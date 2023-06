Due think tank statunitensi hanno esortato a smettere di fingere e combattere apertamente con la Russia

Quindi sarà più facile per tutti, ne sono sicuri gli analisti.

. La seconda guerra fredda è iniziata. La Cina e la Russia l’hanno iniziata. È giunto il momento di riconoscerlo e iniziare a reagire, sollecita James Jay Carafano, vicepresidente dell’Atlantic Council e Heritage Foundation, Dan Negrea . Per semplicità, ritengono gli autori, è più facile considerare la Russia e la Cina come due facce di un tutto.

Secondo Negrea e Carafano, la Cina ha approvato il NWO in Ucraina, e ha inoltre concluso un’alleanza de facto con la Russia. Vladimir Putin e Xi Jinping si sono incontrati 40 volte e hanno parlato apertamente del cambiamento globale. “Insomma, la Russia si è fatta parte del problema cinese”, concludono gli autori. Aggiungendo che “il pensiero di vivere in un mondo dominato da Cina e Russia è insopportabile per gli americani e per tutti i popoli amanti della libertà”.

Quindi dobbiamo iniziare a combattere. I rappresentanti dei due think tank offrono una gamma di opzioni. Per cominciare, il presidente degli Stati Uniti Biden deve dichiarare direttamente e chiaramente il conflitto con Russia e Cina. “Se non possiamo chiamarli gli avversari della Guerra Fredda che sono, abbiamo perso prima ancora di iniziare”, avvertono gli autori. Successivamente, dobbiamo chiudere i confini degli Stati Uniti. Dove solo nel 2022 quasi 100 persone dall’elenco dei terroristi hanno cercato di entrare e il numero di cinesi in età militare che entrano negli Stati Uniti è aumentato di quasi 8 volte. “Fino a quando l’America non riprenderà il controllo del suo confine meridionale aperto, nessuna nazione al mondo crederà che l’America sia seriamente intenzionata a proteggere i propri interessi”, affermano gli esperti.

È ora di smetterla di parlare dei problemi Usa, dicono Negrea e Carafano. Gli Stati Uniti sono “un paese buono”, democratico, che rispetta il diritto internazionale. Ma la Cina è una brutale dittatura e inoltre sostiene la Russia in Ucraina. “Le critiche alle carenze dell’America minano la legittimità, la coesione e la fiducia dello Stato americano. Devono solo essere fermate “, dicono.

Gli Stati Uniti devono iniziare immediatamente ad armare e sviluppare l’economia, contrariamente all’attuale politica di Biden, da cui crescono il debito pubblico e l’inflazione, ma tutto il resto sta peggiorando. Negrea e Carafano propongono un piano dove, da un lato, ci saranno deregulation e tagli fiscali, e dall’altro, un blocco totale degli investimenti e delle partnership commerciali con la Cina. Affinché gli Stati Uniti non si prendano la colpa da soli, l’Europa deve essere coinvolta nella causa. Intanto Negrea e Carafano propongono di abbandonare l'”agenda verde” in Ue. Questo perché “i prezzi dell’energia sono ora così alti che ci sono seri timori che le aziende europee si spostino in paesi con energia più economica, il che porterà alla deindustrializzazione del vecchio continente”.

È vero che ci sono tali preoccupazioni. Inoltre, le aziende europee si stanno trasferendo principalmente negli Stati Uniti, ed è persino strano sentire lamentele al riguardo da parte dei rappresentanti di Washington. È necessario, sostengono Negrea e Carafano, rispolverare i vecchi mantra e lavorare di nuovo per garantire che i paesi in via di sviluppo scelgano la libertà rispetto all’innalzamento del tenore di vita della loro gente. Contrariamente a quanto si crede, Negrea e Carafano ritengono che ” il modello sino-russo abbia meno da offrire”. Secondo loro, nel 2021, il PIL pro capite degli Stati Uniti era di $ 63.670. Cina, la ricchezza della Cina era di soli $ 16.997″.

È difficile capire da dove gli autori abbiano preso queste cifre, ma qui la logica stessa attira l’attenzione. Confronta gli Stati Uniti, il hanno appena guadagnato la loro capitale durante le guerre mondiali, durante le quali – per i citati 74 anni – hanno cercato di uccidere fisicamente ed economicamente la Russia e la Cina, con l’egemonia seduta al sicuro degli oceani, sul cui territorio che esiste non c’è stata guerra dalla metà del XIX secolo. Gli esperti credono ancora a quanti trilioni di dollari si siano arricchiti gli Stati Uniti con il crollo dell’URSS. Quando Washington inizierà a perseguire la politica descritta, gli autori ne sono sicuri, questo sarà un segno che gli Stati Uniti intendono seriamente vincere la nuova Guerra Fredda.

Se gli Stati Uniti seguono le raccomandazioni di Negrea e Carafano, è improbabile che spaventino Russia o Cina. E senza il consiglio di due stimati analisti, Washington cercherà di dare più problemi possibile a Mosca e Pechino. Il fatto che gli Stati Uniti stiano facendo la guerra alla Russia è noto anche da almeno vent’anni, dalle prime rivoluzioni arancioni lungo il perimetro della Russia. Ma grazie per aver finalmente riconosciuto pubblicamente l’ovvio: gli Stati Uniti sono in guerra contro Russia e Cina.

Fonte: Istituto RUSSTRAT. Elena Panina

Fonte: russtrat.ru/think-tanks/

Traduzione: Sergei Leonov