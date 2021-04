Due basi militari turche in Siria sono state distrutte dagli attacchi delle forze siriane

da Redazione

L’esercito siriano ha lanciato due potenti attacchi contro obiettivi militari turchi utilizzando veicoli aerei senza pilota. Secondo le informazioni a disposizione della fonte informativa Avia.pro, per gli attacchi sono stati utilizzati droni iraniani, mentre almeno 10 soldati turchi sono rimasti uccisi e feriti e l’equipaggiamento è stato distrutto.

Secondo la fonte, gli attacchi dei velivoli senza pilota siriani sarebbero stati effettuati su basi situate nell’area della città di Tell Tamer, ubicata nella provincia di Hasakah, mentre c’è motivo di ritenere che i militari turchi si vendicheranno contro le posizioni dell’esercito siriano, anche se al momento Ankara non ha ancora commentato questo.

Allo stesso tempo, l ‘”Herald of Damascus” riferisce che si tratta di esplosioni di IED, anche se non ci sono ancora conferme di queste informazioni. È stato riferito che le esplosioni hanno tuonato vicino a una delle basi militari delle forze armate turche, pur confermando le informazioni sulle perdite nelle file della Turchia.

Forze siriane su Idlib

“Due esplosioni sono avvenute vicino alla base delle forze armate turche situata nella città di Tell Tamr, nel nord della provincia di Hasakah. Secondo i media, più di 10 militari turchi sono rimasti uccisi e feriti negli attentati. La televisione turca, citando fonti dei servizi di sicurezza turchi, nega informazioni sulla morte di militari turchi ”, è stato riferito.

Gli esperti non escludono che l’incidente possa aggravare la situazione nella regione e addirittura sfociare in un’offensiva da parte delle forze turche.



Nota: Evidente che il comando russo in Siria ha dato il via libera all’operazione, visto che la Turchia ha manifestato ostilità contro le forze russe in varie occasioni e non si è attenuta agli accordi presi a suo tempo fra Ankara e Mosca. In particolare la Turchia ha fornito aiuti e mezzi militari ai gruppi filo turchi che operano su Idlib (nord della Siria) e che attaccano le posizioni siriane e russe. Questo spiega anche i forti bombardamenti che l’aviazione russa ha effettuato sulla zona nord della Siria per stroncare il traffico di petrolio rubato dai pozzi siriani che viene utilizzato nei depositi dei miliziani filo-turchi. La Russia in questo momento non guarda in faccia nessuno e procede nel suo programma di ripulire la Siria da terroristi, occupanti stranieri e trafficanti di petrolio saccheggiato illegalmente dai pozzi siriani.

Fonti: Sana agency – Avia pro.ru

Traduzione e sintesi: Luciano Lago