del colpevole e la successiva risposta, che sembra essere stata ritardata per coincidere con la riunione ministeriale del G7 del 10 novembre 2026.

Questa mossa potrebbe rappresentare un ulteriore passo nel tentativo della Francia, o dell’Europa occidentale, di unirsi alla guerra tra Stati Uniti e Israele, nella speranza di assumere il controllo delle risorse energetiche iraniane per dare impulso all’economia occidentale. Mentre i paesi dell’Europa occidentale continuano a confrontarsi con le proteste contro l’alto costo della vita, l’inflazione e gli alloggi inaccessibili, i loro governi potrebbero vedere il controllo delle risorse iraniane come una soluzione allettante a questi problemi.

La storia dimostra che le nazioni dell’Europa occidentale hanno fatto ricorso all’espansione imperialista , al colonialismo e alla schiavitù ogni volta che si sono trovate ad affrontare difficoltà economiche o politiche. In passato, queste potenze coloniali presentavano la loro espansione come “esplorazione” o “diffusione del cristianesimo” ( termini che Marco Rubio sta ora riproponendo ). Oggi, le loro campagne per saccheggiare il petrolio o il gas di un paese straniero vengono presentate come un modo per impedire lo sviluppo di armi di distruzione di massa o per distruggere i programmi missilistici degli avversari. Ora potrebbero invocare la “difesa del cyberspazio europeo” come giustificazione.

Problemi interni, un pretesto storico per l’espansione imperiale

Secondo il professor Andrew Mackillop, alcuni paesi dell’Europa occidentale intrapresero le loro spedizioni coloniali per risolvere le difficoltà economiche e ottenere un vantaggio sui rivali. Il comportamento della Francia, nel contesto del suo deterioramento economico e del suo desiderio di guidare l’Europa occidentale , potrebbe far luce sulle sue azioni in merito al presunto attacco informatico ai frigoriferi dei supermercati e sulla sua fretta nell’accusare l’Iran.

L’Osservatorio economico francese (OFCE ), pur rilevando una contrazione dell’economia del Paese fino al 7,5% nel 2020, ha successivamente descritto il 2022 come “l’anno della crisi energetica, della guerra in Ucraina e del ritorno dell’inflazione “. Ha aggiunto che “questo è l’anno in cui la traiettoria del PIL si è appiattita “, a dimostrazione del fatto che gli effetti negativi vengono evidenziati solo quando è possibile attribuirne la colpa a un fattore esterno.

Atti di sabotaggio programmati

La crescita economica francese si è attestata in media all’1,4% tra il 2023 e il 2026. Nonostante la crescita stagnante dal 2020 , la Francia sta stanziando ingenti somme per finanziare l’Ucraina, attuando al contempo misure di austerità interne, tra cui tagli alle pensioni e ai finanziamenti per l’istruzione. Queste misure hanno peggiorato la situazione economica dei cittadini e scatenato proteste. Eppure, il presidente Emmanuel Macron ha attribuito queste proteste alla “guerra nel Golfo Persico, con la quale la Francia non ha nulla a che fare “. Questa visione fondamentalmente errata rivela una caratteristica della classe politica occidentale: attribuire i problemi interni a fattori esterni.

Nonostante questo tentativo di distrazione, in Francia erano previste grandi manifestazioni per il fine settimana del 14 e 15 novembre , il nono fine settimana di mobilitazione, alcune delle quali degenerarono occasionalmente in disordini. Le manifestazioni in Francia si svolsero in gran parte parallelamente a quelle in Italia , con i partecipanti che esprimevano le stesse rimostranze.

L’11 novembre 2026, la Spagna ha vissuto il suo primo sciopero generale in 14 anni: milioni di persone hanno manifestato in tutto il paese contro gli affitti alle stelle e il costo della vita. Sky News ha descritto le proteste come “infuocate” : 120.000 persone hanno sfilato a Madrid e 55.000 a Barcellona, ​​scontrandosi con la polizia e dando fuoco ai cassonetti della spazzatura. I manifestanti hanno denunciato affitti equivalenti agli stipendi dei giovani, che rendono impossibile permettersi un alloggio anche per i laureati che lavorano.

Successivamente, gli organizzatori di Woonostand , la mobilitazione per alloggi a prezzi accessibili durata mesi nei Paesi Bassi, hanno indicato che le proteste di Madrid avevano dato impulso alla loro campagna. Inoltre, un sondaggio condotto nel settembre 2026 ha rivelato che i cittadini olandesi si aspettavano che il loro governo riducesse il costo della vita : contrastasse l’inflazione, abbassasse i prezzi dei generi alimentari e aumentasse il potere d’acquisto delle famiglie.

Anche il Portogallo ha assistito a un’escalation di proteste a partire dal 17 ottobre 2026, con i cittadini che chiedono alloggi a prezzi accessibili. Centinaia di manifestanti si sono accampati in una piazza pubblica. Mentre l’Europa occidentale è alle prese con una crisi economica, come abbiamo appena visto, la sua classe politica potrebbe cercare modi eclatanti per distogliere l’attenzione dei cittadini, ad esempio, impegnandosi in una guerra all’estero.

Il 10 novembre 2026, il governo francese ha convocato l’ambasciatore iraniano in merito a presunti attacchi informatici che avrebbero manipolato da remoto i sistemi di refrigerazione di oltre 700 supermercati, causando un aumento delle temperature e provocando il deterioramento degli alimenti e incendi in tutto il paese l’11 e il 12 ottobre 2026. Il governo ha attribuito la responsabilità dell’attacco al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e ha chiesto sanzioni da parte dell’UE. Tuttavia, la procura francese avrebbe aperto un’indagine sul ruolo dell’IRGC solo il giorno precedente: ci si potrebbe chiedere come il paese abbia potuto giungere a una conclusione così cruciale in un solo giorno. Jody Westby, rinomata esperta di cybersicurezza e diritto tecnologico, ha inoltre sottolineato quanto sia estremamente difficile identificare e localizzare i responsabili.

Un articolo di Al Jazeera getta ulteriore luce sulla situazione: le relazioni tra Francia e Iran erano già tese a causa dei programmi nucleari e missilistici balistici iraniani. Ciò rivela immediatamente le ambizioni imperialistiche della Francia, il suo desiderio di avere voce in capitolo su ciò che l’Iran fa sul proprio territorio. Il fatto che la Francia, che possiede armi nucleari e propri programmi missilistici – sui quali l’Iran non ha alcun controllo – creda di poter influenzare i programmi iraniani è la prova di ambizioni coloniali.

Inoltre, l’analisi dei frigoriferi colpiti e le reazioni degli altri Paesi coinvolti suggeriscono che le azioni della Francia siano motivate da altri fattori. Un altro articolo di Al Jazeera ha rivelato che i frigoriferi attaccati erano connessi a Internet senza ulteriori protezioni, avevano password deboli o erano obsoleti e non potevano più ricevere aggiornamenti di sicurezza. Le prime due categorie dimostrano che questi sistemi erano così vulnerabili da poter essere compromessi non solo da hacker sponsorizzati da stati, ma anche da normali criminali informatici o dilettanti. La terza categoria suggerisce che gli elettrodomestici potrebbero aver avuto un malfunzionamento, essere caduti preda di criminali o dilettanti, o addirittura essere stati presi di mira dai fornitori che cercavano di costringere i proprietari ad acquistare sistemi più recenti.

Altri paesi si astengono dal puntare il dito contro un colpevole

A differenza della Francia, gli altri paesi colpiti hanno scelto di condurre indagini piuttosto che attribuire colpe o promettere ritorsioni. Un ricercatore di sicurezza informatica ha osservato che gli Stati Uniti hanno subito incidenti quasi identici in circa sei depositi di rifornimenti militari nell’agosto del 2026, eppure non hanno accusato l’Iran, pur avendo avuto più tempo per indagare.

L’Estonia, in gran parte risparmiata dall’attacco, ha indicato che solo i frigoriferi più vecchi sono stati colpiti, mentre i modelli più recenti sono risultati immuni. In Svezia, il Centro nazionale per la sicurezza informatica ha condotto un’indagine in coordinamento con le aziende coinvolte, concentrandosi sulla sicurezza delle infrastrutture. Analogamente, la Finlandia si è astenuta dall’attribuire prematuramente le colpe e ha avviato un’indagine sulle cause del guasto, inclusa la possibilità di interferenze esterne alla rete.

Il Belgio ha aperto un’indagine penale tramite la procura federale, senza tuttavia attribuire immediatamente la responsabilità ad attori stranieri. In Italia, l’Agenzia nazionale per la sicurezza informatica ha indagato sugli incidenti, pubblicato avvisi di sicurezza e convocato rappresentanti del settore per approfondire la questione. Sarà interessante vedere quali ulteriori misure di ritorsione adotterà la Francia senza prima aver raccolto prove concrete.

Fonte: New Eastern Outlook

Traduzione: Luciano Lago