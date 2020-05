DPR (Donbass) Civili feriti in tre giorni dal fuoco dell’esercito ucraino

da Redazione

di Christelle Néant.

Mentre si teneva una nuova riunione del gruppo di contatto in formato di videoconferenza, l’esercito ucraino ha continuato i suoi bombardamenti e fuoco continuo contro le aree residenziali dell’RPD (Repubblica popolare di Donetsk), danneggiando diverse case e ferendo alcuni civili .

L’esercito ucraino spara alle aree civili della DPR

Dal 12 al 14 maggio 2020, l’esercito ucraino ha violato il cessate il fuoco 29 volte e ha sparato 368 munizioni, tra cui colpi di mortaio da 80 120 mm e 82 mm, contro il territorio del DPR.

Nonostante ci sia stata una nuova riunione di gruppi di contatto in formato videoconferenza dal 13 maggio, la situazione sul fronte non è affatto tranquilla. Al contrario.

Pertanto, solo dal 13 al 14 maggio 2020, l’esercito ucraino ha violato il cessate il fuoco due volte in più rispetto alle precedenti 24 ore e ha sparato tre volte più munizioni.

E come dall’inizio di maggio, l’esercito ucraino prende di mira principalmente le aree residenziali del DPR , causando un’ulteriore distruzione di case e di nuove vittime civili.

Così, il 12 maggio 2020, alle 15:50, la FAU (forze armate ucraine) hanno aperto il fuoco sul villaggio di Staromikhailovka con colpi di mortaio da 82 mm e da veicoli da combattimento della fanteria. Il fuoco dell’esercito ucraino ha causato l’incendio ad una casa, il cui proprietario, una donna di 52 anni, è stata bruciata per le mani, le braccia e i piedi mentre cercava di spegnere l’incendio.

I soldati della milizia popolare della RPDC sono arrivati per spegnere l’incendio e fornire il primo soccorso alla donna ferita. In totale, tre abitazioni sono state distrutte o danneggiate da questo bombardamento su Staromikhaïlovka e altre due abitazioni sono state danneggiate a Yasnoye. I colpi sono stati coordinanti usando un drone, il che dimostra che questi bombardamenti di aree civili nel DPR sono crimini di guerra deliberati dell’esercito ucraino.

Vedi il rapporto della milizia popolare del DPR (in russo):

La sera del 13 maggio, era il villaggio di Vasilyevka , dove c’è una stazione di pompaggio (vale a dire un’infrastruttura civile vitale), che è stata presa di mira dall’esercito ucraino con un attacco improvviso. Utilizzati obici di mortaio da 120 mm e 82 mm e veicoli da combattimento della fanteria. Fortunatamente, non vi sono state distruzioni o vittime tra i civili.

La stessa sera, l’esercito ucraino ha sparato 100 colpi dai sistemi di difesa antiaerea in due ore e mezzo nel villaggio di Spartak , sempre senza causare vittime civili.

Un bilancio che sembra non essere stato sufficiente per i soldati ucraini. Questa mattina, 14 maggio 2020, dalle 5:25 alle 7:20, l’esercito ucraino ha sparato 20 colpi di mortaio da 120 mm. nei villaggi di Zaitsevo e Panteleimonovka. Questi colpi hanno danneggiato due case estive a Zaitsevo e ferito un civile a Panteleimonovka. Un donna ha ricevuto una commozione cerebrale ed è stata curata nel locale ospedale.

Vedi il rapporto della milizia popolare del DPR (in russo):

E se fino ad ora l’artiglieria pesante non è stata utilizzata dall’esercito ucraino contro il DPR dalla fine di aprile, la situazione potrebbe presto cambiare. In effetti, i servizi di intelligence dell’RPD hanno rilevato lo spiegamento da parte della FAU di tre obici semoventi su Gvozdika da 122 mm nella zona residenziale del villaggio di Stepnoye, a ovest di Donetsk.

Oltre a violare gli accordi di Minsk relativi al ritiro di armi pesanti lontano dalla prima linea, la presenza di queste armi in una zona residenziale costituisce una violazione del diritto internazionale e mette in pericolo gli abitanti del villaggio. Se queste armi sparano dall’area residenziale e il DPR risponde a questi colpi, i civili potrebbero essere feriti o uccisi. Chiaramente, l’esercito ucraino sta utilizzando i civili nell’area del Donbass sotto il suo controllo come scudi umani!

Nuova riunione del gruppo di contatto tramite videoconferenza.

Queste riprese hanno avuto luogo sullo sfondo di una nuova riunione dei gruppi di contatto tramite videoconferenza. Un incontro è ancora in corso al momento in cui scrivo, perché il lavoro del gruppo di contatto non potrebbe davvero iniziare fino a tre ore di ritardo a causa dell’atteggiamento della delegazione ucraina .

Un cattivo segnale per questa delegazione che inaugura il suo nuovo formato “allargato”. Il comportamento dei rappresentanti ucraini ha quindi impedito qualsiasi discussione sugli argomenti all’ordine del giorno del gruppo di contatto responsabile delle questioni di sicurezza .

“ Nonostante il fatto che la delegazione ucraina abbia rinnovato la sua composizione, presentando un nuovo leader – il Vice Ministro della Difesa Mr. (Alexander) Polichtchouk – purtroppo non è stato in grado di produrre qualcosa di nuovo nelle attività del gruppo. Tradizionalmente per i rappresentanti ufficiali di Kiev, con la demagogia e la politicizzazione di questioni pratiche non hanno permesso ai partecipanti ai negoziati di avviare una discussione concreta sulla sostanza di un’importante domanda all’ordine del giorno “, come ha dichiarato Alexei Nikonorov, rappresentante del DPR in questo sottogruppo di contatto.

I rappresentanti ucraini non sono stati quindi in grado di discutere la nuova versione del testo intesa a integrare la decisione quadro sul disimpegno delle truppe fornita dall’OSCE , giustificando la loro mancanza di preparazione per l’assenza di istruzioni chiare nel documento inviato dal coordinatore di l’organizzazione prima dell’incontro.

” Ancora oggi, non è stata identificata una nuova zona di ritiro per truppe ed equipaggiamento, sebbene lo scambio di proposte e posizioni delle parti su tutti i luoghi discussi sia avvenuto molto tempo fa, e che ci siano un certo numero di settori in cui nessuna delle parti ha obiezioni ” , ha detto Nikonorov, che ha sottolineato che invece di avere un dialogo costruttivo, i funzionari ucraini hanno preferito fare un passo indietro sui magri progressi che erano stati fatti su questo file.

E mentre l’incontro continua quando stiamo scrivendo questo articolo, una casa è appena stata incendiata a Staromikhailovka dopo che l’esercito ucraino ha sparato da un veicolo da combattimento di fanteria contro il villaggio. Ecco come l’Ucraina rispetta gli accordi di Minsk …

Fonte: Donbass Insider http://www.donbass-insider.com/2020/05/15/dpr-two-civilians-wounded-in-three-days-by-ukrainian-army-shellings/

Traduzione: Sergei Leonov