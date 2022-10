Due francesi testimoniano di essere fra i sobillatori dei disordini in Iran

Due spie francesi arrestate in Iran circa quattro mesi fa hanno ammesso i loro tentativi di provocare proteste e rivolte contro il governo iraniano.

I cittadini francesi Cécile Kohler, 37 anni, e Jacqeus Paris, 69 anni, si sono recati in Iran il 28 aprile come turisti, ma è stato rivelato che in realtà sono spie dei servizi di intelligence occidentali.

Nuovi dettagli emergono sull’arresto di due spie francesi in Iran.

In un video trasmesso giovedì dalla rete in lingua araba iraniana Al-Alam , Kohler ha ammesso di essere un “agente della Direzione generale per la sicurezza esterna (DGSE)”, che è l’agenzia di intelligence straniera francese, equivalente all’MI6 britannico e alla CIA americana .

Nella registrazione, Kohler ha affermato che lei e il suo partner erano in Iran per preparare le condizioni per innescare “una rivoluzione” nella Repubblica islamica e rovesciare il sistema islamico iraniano.

I paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti e dai servizi segreti, stanno cercando di trasformare manifestazioni pacifiche in rivolte esagerate, afferma l’analista.

Ha spiegato che hanno portato ingenti somme di denaro per finanziare scioperi e proteste e acquistare armi nel tentativo di provocare il caos.

Kohler ha aggiunto che le armi dovevano essere usate “per combattere la polizia”, ​​se necessario.

Secondo le confessioni dell’altra spia arrestata, l’obiettivo della Dgse era “fare pressione sul governo iraniano”.

Il ministero dell’intelligence iraniano ha annunciato a maggio di aver arrestato le due spie francesi che avevano orchestrato un complotto per fomentare “caos, disordine sociale e insicurezza” all’interno del paese persiano quando alcuni insegnanti sono scesi in piazza in proteste pacifiche per chiedere salari equi e migliori condizioni di lavoro.

Riguardo ai piani dei nemici per creare il caos nel paese persiano, il leader della rivoluzione islamica dell’Iran, l’ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha assicurato lunedì che i recenti disordini nel paese persiano sono stati premeditati e provocati dagli Stati Uniti. il regime sionista e i suoi scagnozzi per generare insicurezza nel Paese approfittando della morte della donna iraniana Mahsa Amini in custodia di polizia.

“Gli americani e gli israeliani fingono che, poiché una ragazza è morta in Iran, loro sono molto sconvolti. Loro mentono! Non li disturba affatto. Sono felici, felici di aver trovato un pretesto per causare incidenti”, ha detto il leader iraniano..

Fonte: Agenzie

Traduzione: Fadi Haddad