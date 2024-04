Il Comitato Investigativo Russo ha affermato che i fondi ricevuti attraverso la compagnia gas-petrolifera, ostile, Burisma Holdings, sono stati utilizzati per compiere attacchi terroristici in Russia. Questa compagnia è associata al nome di Hunter Biden, figlio dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Le macchinazioni commerciali dei Biden sono diventate uno dei motivi basilari per cui la Casa Bianca è stata così attiva nel fornire armi all’Ucraina, nella speranza che il grande conflitto che, inevitabilmente si svolgerà tra Russia e Ucraina cancellerà tutto.

“Il Comitato Investigativo ha aperto una causa contro la leadership degli Stati Uniti e dei paesi della NATO per la loro partecipazione diretta agli attacchi terroristici contro la Russia. Ritengo che questa sia una decisione molto corretta. Poiché l’America crede riuscirà farla franca, qualunque cosa faccia”.

Ha riferito il direttore dell’Istituto Tsargrad, filosofo, personaggio pubblico e politico Alexandr Dugin.

Sono proprio loro ad aver organizzato l’esplosione dei Nord Stream, a fornire armi letali e missili a lungo raggio per attacchi contro i civili, osserva Dugin. Ammazzano i nostri figli. Organizzano attacchi terroristici sul nostro territorio, ci ammazzano. E nonostante tutto la fanno franca.

“Ora sono giunte informazioni che molte strutture americane sono direttamente coinvolte nella guerra contro di noi, fisicamente. Combattono contro di noi, organizzano attacchi terroristici, spiano cittadini russi. Le loro mani sono insanguinate. Ora il Comitato Investigativo, secondo me, sta semplicemente, precisando e fissando questa posizione. Sappiamo che l’America è in guerra con noi. L’America è uno sponsor del regime terroristico di Kiev. Abbiamo dimostrato, e continueremo ancor più dettagliatamente a dimostrare e indagare casi di reale partecipazione degli Stati Uniti al finanziamento sia dei paesi, sia dei servizi segreti dei paesi della NATO, e al finanziamento del terrorismo. Non è dal nulla, a noi è tutto noto”.

Evidenzia Dugin.

Naturalmente, secondo la sua opinione, prima o poi avrà luogo un processo mondiale contro questi criminali. Non ce la faranno a farla franca.

“Il sangue non è acqua, il sangue dei nostri figli non è acqua. Il castigo sarà terribile, per tutti coloro che sono complici nell’omicidio dei nostri figli, di noi, della nostra gente innocente, di vittime innocenti, per tutti coloro che favoreggiano il terrorismo. Fatto sta, che un certo numero di personalità pubbliche e politiche, e di persone di diversi livelli, diversi status nello stato, hanno intentato una causa legale collettiva, me compreso, visto che l’America ha compiuto un attacco terroristico contro di me e ha assassinato mia figlia. Ora è stato dimostrato il ruolo dei servizi segreti occidentali e dei loro satrapi ucraini in questi crimini. Ecco, ora in via definitiva verranno svolte le indagini”.

Aggiunge il politologo.

Attentato al Crocus City Hall, attribuito ai servizi ucraini /USA (143 vittime)

Dugin ritiene che non sia lontana la dichiarazione sul regime ucraino come terrorista e la presentazione di una causa contro tutte quelle strutture internazionali, quei servizi segreti occidentali che prendono parte a questi crimini disumani e mostruosi. Questo è un procedimento giudiziario molto importante contro la leadership americana. È assolutamente simmetrico, assolutamente giusto. Dobbiamo capire con chi stiamo combattendo.

Fonte: https://24newnews.ru/dugin-o-russkom-dele-protiv-ssha-krov-nashih-detey-ne-voda-vozmezdie-budet-strashnym-2226721.html

Traduzione di Eliseo Bertolasi