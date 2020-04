Dove USA e Cina si scontreranno dopo la pandemia

da Redazione

Il sud-est asiatico dovrà affrontare le più forti pressioni che mai per schierarsi dalla parte delle superpotenze quando la pandemia alla fine sarà passata.

SINGAPORE – Con il mondo fermo, la pandemia di Covid-19 ha messo a nudo una rivalità sempre più tesa tra Cina e Stati Uniti, i cui sviluppi più pericolose potrebbero svolgersi nel sud-est asiatico, una regione al centro degli interessi delle superpotenze da cui derivano tensioni strategiche e strategie economiche rivali.

Da un lato, la Cina ha cercato di posizionarsi come leader globale in un momento di crisi, perseguendo una campagna di “diplomazia delle mascherine” nel sud-est asiatico e oltre con un certo successo, nonostante sia stata la fonte iniziale del nuovo coronavirus che da allora ha causato la crisi globale più debilitante vista dalla seconda guerra mondiale.

Dall’altro, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ampiamente considerata come capace di una risposta inetta alla pandemia, sia a livello nazionale che internazionale, che ha seminato dubbi cruciali sulla leadership americana, incluso l’incapacità di lavorare con alleati e avversari per creare una risposta globale credibile ed efficace a l’emergenza sanitaria.

I superpoteri non hanno risparmiato, in una guerra di narrative e propaganda, di attribuire alla Cina la colpa della morte e del disordine causati dal contagio, mentre un portavoce cinese ha risposto al fuoco e, ad un certo punto ha sostenuto che sono stati i militari statunitensi quelli che hanno piantato il virus in Cina quando l’amministrazione Trump aveva insistito prima nel riferirsi al Covid -19 come un virus “cinese”. Questo ha fatto infuriare le autorità di Pechino.

Tali crescenti tensioni legate al contagio hanno messo il sud-est asiatico, una regione che lotta per contenere i propri focolai di malattia, come al centro delle tensioni fra le superpotenze.

“In un momento in cui è necessaria la maggior parte della cooperazione USA-Cina, il dito puntato e il battibecco di Washington su Pechino, hanno lasciato il resto del mondo decisamente non impressionato”, ha dichiarato Ian Storey, un membro anziano dell’Istituto ISEAS-Yusof Ishak di Singapore. “Covid-19 ha inferto un duro colpo all’immagine sia della Cina che degli Stati Uniti.”

Sia gli Stati Uniti che la Cina hanno visto le loro immagini colpite dalle loro risposte alla crisi di Covid-19.

Il disaccoppiamento delle due maggiori economie del mondo era già ben avviato prima della pandemia, con l’amministrazione Trump che ha costantemente lanciato l’immagine della Cina come una grave minaccia agli interessi economici e di sicurezza americani.

Con le elezioni presidenziali statunitensi all’orizzonte, il disaccoppiamento dei racconti probabilmente trarrà forza nella post-pandemia, in particolare alla luce delle gravi carenze statunitensi di attrezzature mediche prodotte in gran parte in Cina e nella distribuzione strategica, se non cinica, delle forniture di Pechino per premiare alleati e schiacciare i rivali.

Nelle ultime settimane, la Cina ha mirato a ottenere punti diplomatici nel sud-est asiatico attraverso la fornitura di forniture mediche a paesi dell’area tra cui Filippine, Laos e Tailandia.

Se Washington e Pechino perdono l’accesso al loro unico più grande mercato estero in uno scenario post-pandemico, il Sud-Est asiatico orientato al commercio e ricco di risorse assumerà un’importanza strategica ancora maggiore rispetto al passato.

In effetti, se l’ordine post-pandemia dà luogo a una competizione tra superpotenze a somma zero per la leadership globale, gli sforzi diplomatici probabilmente si intensificheranno per arruolare i membri dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) nelle loro visioni in competizione per il futuro della regione strategica.

Entrambi hanno i loro punti di forza. La strategia libera e aperta dell’Indo-Pacifico (FOIP) di Washington implementa programmi di governance ed economici incentrati sulla catalizzazione degli investimenti privati ​​in progetti infrastrutturali nella cosiddetta regione “Indo-Pacifico”, un tentativo di contrastare la “Belt and Road Initiative” (BRI) della Cina da $ 1 trilione di Pechino, il programma globale di costruzione di infrastrutture.

Il termine “Indo-Pacifico” si riferisce a un concetto strategico recentemente adottato avanzato dall’amministrazione Trump che considera gli Oceani Indiano e del Pacifico come un unico teatro strategico che delude intenzionalmente e linguisticamente la centralità regionale della Cina.

La componente di sicurezza della strategia statunitense si riferisce ad un’alleanza “quadrilatera” (Quad) tra le principali potenze marittime India, Giappone e Australia, tutte con capacità navali che proiettano energia per sfidare la crescente assertività della Cina nelle aree marittime come il Mar Cinese Meridionale.

L’iniziativa, tuttavia, non è riuscita a decollare nel sud-est asiatico, dove c’è l’impressione tra esperti e osservatori che l’amministrazione Trump si sia disimpegnata dalla regione, anche attraverso una carenza di diplomazia di alto livello.

L’impegno orientato alla sicurezza con l’ASEAN, guidato dal Pentagono, ha invece guidato la politica di Trump nei confronti della Cina.

“Il problema più grande con l’amministrazione Trump e il Sud-est asiatico è che la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato sono assenti o molto meno coinvolti [con la regione] rispetto all’amministrazione Obama [Barack]”, ha affermato Malcolm Cook, un membro anziano dell’ISEAS -Yusof Ishak Institute.

“Il Dipartimento della Difesa (DoD), il Dipartimento di Stato e la Casa Bianca gestiscono ciascuno le proprie strategie di coinvolgimento con il Sud-est asiatico. Il Dipartimento della Difesa ha svolto un lavoro molto migliore rispetto alla Casa Bianca e allo Stato sotto l’amministrazione Trump, facendo sembrare la postura americana molto orientata alla difesa ”, ha dichiarato Cook ad Asia Times.

Prima della pandemia di Covid-19, le relazioni tra Stati Uniti e Sud-Est asiatico avevano probabilmente raggiunto il punto più basso da quando Trump ha assunto la presidenza all’inizio del 2017. Le relazioni sono vacillate da quando Trump si è ritirato dal patto commerciale multilaterale del Trans-Pacific Partnership (TPP), progettato da L’amministrazione Obama ha esplicitamente escluso la Cina da un ordine incentrato sugli Stati Uniti. I legami sono stati inoltre tesi dall’assenza di leader statunitensi ai vertici annuali dell’ASEAN.

Cina Guerra fredda

Nelle critiche alla strategia di Trump, incluso il primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, un fedele alleato degli Stati Uniti, si sono opposti all’uso di tariffe unilaterali da parte di Washington per affrontare gli squilibri commerciali e i tentativi di spingere i paesi a scegliere le parti tra le due superpotenze, dividendo così la regione in paesi alleati con gli USA e blocchi allineati con la Cina.

“I paesi dell’ASEAN semplicemente non aderiranno alle iniziative statunitensi che cercano di competere con la Cina e trasformano il Sud-est asiatico nell’arena principale della competizione sino-americana”, ha detto Storey. “Esiste il rischio che se l’America spinge i paesi del sud-est asiatico troppo lontano rispetto alla sua concorrenza con la Cina, si alienerà quei paesi”.

Mentre gli investimenti diretti esteri cumulativi (IDE) statunitensi nella regione indo-pacifica hanno raggiunto $ 941,2 miliardi nel 2017, facendo impallidire i $ 307,7 miliardi della Cina, Pechino è stato il principale partner commerciale dell’ASEAN per oltre un decennio. Anche così, le élite di politica estera della regione hanno sollevato preoccupazioni per la BRI.

Il rapporto sull’indagine sullo stato del sud-est asiatico del 2020, pubblicato a gennaio dall’Iseas-Yusof Ishak Institute, ha mostrato che mentre la Cina è ora ampiamente considerata come l’attore strategico più influente nella regione, i partecipanti al sondaggio – principalmente da uffici pubblici, università e think tank – visualizzano il crescente dominio cinese con disagio.

Forze cinesi

Dei 1.300 intervistati del sondaggio, oltre il 60% ha “diffidato” della Cina, rispetto al 52% circa nel 2019. Quasi il 40% degli intervistati ha convenuto che Pechino era “un potere revisionista e intende trasformare il Sud-est asiatico nella sua sfera di influenza”.

I risultati dell’indagine hanno anche mostrato un rapido calo della fiducia regionale negli Stati Uniti.

Quasi la metà degli intervistati, ovvero il 47%, ha dichiarato di avere poca o nessuna fiducia negli Stati Uniti come partner strategico e fornitore di sicurezza regionale, mentre la percentuale che ha scelto gli Stati Uniti come principale potere politico nella regione è scesa al 27% da 31% nel 2019.

Oltre il 73% degli intervistati ha dichiarato che la loro principale preoccupazione era che l’ASEAN diventasse un’arena di grande competizione di potere. Nel frattempo, quasi l’80% degli intervistati ha visto la Cina come il potere economico più influente della regione, rispetto al 73% nel 2019.

Tuttavia, resta da vedere quale effetto avrà la crisi di Covid-19 sulle percezioni regionali della Cina come principale partner economico della regione. Alcuni, tuttavia, ritengono che la situazione abbia messo in luce un’insostenibile dipendenza dal commercio e dagli investimenti cinesi.

“Penso che le persone [nel sud-est asiatico] ora si renderanno conto che sulla Belt and Road Initiative e progetti infrastrutturali finanziati dalla Cina di grande valore che coinvolgono principalmente banche statali cinesi e società statali, ci sono rischi che ne derivano non sono semplicemente finanziari “, ha affermato Ryan Clarke, un membro anziano dell’East Asian Institute, un think tank con sede a Singapore.

“Man mano che le prove e i dati diventano più chiari sui vettori della Covid-19 si diffondono e le correlazioni tra questo e l’intensità dell’attività attorno ai progetti infrastrutturali in alcune aree geografiche, penso che ciò porterà a persone che vedono investimenti cinesi nel finanziamento di grandi dimensioni- i progetti di infrastruttura dei biglietti in un modo molto diverso rispetto a prima. “

Sebbene non vi siano ancora indicazioni del fatto che il personale cinese che gestisce BRI e altri progetti abbiano contribuito alla diffusione regionale di Covid-19, il sud-est asiatico potrebbe avere motivo di essere meno aperto rispetto agli aiuti cinesi, agli investimenti e al turismo in precedenza, poiché la crisi sanitaria evidenzia la forte dipendenza della regione dal input della catena di approvvigionamento legati alla produzione dalla Cina.

“Tutti sono consapevoli del fatto che [la Cina] nasconde la soppressione e in alcuni casi la cancellazione definitiva di informazioni epidemiologiche critiche all’inizio è una delle ragioni principali per cui la diffusione è avvenuta così”, ha affermato Clarke. “E questo non è perso per le persone, e penso che indugerà e condizionerà le interazioni con la Cina nel sud-est asiatico.”

Mentre i paesi regionali possono ora rivalutare BRI e altri progetti infrastrutturali in termini più critici rispetto al passato, le gravi recessioni economiche guidate da Covid-19 previste per l’ASEAN potrebbero vedere i governi regionali orientati alla ripresa che guardano alla Cina per nuovi accordi e crescita.

Le prestazioni economiche della Cina dipendono tuttavia in larga misura dalla domanda sostenuta dai mercati europei e statunitensi, che sono stati entrambi arrestati dal contagio mortale. La crescita della Cina potrebbe rallentare al 2,9% quest’anno, potenzialmente il tasso più lento dalla Rivoluzione Culturale, progetto di economisti di oltre una dozzina di banche.

“I mercati chiave nel sud-est asiatico vogliono gestire i propri affari e avere il controllo su tutte le variabili fondamentali che determinano il loro futuro economico complessivo”, ha affermato Clarke, aggiungendo che la regione “inizierà a concentrarsi maggiormente sulla determinazione del proprio destino, piuttosto che al contrario di aspettare da terzi che si trovano al di fuori della regione ”a causa della pandemia.

Se l’ASEAN assumerà una posizione più scettica sull’integrazione e la connettività con la Cina, le economie orientate agli investimenti esteri della regione potrebbero dare più peso alle iniziative economiche promosse dalla strategia indo-pacifica di Washington, incluso il piano Blue Dot Network (BDN) per certificare come “sostenibili” progetti di infrastrutture globali.

Gli Stati Uniti, il Giappone e l’Australia hanno annunciato l’iniziativa lo scorso novembre, mentre è impossibile negare che sia una risposta competitiva al BRI cinese. La BDN, che non ha ancora fatto luce sui suoi esborsi monetari pianificati, cerca di promuovere investimenti guidati dal settore privato in progetti di sviluppo, in contrasto con la strategia guidata dallo stato di Pechino.

Nessun paese dell’ASEAN ha aderito alla rete, che deve ancora essere completamente rafforzata, affermano gli analisti.

“L’America non fa iniziative di tipo BRI”, ha detto Storey, “ma non dimentichiamo che l’investimento cumulativo dell’America nel sud-est asiatico è maggiore dei totali combinati di Cina, Giappone e Corea del Sud. Sono migliaia le aziende che fanno affari all’interno della regione, in modo silenzioso, efficiente e spesso di basso profilo. “

Se l’emergenza Covid-19 dia forma definitiva a un biforcato ordine regionale post-pandemia è ancora troppo presto per determinare, molti analisti affermano. “L’unica cosa di cui possiamo essere certi è che quando emergeremo dall’altra parte di questa crisi, il mondo sarà un posto molto diverso e più difficile”, ha detto Storey.

Fonte: Asia Times https://asiatimes.com/2020/04/where-us-and-china-will-clash-after-the-plague/

Traduzione: Luciano Lago