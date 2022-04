Dove può l’Occidente trovare i rubli?

Putin ha ordinato che il mercato valutario interno della Russia sia preparato per il passaggio al regolamento in rubli delle forniture di esportazione, per il momento, in particolare di gas naturale. Questa domanda diventa urgente perché le banche dei “paesi ostili” (un termine tecnico che include l’UE e la maggior parte dei paesi di lingua inglese) stanno deliberatamente e volontariamente ritardando i pagamenti per l’energia russa. Pertanto, le consegne vengono ora effettuate a credito – credito basato sul rublo!

Nel frattempo, il tasso di riferimento della banca centrale russa è salito al 17% dal 20% precedente, ma comunque! Sembra che qualcuno non molto intelligente stia facendo di tutto per far salire i prezzi dell’energia. Nel frattempo, i pagamenti ricevuti per le esportazioni di petrolio e gas sono stati dimezzati, il che rende probabile che le stesse esportazioni (verso ” paesi ostili ”) sarà anche dimezzato. A questo punto, alcuni storici potrebbero tirare fuori vecchi libri polverosi e affermare che questo tipo di folle politica commerciale è stata la causa della Grande Depressione. Non sono d’accordo e lo chiamo il tracollo aziendale, che segue il tracollo finanziario con la sua perdita di accesso al credito causata da un eccessivo rischio di controparte.

Putin vorrebbe che questo problema fosse risolto. Vuole che l’Europa sia tenuta in vita perché la Russia non ha bisogno di un enorme cadavere in decomposizione sul confine occidentale. Il problema con l’ordine esecutivo di Putin è che le banche russe agiranno come agenti di cambio nel regolamento del programma ” commodities for rubli “.“, e che le operazioni di conversione avverranno sul mercato valutario della Borsa di Mosca all’interno del sistema finanziario russo, e che questo sistema ha una grave carenza di acquirenti di valute estere.

Putin non è un mago, e non può generare da zero un esercito di zombi che vorranno prendere in prestito rubli e comprare con loro dollari ed euro che non c’è modo di investire con profitto per ripagare gli interessi sul debito denominato in rubli; non con inflazione a due cifre nell’area dell’euro e nella zona del dollaro; non con un tasso di interesse di almeno il 17% sul rublo. Tranne uno ; Ci tornerò più tardi.

Se non gli zombi, allora chi amplierà le proprie posizioni in dollari ed euro su una scala così gigantesca?

Importatori russi? No, le importazioni rappresentano la metà delle esportazioni, per non parlare dei problemi di logistica e contrattuali dovuti alle sanzioni.

Il popolo russo? Certamente no ! La moda di tenere una scorta di banconote da 100 dollari sotto il materasso è scomparsa da tempo, così come la moda di tenere conti in dollari nelle banche russe. L’intero paradigma monetario è cambiato e non c’è abbastanza valuta libera tra la popolazione russa per assorbire i flussi di esportazione.

Compagnie russe? Tra questi, solo gli esportatori hanno risorse significative, ma fargli accettare dollari o euro li riporta al punto di partenza e non fa che aggravare il loro problema costringendoli a vendere l’80% di questi dollari ed euro in rubli. E il problema è ancora peggiore per gli esportatori russi, che ora essenzialmente devono vendere il 100% delle loro entrate in dollari ed euro per rubli.

Banche russe? Questa è una possibilità questo mese, ma non nei prossimi mesi. Le banche servono gli interessi dei loro clienti e questi, essendo stati tagliati fuori dal sistema finanziario occidentale, non hanno più bisogno di dollari o euro. E dal momento che loro stessi sono stati tagliati fuori dal sistema finanziario occidentale, non hanno nemmeno bisogno di queste valute. Stanno liquidando le loro posizioni in dollari ed euro.

Oh, e, ultimo ma non meno importante , gli stranieri non hanno accesso al mercato forex russo. Rende le cose davvero semplici, vero?

Rubli contro dollari

Tutto ciò che resta è la banca centrale russa e il governo russo che la possiede e la gestisce. Mentre in precedenza erano felici di accumulare riserve in dollari ed euro, la definizione di riserve è stata modificata per escludere questi due elementi. Se un accumulo di riserve di valuta estera dovesse aver luogo ora, sarebbe nello yuan, e quindi tutti quei rubli in eccesso passerebbero direttamente dalle mani degli acquirenti di energia da ” nazioni ostili ” nelle mani amiche degli esportatori cinesi.

Penseresti che i cinesi cortesi sarebbero disposti ad accettare dollari ed euro in cambio delle loro esportazioni in Russia, permettendo loro di guadagnare rubli usando queste due valute. Purtroppo no; Cina e Russia hanno stipulato accordi per spostare i loro scambi verso il rublo e lo yuan, escludendo in particolare il dollaro.

Temo di non avere idee brillanti da proporre per risolvere questo problema, come ha ordinato Putin. C’è, tuttavia, un’idea. È possibile ottenere crediti in rubli molto economici con l’obiettivo di sostituire le importazioni. Il piano quindi è prendere in prestito rubli, usarli per acquistare dollari o euro, quindi utilizzare quei dollari o euro per acquistare, imballare e spedire in Russia fabbriche e attrezzature dall’Occidente in grado di produrre prodotti per i quali esiste una domanda in Russia e nei paesi amici della Russia.

Naturalmente, molto probabilmente i governi occidentali cercheranno di bloccare questo piano. Non hanno più molte opportunità di spararsi ai piedi, ma di certo continueranno a provarci. E la Russia finirà con un enorme cadavere in decomposizione ai suoi confini occidentali. Spero che qualcuno trovi un modo per eseguire l’ordine di Putin, ma non ho idea di cosa possa essere.

Fonte: Dedefensa.org

Traduzione: Gerard Trousson