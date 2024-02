Due anni dopo l’avvio dell’Osmo, l’Occidente è totalmente paralizzato

di Pepe Escobar

Il 24 febbraio 2022 è stato il giorno che ha cambiato per sempre la geopolitica del 21 ° secolo, scrive Pepe Escobar.

Esattamente due anni fa, sabato 24 febbraio 2022, Vladimir Putin annunciava il lancio – e ne descriveva gli obiettivi – di un’operazione militare speciale (SMO) in Ucraina. Questo è stato l’inevitabile seguito di quanto accaduto tre giorni prima, il 21 febbraio – esattamente 8 anni dopo Maidan 2014 a Kiev – quando Putin aveva riconosciuto ufficialmente le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk.

In questo breve spazio di soli tre giorni – carico di significato – tutti si aspettavano che le forze armate russe sarebbero intervenute militarmente per porre fine ai massicci bombardamenti che duravano da tre settimane lungo la linea del fronte – e che hanno costretto anche il Cremlino evacuare le popolazioni a rischio verso la Russia. L’intelligence russa aveva prove conclusive che le forze di Kiev, appoggiate dalla NATO, erano pronte a eseguire una pulizia etnica del Donbass russofono.

Il 24 febbraio 2022 è stato il giorno che ha cambiato per sempre la geopolitica del 21 ° secolo, in diversi modi complessi. Soprattutto, ha segnato l’inizio di un feroce confronto a tutto campo, “tecnico-militare” come lo chiamano i russi, tra l’Impero del Caos, delle Menzogne ​​e del Saccheggio, i suoi facilmente arrendevoli vassalli della NATOstan, e la Russia – con l’Ucraina come paese campo di battaglia.

Non c’è quasi alcun dubbio che Putin avesse calcolato, prima e durante questi tre giorni fatidici, che le sue decisioni avrebbero scatenato la furia sconfinata dell’Occidente collettivo – con tanto di uno tsunami di sanzioni.

Sì, ecco il problema; è tutta una questione di sovranità. E un vero potere sovrano semplicemente non può vivere sotto minacce permanenti. È anche possibile che Putin avesse voluto (il corsivo è mio) che la Russia venisse sanzionata a morte. Dopotutto, la Russia è così ricca per natura che senza una seria sfida dall’estero, la tentazione è enorme di vivere delle sue rendite importando ciò che potrebbe facilmente produrre.

Gli eccezionalisti si sono sempre vantati del fatto che la Russia sia “una stazione di servizio con armi nucleari”. È ridicolo. Petrolio e gas, in Russia, rappresentano circa il 15% del PIL, il 30% del bilancio pubblico e il 45% delle esportazioni. Petrolio e gas aggiungono potere all’economia russa, ma non rappresentano un ostacolo. Putin, scuotendo l’autocompiacimento della Russia, ha creato una stazione di servizio che produce tutto ciò di cui ha bisogno, completa di armi nucleari e ipersoniche senza rivali. Battilo.

Forze aviotrasportate russe

L’Ucraina “non è mai stata meno di una nazione”

Xavier Moreau è un analista politico-strategico francese residente in Russia da 24 anni. Diplomato alla prestigiosa accademia militare di Saint-Cyr e diplomato alla Sorbona, conduce due spettacoli su RT France.

Il suo ultimo libro, Ukraine: Pourquoi La Russie a Gagné (“Ucraina: perché la Russia ha vinto”), appena uscito, è un manuale essenziale per il pubblico europeo sulla realtà della guerra, non su quelle fantasie infantili inventate istantaneamente nella sfera NATOstan. “esperti” con meno di zero esperienza militare combinata nelle armi.

Moreau chiarisce chiaramente ciò di cui ogni analista imparziale e realista era consapevole fin dall’inizio: la devastante superiorità militare russa, che avrebbe condizionato la fine dei giochi. Il problema, tuttavia, è come si raggiungerà questo obiettivo finale – “smilitarizzazione” e “denazificazione” dell’Ucraina, come stabilito da Mosca.

Quello che è già chiaro è che la “smilitarizzazione”, dell’Ucraina e della NATO, è un successo strepitoso che nessuna nuova wunderwaffen – come gli F-16 – sarà in grado di cambiare.

Moreau comprende perfettamente come l’Ucraina, quasi 10 anni dopo Maidan, non sia una nazione; “e non è mai stato meno di una nazione”. È un territorio dove si confondono popolazioni che tutto separa. Inoltre, è stato uno Stato – “grottesco” – fallito fin dalla sua indipendenza. Moreau dedica diverse pagine molto divertenti analizzando la grottesca corruzione in Ucraina, sotto un regime che “trae i suoi riferimenti ideologici simultaneamente attraverso gli ammiratori di Stepan Bandera e Lady Gaga”.

Niente di quanto sopra, ovviamente, viene riportato dai principali media europei controllati dagli oligarchi.

Attenzione a Deng Xiao Putin

Il libro offre un’analisi estremamente utile di quelle squilibrate élite polacche che portano “una pesante responsabilità nella catastrofe strategica che attende Washington e Bruxelles in Ucraina”. I polacchi credevano effettivamente che la Russia sarebbe crollata dall’interno, con tanto di rivoluzione colorata contro Putin. Questo si qualifica a malapena come Brzezinski in crack.

Moreau mostra come il 2022 sia stato l’anno in cui la NATOstan, in particolare gli anglosassoni – russofobi storicamente razzisti – erano autoconvinti che la Russia si sarebbe piegata perché è una “potenza povera”. Ovviamente, nessuno di questi luminari ha capito come Putin abbia rafforzato l’economia russa proprio come Deng Xiaoping ha fatto con l’economia cinese. Questa “autoebbrezza”, come la qualifica Moreau, ha fatto miracoli per il Cremlino.

Ormai è chiaro anche per i sordi, i muti e i ciechi che la distruzione dell’economia europea è stata una tattica massiccia, una vittoria storica per l’egemone – tanto quanto la guerra lampo contro l’economia russa è stata un fallimento abissale.

Indonesian Foreign Minister Retno Marsudi speaks during a Group of 20 ministerial session in Rio de Janeiro, Brazil on Feb. 21, 2024. (Ministry of Foreign Affairs)

Tutto quanto sopra ci porta all’incontro dei Ministri degli Esteri del G20 questa settimana a Rio. Non è stata esattamente una svolta. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha chiarito molto chiaramente che l’Occidente collettivo al G20 ha cercato con tutti i mezzi di “ucrainizzare” l’agenda – con meno di zero successi. Sono stati in inferiorità numerica e hanno avuto la meglio sui BRICS e sui membri del Sud del mondo.

Nella sua conferenza stampa, Lavrov non potrebbe essere più netto riguardo alle prospettive di guerra dell’Occidente collettivo contro la Russia. Questi sono i punti salienti:

I paesi occidentali non vogliono categoricamente un dialogo serio sull’Ucraina.

Non ci sono state proposte serie da parte degli Stati Uniti per avviare contatti con la Federazione Russa sulla stabilità strategica; La fiducia non può essere ripristinata ora mentre la Russia viene dichiarata nemica.

Non ci sono stati contatti a margine del G20 né con Blinken né con il ministro degli Esteri britannico.

La Federazione Russa risponderà alle nuove sanzioni occidentali con azioni concrete legate allo sviluppo autosufficiente dell’economia russa.

Se l’Europa cerca di ristabilire i legami con la Federazione Russa, rendendola dipendente dai propri capricci, allora tali contatti non saranno necessari.

In poche parole – diplomaticamente: sei irrilevante e non ci interessa.

Ciò è stato complementare all’intervento di Lavrov durante il vertice, che ha definito ancora una volta un percorso chiaro e propizio verso il multipolarismo. Ecco i punti salienti:

Negli ultimi anni la formazione di un giusto ordine mondiale multipolare, senza un centro e una periferia definiti, è diventata molto più intensa. I paesi asiatici, africani e dell’America Latina stanno diventando parti importanti dell’economia globale. Non di rado sono loro a dare il tono e la dinamica.

Molte economie occidentali, soprattutto in Europa, stanno effettivamente ristagnando in questo contesto. Queste statistiche provengono da istituzioni supervisionate dall’Occidente: il FMI, la Banca Mondiale e l’OCSE.

Queste istituzioni stanno diventando reliquie del passato. La dominazione occidentale sta già compromettendo la loro capacità di soddisfare le esigenze dei tempi. Nel frattempo, oggi è perfettamente ovvio che gli attuali problemi dell’umanità possono essere risolti solo attraverso uno sforzo concertato e con la dovuta considerazione degli interessi del Sud del mondo e, in generale, di tutte le realtà economiche globali.

Istituzioni come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, la BERS e la BEI stanno dando priorità ai bisogni militari e ad altri bisogni di Kiev. L’Occidente ha stanziato oltre 250 miliardi di dollari per far fronte ai suoi subalterni, creando così carenze di finanziamenti in altre parti del mondo. L’Ucraina sta assorbendo la maggior parte dei fondi, relegando l’Africa e altre regioni del Sud del mondo al razionamento.

I paesi che si sono screditati ricorrendo ad atti illeciti che vanno dalle sanzioni unilaterali al sequestro di beni sovrani e proprietà private fino a blocchi, embarghi e discriminazioni contro gli operatori economici in base alla nazionalità per regolare i conti con i loro avversari geopolitici non possono essere considerati garanti della stabilità finanziaria.

Senza dubbio, per democratizzare il sistema di governance economica globale sono necessarie nuove istituzioni incentrate sul consenso e sul vantaggio reciproco. Oggi assistiamo a dinamiche positive per il rafforzamento di varie alleanze, tra cui BRICS, SCO, ASEAN, Unione Africana, LAS, CELAC e EAEU.

Quest’anno la Russia presiede i BRICS, ai quali si sono aggiunti diversi nuovi membri. Faremo del nostro meglio per rafforzare il potenziale di questa associazione e i suoi legami con il G20.

Considerando che 6 membri su 15 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU rappresentano il blocco occidentale, sosterremo l’espansione di questo organismo esclusivamente attraverso l’adesione di paesi dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina.

Chiamatelo lo stato reale delle cose, dal punto di vista geopolitico, a due anni dall’inizio dell’OMU.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago