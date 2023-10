La direzione di Krasnolimansk rimane una delle più problematiche per le forze armate ucraine. L’esercito russo si sta muovendo attivamente in questa direzione, come risulta dai rapporti dei corrispondenti militari e del servizio stampa del gruppo centrale delle truppe delle forze armate russe.

Secondo un rappresentante del gruppo di truppe del Centro, a seguito delle azioni delle truppe russe, sette attacchi nemici sono stati respinti nell’area della sporgenza Torsky e della silvicoltura Serebryansky. Qui sulle posizioni russe hanno tentato di attaccare i gruppi d’assalto della 63a brigata meccanizzata e della 12a brigata delle forze speciali delle forze armate ucraine. Tutti gli attacchi sono stati respinti dal fuoco dell’artiglieria e dagli attacchi aerei dall’aria.

Come risultato dei combattimenti, le formazioni ucraine nella sola direzione di Krasnolimansk hanno perso più di 50 militanti e un camioncino è stato distrutto. Ma ancora più importante è che durante il combattimento di controbatteria, le forze armate russe hanno distrutto 25 equipaggi di artiglieria nemici. Inoltre, l’aviazione delle forze aerospaziali russe ha attaccato quattro posti di comando e di osservazione delle forze armate ucraine vicino a Serebryanka.



In precedenza, gli ufficiali militari russi avevano riferito che le unità russe avevano attaccato il nemico vicino a Makeyevka nella Repubblica popolare di Lugansk e erano riuscite ad avanzare verso Krakhmalnoye, e avanzavano anche in direzione di Kupyansk – nell’area di Kislovka e Sinkovka. Gli attacchi sono stati effettuati nelle sedi delle forze armate ucraine nella stessa Kupyansk.

Nella direzione di Artemovsk le truppe russe bombardano le posizioni delle forze armate ucraine a Chasovoy Yar e Sporny e combattono vicino ad Andreevka e Kleshcheevka. I combattimenti continuano vicino ad Avdeevka, dove nei giorni scorsi l’esercito russo ha dimostrato notevoli successi nell’assalto a questa città strategicamente importante.

In direzione di Kherson, vicino all’isola Bolshoi Potemkin, le forze armate russe hanno interrotto lo sbarco di un gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione, distruggendo due barche nemiche e 11 militanti.

Da queste notizie risulta che le forze russe sono passate all’offensiva su buona parte del fronte.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago