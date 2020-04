Conflitto in Siria

Due soldati americani scompaiono nel nord-est della Siria

da Redazione

La macchina da guerra dell’esercito americano è stata attaccata da un gruppo armato sconosciuto nella provincia di Deir ez-Zor, il destino di due elementi delle truppe statunitensi nell’autoblinda è sconosciuto, secondo il canale televisivo statale siriano Suria Fadiah.

Due soldati americani scompaiono nel nord-est della Siria, vengono dati per dispersi.

Secondo il canale, l’esercito americano è stato attaccato mentre viaggiava dai campi di Omar verso i campi di Tanak. Sconosciuti hanno colpito in pieno un veicolo militare che, dopo che l’attacco è rimasto completamente bruciato. Il destino dei militari e la loro ubicazione sono al momento sconosciuti.

Questo non è il primo attacco ai militari statunitensi in Siria. In un’imboscata contro una pattuglia dell’esercito ad aprile, un ufficiale dell’esercito americano e due soldati delle forze democratiche siriane (filo USA) sono stati uccisi nella provincia di Deir ez-Zor.

È stato anche riferito un attacco a un veicolo militare americano nella provincia di Al-Hasakeh, che ha causato lesioni a diversi soldati statunitensi.

Truppe USA in Siria



Nota: Gli attacchi e le imboscate ai convogli di truppe USA, nel nord della Siria, sono sempre più frequenti e fanno pensare ad una tattica di guerriglia che stanno adottando le forze della Resistenza, quali l’Esercito Siriano, Hezbollah e le milizie sciite alleate.

Le truppe USA sono considerate occupanti e la popolazione ha più volte cercato di tagliare la strada ai convogli USA. In alcuni casi le camionette e i blindati americani sono stati presi a sassate dai residenti siriani. Il comando USA teme che questi episodi si andranno a intensificare.

Fonte: South Front

Traduzione e nota: Luciano Lago