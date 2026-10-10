Due ragazzine sono state uccise a Gaza; quasi un bambino al giorno muore durante la tregua.

Le forze israeliane hanno sparato a due bambine e ucciso un altro palestinese a Gaza, mentre oltre 100 ONG affermano che almeno 327 bambini sono morti dall’entrata in vigore del cessate il fuoco un anno fa.

Venerdì, secondo quanto riportato dal corrispondente di Al Mayadeen , le forze di occupazione israeliane hanno sparato e ferito due ragazze vicino a Hamad City, a nord di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

Un palestinese è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco israeliani nella zona di Jabalia al-Balad, nel nord della Striscia di Gaza, e veicoli israeliani hanno aperto il fuoco intensamente verso est del campo profughi di al-Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale.

Gli attacchi continuano a violare l’accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025, poiché le forze di occupazione israeliane continuano a sparare contro i palestinesi in tutta la Striscia, uccidendo e ferendo civili.

Un anno di cessate il fuoco, quasi un bambino al giorno

Venerdì, più di 100 organizzazioni umanitarie, per i diritti umani e della società civile, tra cui Amnesty International, il Consiglio norvegese per i rifugiati, Save the Children e Oxfam, hanno sottolineato che il cessate il fuoco esiste “solo di nome”.

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, gli attacchi israeliani avrebbero ucciso più di 1.400 palestinesi nell’ultimo anno, tra cui almeno 327 bambini, e ne avrebbero feriti altri 547.

“Quasi un bambino è stato ucciso ogni giorno” da quando è stato annunciato il cessate il fuoco, ha dichiarato Jan Egeland, segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati.

“Un cessate il fuoco non ha alcun significato se i bambini continuano a essere uccisi”, ha dichiarato Inger Ashing, amministratrice delegata di Save the Children.

L’UNICEF ha segnalato un ritmo simile, riportando almeno 300 bambini uccisi nei 300 giorni successivi all’annuncio del cessate il fuoco, una media di uno al giorno.

Oltre 21.000 bambini uccisi

Tre anni di guerra genocida israeliana hanno ucciso almeno 74.254 palestinesi a Gaza, tra cui almeno 21.000 bambini. L’UNICEF ha riferito che almeno 64.000 bambini sono stati uccisi o feriti a Gaza dal 7 ottobre 2023.

Save the Children ha affermato che, in media, durante i 23 mesi di guerra è stato ucciso almeno un bambino ogni ora.

Almeno 1.009 dei bambini uccisi avevano meno di un anno e quasi la metà di questi, 450, erano nati e morti durante la guerra, ha affermato Save the Children. Altre migliaia di bambini risultano dispersi o si presume siano sepolti sotto le macerie.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad