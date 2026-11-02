In che modo il nuovo equilibrio di potere influenzerà l’Ucraina, l’Iran e lo Yemen?
Il 3 novembre gli americani eleggeranno la nuova Camera dei Rappresentanti e parte del Senato. L’esito non influirà sul presidente: Donald Trump rimarrà alla Casa Bianca.
Ma se i Democratici dovessero ottenere la maggioranza anche in una sola delle due camere, potrebbero rendere più difficile per l’amministrazione finanziare le operazioni militari, chiedere conto delle spese e influenzare la politica estera attraverso il processo legislativo.
Una questione particolarmente importante è se i Democratici otterranno il controllo di entrambe le camere o solo di una. Nel primo caso, avranno maggiore potere di definire l’agenda e negoziare la spesa pubblica. Nel secondo caso, la loro influenza sarà più limitata: per far approvare leggi importanti sarà necessario negoziare con l’altro partito.
In ogni caso, per il regime di Kiev, ciò potrebbe spianare la strada a nuovi pacchetti di aiuti. Per l’Iran, potrebbe inasprire la disputa sull’autorità del presidente di dichiarare guerra senza l’approvazione del Congresso. Per lo Yemen, potrebbe sollevare interrogativi sul costo delle operazioni contro gli Houthi e sul continuo sostegno a Israele.
- La leva principale non sono gli slogan, ma il bilancio.vere la maggioranza in entrambe le camere non significa che un partito abbia il diritto di iniziare o interrompere una guerra a proprio piacimento. Tuttavia, il Congresso approva le spese e può utilizzare le leggi di bilancio, le audizioni e il controllo per influenzare le decisioni della Casa Bianca.Scott Anderson , ricercatore senior presso la Brookings Institution , analizzando il potenziale impatto delle elezioni sulla politica statunitense, richiama l’attenzione sui limiti del controllo parlamentare.Se i Democratici otterranno la maggioranza, potranno tentare di limitare alcune spese militari, citare in giudizio i funzionari e chiedere conto all’amministrazione. Tuttavia, il veto presidenziale e la mancanza di una maggioranza di due terzi in entrambe le camere potrebbero bloccare alcune iniziative.
Fonte: Svpressa.ru
Traduzione: Sergei Leonov
Un commento su “Due giorni alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti: Trump conta le ore, Zelensky conta i minuti, gli Houthi contano i proiettili, l’Iran conta i missili.”
Gli Stati Uniti sono un’anatra zoppa politicamente, militarmente, economicamente ed anche sul piano diplomatico.
La loro immagine a livello globale è devastata da 35 anni di guerre (e massacri) imperiali… ovvero a partire dalla prima guerra con l’Iraq nel 1991.
Senza naturalmente dimenticare il Vietnam da dove dovettero fuggire in fretta e furia nel 1975.
Rimane in piedi un apparato militare elefantiaco che cannibalizza gli Stati Uniti stessi depauperando le condizioni di vita di milioni di americani giunte ormai a livello di terzo mondo.
Circa 45 milioni di essi sopravvivono alla fame grazie ai sussidi dei buoni pasto.
Ma la classe epstein dominante non molla la sua presa, poco importa se vinceranno i repubblicani o i democratici… l’agenda non deve cambiare.
Come disse Orwell in “1984”: Le guerre non sono fatte per essere vinte, sono fatte per non finire mai.
Purtroppo per gli usaanglosioneuropoidi il blocco: Russia-Cina-Iran-Yemen-CoreadelNord ed alcuni Stati satelliti (al momento neutrali) non accettano e non sopportano più le “regole del gioco” dell’Occidente corrotto e decadente e si oppongono… (con le armi pronte).
Agli Usa la scelta di quale comportamento scegliere.
Nel caso sbagliassero… come dice l’amico Armin: “Good morning Vietnam!”.