Due severi avvertimenti devono essere dati all’arrogante NATO

Questo editoriale del Global Times , che abbiamo detto in diverse occasioni, è stato la voce ufficiale della Cina, ma che permette di esprimere la posizione cinese in modo più diretto che nel solito linguaggio diplomatico attribuendola a “esperti”. In questo editoriale vediamo che non contenti di mettere l’Europa in una guerra di logoramento a un costo fenomenale, una sorta di ucrainizzazione dell’UE per allineamento alla NATO, gli Stati Uniti stanno addestrando Giappone, Australia, Corea e Nuova Zelanda all’avventura facendo pagare il loro contributo all’Ucraina ma soprattutto preparandola al confronto con la Cina. “A parte alcuni paesi come il Giappone, che agiscono per oscuri motivi egoistici piuttosto che tenendo conto degli interessi generali dell’Asia, la maggior parte dei paesi asiatici non solo non accoglie favorevolmente la NATO, ma la considera anche un terribile mostro che deve essere assolutamente evitato a tutti i costi. In effetti, la NATO porta in Asia solo rischi per la sicurezza, minacce di guerra e difficoltà di sviluppo.”. Per chi segue le peregrinazioni di Macron, si noti che, dopo aver chiesto questi di essere presente ai Brics, invita il presidente indiano che ha preso le distanze dagli altri quattro. Macron fa manovre in tutte le direzioni, vi si aggiunge con l’essere il primo a consegnare gli armamenti, e allo stesso tempo lotta per liberarsi dai vincoli ma non sappiamo più bene se siano i BRICS, la Cina o l’invito del presidente indiano, dopo l’Arabia Saudita, gli interessi che lui difende. Si tratta proprio del “panico” di cui parla l’articolo, questo peraltro contagioso perché ha vinto il settore internazionale del PCF nella sua ultima dichiarazione…

Il vertice della NATO si è tenuto a Vilnius, in Lituania, dal martedì al giovedì. L’incontro si concentrava sui piani per “contrastare la minaccia” della Russia, compresi i colloqui sull’allargamento della NATO e sulla futura adesione dell’Ucraina alla NATO. Nel frattempo, anche l’impulso strategico della NATO ad interferire nella regione Asia-Pacifico è imminente in questo vertice. L’espansione della cooperazione con i quattro “partner dell’Asia-Pacifico” – Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda – è un altro tema importante del vertice. A questo proposito, i media statunitensi hanno affermato con coraggio che la NATO stava cercando di “scoraggiare le ambizioni strategiche della Cina”.

Questo è il secondo anno che Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda sono stati invitati al vertice della NATO. Per ancorare saldamente questi quattro paesi, la NATO ha imitato il meccanismo “Quad” di Stati Uniti, Giappone, India e Australia al vertice dello scorso anno, e ha appositamente creato un nuovo nome per questi quattro paesi chiamato “Asia-Pacific Four (AP4) ”. L’obiettivo è quello di istituzionalizzare la cooperazione tra questi quattro paesi e la NATO, e renderli de facto nuovi alleati della “NATO+” nella regione Asia-Pacifico. Secondo le fonti, il comunicato congiunto che verrà rilasciato a Vilnius cambierà il nome dell’AP4 in “Indo-Pacific Four (IP4)”, che è senza dubbio più in linea con i toni di Washington.

Ci sono 31 membri della NATO, ma non sono mai stati monolitici e hanno opinioni diverse su molte questioni internazionali. Tuttavia, sono generalmente dominati dalla volontà degli Stati Uniti. Ora sono stati rapiti dal panico e dalla tensione causati dagli Stati Uniti, diventando “l’ascia, le lance e le pale di Washington”. Ovunque vada la NATO, è probabile che scoppino guerre. Queste non sono solo impressioni soggettive lasciate dalla NATO, ma anche fatti oggettivi in ​​larga misura. Questa situazione è infatti più degna dell’alta vigilanza degli Stati membri della NATO che non intendono essere coinvolti passivamente nella guerra.

Lo scoppio e il prolungarsi del conflitto russo-ucraino, insieme al caos e ai cambiamenti nel mondo, hanno dato alla NATO, che un tempo era sull’orlo della morte cerebrale, l’opportunità di respirare e prolungare la sua esistenza. Tuttavia, ha anche portato la NATO a trarre conclusioni e giudizi molto errati, portando a un’espansione senza precedenti delle sue ambizioni geopolitiche post Guerra Fredda, come evidenziato dal vertice della NATO a Vilnius.

Al vertice di Vilnius, abbiamo visto la NATO diventare più ambiziosa e aggressiva. Quando la NATO è arrogante, dobbiamo severamente metterla in guardia su due cose: in primo luogo, la NATO deve frenarsi piuttosto che cedere al proprio impulso ad espandersi, posizionarsi correttamente e non oltrepassare mai il limite; in secondo luogo, la NATO deve rispettare le legittime preoccupazioni di sicurezza e le richieste degli interessi dei principali paesi della regione, piuttosto che offenderli e provocarli. Altrimenti, avrà conseguenze disastrose. Il conflitto tra Russia e Ucraina è una lezione. Se la NATO non si tira indietro ma addirittura intensifica le sue azioni, ne deriveranno conseguenze più gravi.

Per dirla più direttamente, la NATO deve ritirare rapidamente la mano nera che ha teso verso la regione dell’Asia-Pacifico, e non dovrebbe nemmeno pensare di introdurvi metà del suo corpo in futuro. A parte alcuni paesi come il Giappone, che agiscono per oscuri motivi egoistici piuttosto che tenendo conto degli interessi generali dell’Asia, la maggior parte dei paesi asiatici non solo non accoglie favorevolmente la NATO, ma la considera anche un terribile mostro che deve essere assolutamente evitato costi. In effetti, la NATO porta in Asia solo rischi per la sicurezza, minacce di guerra e difficoltà di sviluppo.

L’ex primo ministro australiano Paul Keating ha recentemente rilasciato una dichiarazione, criticando senza riserve la NATO e il suo segretario generale Jens Stoltenberg. Ha colpito nel segno, dicendo: “ Gli europei si sono combattuti tra loro per quasi 300 anni, incluso il fatto che il resto di noi abbia avuto due guerre mondiali negli ultimi cento anni. Esportare questo malevolo veleno in Asia equivarrebbe che l’Asia accogliesse su di sé la peste ”. Ha anche definito Stoltenberg, che ingigantisce la minaccia cinese, un ” supremo sciocco ” che ” si comporta come un agente americano più che svolgere il ruolo di leader e portavoce della sicurezza europea “.

Keating è un politico visionario e perspicace. Siamo completamente d’accordo con la sua affermazione. Nessuno ha criticato la NATO con più precisione e vivacità di Keating. Le sue parole riflettono un consenso tra i paesi asiatici. L’alleanza militare transatlantica, che ha ampliato e sconvolto la situazione della sicurezza in Europa dai tempi della guerra fredda, sta ora estendendo la sua portata alla regione dell’Asia-Pacifico. I suoi secondi fini sono ben noti alla comunità internazionale. Incitando la divisione e l’odio, creando scontri di gruppo e provocando il caos in Europa, ora cercano di interrompere la pace nella regione Asia-Pacifico. Resistiamo con forza, come la maggior parte dei paesi della regione Asia-Pacifico.

Il Giappone, ignorando la forte opposizione dei suoi vicini, insiste nel portare avanti il ​​suo piano per scaricare acque reflue contaminate dal nucleare nell’oceano. Ora introduce costantemente i problemi militari e politici della NATO in Asia, che potrebbero essere considerati il ​​secondo tradimento e crimine del Giappone contro l’Asia dopo la sua aggressione fascista. Se ci sono conseguenze, il Giappone ha una responsabilità storica innegabile. Detto questo, non è eccessivo, tuttavia condannare il Giappone.

Fonte: Global Times via History and Society

Traduzione: Luciano Lago