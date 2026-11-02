In che modo il nuovo equilibrio di potere influenzerà l’Ucraina, l’Iran e lo Yemen?

Il 3 novembre gli americani eleggeranno la nuova Camera dei Rappresentanti e parte del Senato. L’esito non influirà sul presidente: Donald Trump rimarrà alla Casa Bianca.

Ma se i Democratici dovessero ottenere la maggioranza anche in una sola delle due camere, potrebbero rendere più difficile per l’amministrazione finanziare le operazioni militari, chiedere conto delle spese e influenzare la politica estera attraverso il processo legislativo.

Una questione particolarmente importante è se i Democratici otterranno il controllo di entrambe le camere o solo di una. Nel primo caso, avranno maggiore potere di definire l’agenda e negoziare la spesa pubblica. Nel secondo caso, la loro influenza sarà più limitata: per far approvare leggi importanti sarà necessario negoziare con l’altro partito.

In ogni caso, per il regime di Kiev, ciò potrebbe spianare la strada a nuovi pacchetti di aiuti. Per l’Iran, potrebbe inasprire la disputa sull’autorità del presidente di dichiarare guerra senza l’approvazione del Congresso. Per lo Yemen, potrebbe sollevare interrogativi sul costo delle operazioni contro gli Houthi e sul continuo sostegno a Israele.

La leva principale non sono gli slogan, ma il bilancio.vere la maggioranza in entrambe le camere non significa che un partito abbia il diritto di iniziare o interrompere una guerra a proprio piacimento. Tuttavia, il Congresso approva le spese e può utilizzare le leggi di bilancio, le audizioni e il controllo per influenzare le decisioni della Casa Bianca.Scott Anderson , ricercatore senior presso la Brookings Institution , analizzando il potenziale impatto delle elezioni sulla politica statunitense, richiama l’attenzione sui limiti del controllo parlamentare.Se i Democratici otterranno la maggioranza, potranno tentare di limitare alcune spese militari, citare in giudizio i funzionari e chiedere conto all’amministrazione. Tuttavia, il veto presidenziale e la mancanza di una maggioranza di due terzi in entrambe le camere potrebbero bloccare alcune iniziative.

Fonte: Svpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov