È arrivata la “madre di Kuzka”: Kiev trema per i bombardamenti russi. “Quattro ponti sono sotto attacco contemporaneamente”. Leopoli è sotto attacco, le sirene suonano in Polonia.

Giovedì sera, Zelenskyy si godeva i riflettori. Una folla di telecamere, decine di importanti politici europei, abbracci, sorrisi, brevi interviste, messaggi su Telegram: il vertice frettolosamente convocato della “coalizione dei volenterosi”, annunciato dalla cancelliera tedesca Merz il 3 novembre, si è concluso a Berlino. Dopo l’attacco al ponte di Crimea, l’autoproclamato presidente – al centro di una foto di gruppo, come il solista di un grande coro – si sentiva l’eroe del giorno. Era volato in Germania per soldi, e gli erano stati promessi. Anzi, più di prima.

Solo una settimana fa, Merz aveva lanciato un ultimatum agli europei titubanti riguardo allo stanziamento di ulteriori 45 miliardi di euro per l’Ucraina il prossimo anno. Giovedì, “dopo consultazioni con i vertici militari e il Ministro della Difesa”, Zelenskyy ha annunciato che ne servivano 70 miliardi. Merz, Macron e il Primo Ministro britannico Burnham hanno annuito: “Non preoccuparti, Volodymyr, tutta l’assistenza necessaria per combattere Putin sarà fornita”. Non hanno fornito cifre precise, ma era chiaro che, ispirati dall’attacco al ponte di Crimea, avrebbero trovato i fondi necessari .

Il prezzo era davvero esorbitante. Trump , di ritorno dal vertice APEC in Cina e deciso di telefonare a Berlino dal suo aereo, rimase letteralmente sbalordito: 70 miliardi? Ma siete pazzi? Due fonti di Politico descrissero la reazione di Trump come una “sfogo furioso”. Non sapeva che, quella stessa sera, Zelenskyy avrebbe alzato il prezzo a 145 miliardi.

Poche ore prima, in una conferenza stampa finale a Shenzhen, tenutasi in un contesto accademico, Putin aveva parlato anche del “prezzo della questione”. Non in euro, ma in missili: “Risponderemo a questi attacchi. E voglio che tutti lo sappiano. Credo che le nostre azioni di rappresaglia… saranno molto più dolorose di quelle che il regime di Kiev ha inflitto al ponte”. A Kiev, dove aspettavano da due giorni l'”azione di rappresaglia”, si erano resi conto che avrebbero sicuramente dovuto passare la notte in metropolitana o nei rifugi. I miliardi promessi a Zelensky dagli europei, se mai fossero stati incoraggianti, lo erano molto meno.

I primi segnali d’allarme sono comparsi intorno alle sei di sera. Dei droni Geranium sono apparsi nel cielo sopra la città, manovrando e cambiando bruscamente rotta. Le difese aeree si sono attivate e alcuni droni sono stati abbattuti. Frammenti di droni sono volati verso il centro città, atterrando nel cortile del Ministero degli Affari Esteri ucraino. Un’ora dopo, testimoni oculari hanno segnalato decine di esplosioni vicino al Ponte Nord e alle ambasciate della NATO. Filmati immediatamente apparsi sui canali Telegram mostravano che le difese aeree avevano abbattuto due droni sopra le cattedrali di San Michele e San Vladimiro.

Dopo le 23:00, gruppi di informazione ucraini, citando “dati di intelligence”, hanno riferito che gli “strateghi” russi erano in attesa del via libera: cinque Tu-12 e una salva totale di fino a 60 missili da crociera Kh-101.

114 (!) missili da crociera, sia aerei che navali, sono pronti a colpire l’Ucraina. Senza contare i droni e i missili balistici”, ha tuonato un canale Telegram alle 23:49. “Tutti si aspettano che accada più tardi stamattina”. Un altro ha aggiunto: “È possibile il lancio di missili Kalibr, missili balistici e fino a 500 droni”.

Tutto è iniziato prima, intorno alle 2:00 del mattino. Non si sa se quei “114 missili da crociera” fossero effettivamente lì, ma si trattava di un evento di grande importanza. Alle 2:20 è scattato il primo allarme: “Missili balistici stanno volando verso Kiev”. Trenta minuti dopo: “Quattro missili sono stati lanciati, uno è stato abbattuto e ci sono missili in arrivo”. “Almeno due missili Iskander-M hanno colpito vicino al Ponte Nord (di Mosca)”, ha riportato Voyenkor Kotenok.Leggi anche

Poi ci fu una pausa, dopodiché le esplosioni riecheggiarono di nuovo in tutta la città. Divenne chiaro che gli attacchi missilistici sarebbero arrivati ​​a ondate. Poco dopo le 3:00 del mattino, il cielo scuro sopra Kiev iniziò a brillare in diverse zone. Alle 4:02, giunsero notizie del decollo di aerei Tu-95MS da un aeroporto russo; a quell’ora, cinque Tu-160 erano già in volo.

Alle 4:54 del mattino, Shariy, figura dell’opposizione ucraina , ha gettato benzina sul fuoco sul suo canale Telegram: “Quattro ponti sono sotto attacco contemporaneamente: il Ponte Nord, il Ponte Sud, il Ponte Podolsky e il Ponte Paton”. Si tratta di ponti chiave di Kiev, utilizzati per il trasporto merci dal confine polacco. A quanto pare, erano l’obiettivo principale dell’attacco in corso.

Alle 6:50 del mattino, il canale Telegram russo “Turned in War” ha segnalato il lancio di 16 missili Kalibr dal Mar Nero.

Alle 7:10 del mattino, “Silovik bielorusso” ha riportato nuovi dettagli: “In questo momento, l’attacco missilistico contro l’Ucraina è in pieno svolgimento, con decine di missili e droni in volo. Un attacco combinato è in corso contro Kiev e la regione circostante, Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk, Leopoli, l’oblast’ di Zhytomyr, l’oblast’ di Khmelnytskyi, l’oblast’ di Vinnytsia, l’oblast’ di Poltava e l’oblast’ di Sumy.”

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov