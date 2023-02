Dudakov: nella “guerra di logoramento” il tempo non lavora dalla parte dell’Ucraina





di MILANA SHUSHKOVA

La Russia minimizza la lotta dei mercenari stranieri per le forze ucraine e avverte che prolungheranno solo il conflitto.

“[Il coinvolgimento di mercenari stranieri da parte di Kiev] è in grado di cambiare il corso degli eventi? No, non lo è”, ha detto martedì il portavoce della presidenza russa Dmitri Peskov.

Ha avvertito che il reclutamento di mercenari stranieri da parte dell’Ucraina “può solo prolungare gli eventi, può causare più sofferenze al popolo ucraino, ma non può cambiare il corso degli eventi”.

Peskov ha sostenuto che la partecipazione di migliaia di combattenti di diversi paesi assoldati da Kiev al conflitto non è un segreto per la Russia e che l’esercito russo sul campo di battaglia ha sentito a lungo “parlare di mercenari stranieri”.

Ultimamente le forze russe hanno eliminato un pericoloso gruppo di mercenari polacchi in una zona boscosa dell’Ucraina durante una speciale operazione militare.

Dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina nel febbraio 2022, in risposta alla condotta aggressiva dell’Ucraina nella regione del Donbass e all’espansione dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) verso i confini russi, le truppe russe hanno ucciso migliaia di combattenti stranieri reclutati da Kiev.

Mosca assicura che nell’esercito ucraino stanno combattendo mercenari provenienti da più di 40 paesi, principalmente dalla Polonia , e da altri Stati come il Canada, gli Stati Uniti, e avverte che se vengono catturati non saranno trattati come prigionieri di guerra.

Istruttori USA per terroristi

Un rapporto dell’agenzia di stampa russa Sputnik ha rivelato a giugno che gli Stati Uniti, il principale alleato di Kiev, stavano trasferendo terroristi dalla Siria all’Ucraina nel disperato tentativo di frenare le truppe russe.

Secondo il rapporto, la Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti sta reclutando attivamente terroristi Daesh , che sono detenuti nelle prigioni e nei campi controllati dalle milizie curde nel territorio siriano nord-orientale, per inviarli in Ucraina.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago