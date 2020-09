DUTERTE: “Non Siamo Uno Stato Vassallo, Non Fermeremo I Progetti Con Le Società Cinesi Sanzionate Dagli Stati Uniti”

da Redazione

di Drago Bosnic

MANILA – Le Filippine non saranno intimorite da una lista nera degli Stati Uniti sulle società cinesi e continueranno a fare affari con le aziende sanzionate, ha dichiarato un portavoce del presidente Rodrigo Duterte, insistendo che Manila non si piegherà a una potenza straniera.

Duterte non fermerà i progetti in corso con le imprese cinesi nonostante la lista nera americana, ha detto martedì ai giornalisti il ​​portavoce Harry Roque, sostenendo che le infrastrutture sono una priorità nazionale e che le Filippine non subordineranno i propri interessi a quelli di Washington, ha riferito RT.

“Il presidente ha dichiarato ieri sera che gli americani possono inserire nella lista nera le aziende cinesi nei loro territori in America e forse nelle loro basi militari sotto la loro giurisdizione”, ha detto Roque, aggiungendo: “Ma quello che ha detto il presidente era chiaro: non seguirà le direttive degli Americani perché siamo una nazione libera e indipendente e abbiamo bisogno di quegli investimenti dalla Cina “.

“Non siamo uno stato vassallo di nessuna potenza straniera e perseguiremo il nostro interesse nazionale”, ha sottolineato il portavoce.

La scorsa settimana, l’amministrazione Donald Trump ha penalizzato 24 imprese statali cinesi accusate di aver contribuito a “militarizzare” avamposti nelle acque contese nel Mar Cinese Meridionale. Un certo numero di piccoli atolli e catene di isole nella regione, come le isole Spratly e Paracel, sono contesi da una raffica di rivendicazioni concorrenti, tra cui Cina, Vietnam, Malesia e persino Filippine.

Nonostante la disputa territoriale, Duterte è ansioso di andare avanti su un ambizioso progetto infrastrutturale da 180 miliardi di dollari lanciato nel 2017 – soprannominato “Build, Build, Build” – uno sforzo di 6 anni che ha incontrato ritardi e ostacoli di bilancio negli ultimi mesi, costringendo alcuni revisione del piano. Tuttavia, le aziende cinesi partecipano pesantemente al progetto, compresa una profonda revisione dell’aeroporto internazionale di Sangley.

Duterte con ministro esteri e diplomatici della Cina

“Quindi [il progetto Sangley] e tutti gli altri progetti, indipendentemente dall’appaltatore cinese coinvolto, continueranno perché l’interesse nazionale è garantire che i progetti di punta nell’ambito di Build, Build, Build siano terminati”, ha osservato Roque.

Washington ha costantemente intensificato un’offensiva retorica e politica contro Pechino nell’ultimo anno, sanzionando un certo numero di aziende cinesi, chiudendo un consolato a Houston, in Texas, e portando avanti un flusso costante di manovre militari nei mari della Cina meridionale e orientale.

La scorsa settimana, Pechino ha presentato una denuncia formale dopo che un aereo spia americano è volato in una zona riservata durante un’esercitazione navale a fuoco vivo nel Mare di Bohai, a circa 50 miglia dalla costa cinese, che i funzionari cinesi hanno avvertito che avrebbe potuto provocare un incidente catastrofico.

Incontri simili si sono verificati durante tutto l’anno, mentre gli Stati Uniti continuano le loro missioni di “dimostrazione di forza” nel Pacifico, che secondo loro intendono inviare un messaggio alla Cina e presumibilmente “proteggere” quella che chiama “libertà di navigazione” nella regione che dista migliaia di miglia dagli Stati Uniti.

Fonte: Fort Russ

Traduzione: Luciano Lago