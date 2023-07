Dove può condurci la risoluzione Lindsey Graham-Richard Blumenthal del Senato degli Stati Uniti “sulle minacce nucleari russe”

di Gilbert Doctorow

Risposta: a un attacco nucleare strategico preventivo della Russia contro gli Stati Uniti continentali.

Una volta che le mie interviste televisive vengono pubblicate dai conduttori sui loro siti web e account Twitter, spesso vado a dare un’occhiata ai commenti degli spettatori per capire meglio il pubblico e il loro stato d’animo. Dopo la mia prima apparizione su uno dei canali di notizie in lingua inglese più trasmessi in India con portata globale, mi sono divertito a vedere la seguente osservazione: “Ehi, vecchio signore, non dire cosa ci si aspettava da lui! “. Più in basso nella colonna dei commenti, si leggeva che lo spettatore era felice di vedere un punto di vista insolito presentato sul canale. Forse anche la direzione generale legge i commenti, da allora sono stato invitato più volte ai loro vari programmi.

Sfortunatamente, non tutti i “vecchi signori” dicono sempre ciò che non ci si aspetta da loro. È il caso, ad esempio, della posizione durissima e sconsiderata espressa dai senatori Lindsey Graham (R-SC) e Richard Blumenthal (D-CT) durante la loro conferenza stampa di pochi giorni fa, quando hanno illustrato la risoluzione da loro presentata in Camera alta su base bipartisan.

Dico che la loro posizione era attesa da pubblico perché, in quanto sostenitori di lunga data della maggioranza neocon al Congresso, sostengono una politica estera che è “americana come la torta di mele”. Ovvero, si basa interamente ed esclusivamente su considerazioni di politica interna… Dicono nella risoluzione che vogliono che l’avvertimento arrivi alle orecchie di Putin e dei suoi generali militari, ma si concentrano sulla realtà del raduno dei loro coetanei a Capitol Hill in favore di ulteriori aiuti militari all’Ucraina, il che significa ulteriori miliardi per il complesso militare-industriale che costruisce o sostituisce questa attrezzatura.

Il loro messaggio sarà ovviamente trasmesso a Putin. Anzi, è già l’argomento del giorno della televisione di stato russa e dei social media. Ma i buoni senatori hanno completamente torto sulla reazione russa, e hanno completamente torto perché non ascoltano le opinioni e la dottrina militare russa che sono state riviste e chiarite nell’ultimo anno come l’evoluzione della guerra. Inoltre non riescono a comprendere il potere delle forze militari russe, sia convenzionali che nucleari, la forza dell’economia russa e la rilevanza del fatto che la Russia è allineata con più della metà della popolazione mondiale e che i suoi produttori godono di una quota maggiore del PIL mondiale rispetto a quanto fanno oggi gli Stati Uniti e i loro alleati del G7.

Sfortunatamente, la realtà virtuale, che è lo spazio in cui apparentemente risiedono Blumenthal e Graham, non è solo un espediente di marketing di Zuckerberg e dei suoi colleghi nel settore dell’intrattenimento. La realtà virtuale è l’unica realtà nota all’establishment politico americano. La realtà esterna e oggettiva semplicemente non esiste per queste persone. Tanto più che viviamo in un mondo post-verità inaugurato da Donald Trump.

Sono particolarmente interessato al “vecchio” Richard Blumenthal, perché era un mio compagno di classe ad Harvard nel 1967, uno dei quattro compagni di classe che nei rispettivi campi professionali sono saliti al governo o ai media e che per diversi decenni hanno fatto del loro meglio per trascinare gli Stati Uniti in una guerra cinetica con la Russia.

Tornerò più tardi sulla mia banda di quattro compagni di classe, ma ora diamo un’occhiata all’attuale risoluzione del Senato.

Il gruppo dei neocon guerrafondai di Washington

La risoluzione delinea come gli Stati Uniti dovrebbero rispondere al possibile uso da parte della Russia di armi nucleari tattiche nel teatro di guerra ucraino, così come un altro scenario nucleare. Naturalmente, la probabilità che i russi utilizzino armi nucleari tattiche in Ucraina è nulla, dato che attualmente stanno facendo abbastanza bene nel respingere la controffensiva ucraina con armi convenzionali e godendo di una mortalità di 10:1 mentre distruggono gli ultimi carri armati occidentali, il personale corazzato vettori e unità di artiglieria quasi con la stessa rapidità con cui vengono consegnati in Ucraina dai paesi della NATO. Gli autori della risoluzione certamente lo sanno. Parlare di armi nucleari tattiche è solo una copertura per il vero scopo della risoluzione:

L’esecuzione di uno di questi vili atti da parte dei russi diffonderebbe nubi nucleari nei vicini paesi della NATO e oltre. Secondo i termini della risoluzione, potrebbero così far scattare il famoso articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Nord Atlantica.

Il problema con quest’ultima linea rossa è che un attacco alla centrale nucleare è attualmente pianificato e potrebbe essere attuato nei prossimi giorni dal regime di Kiev sotto lo scenario “false flag” che gli Stati Uniti e i suoi vassalli hanno affinato nel corso del anni di operazioni che vanno dai presunti attacchi chimici alle popolazioni civili attribuiti a Bashar al Assad in Siria, allo schianto dell’MH-17 sull’Ucraina e alla messa in scena del massacro di Bucha in Ucraina, presumibilmente perpetrato dalla Russia. Dato che Graham era a Kiev per collaborare con Zelensky e la sua cerchia di criminali di guerra poche settimane fa, ci sono buone ragioni per supporre che fosse uno dei coautori del piano per attaccare la centrale nucleare. .

I social media russi e persino la televisione di stato oggi parlano di un attacco ucraino alla centrale elettrica in qualsiasi momento da stasera, 5 luglio, fino al 9 luglio. Questa scadenza lascerebbe ampio tempo per redigere e sottoporre all’approvazione preventiva dei membri della NATO la loro risposta collettiva al presunto crimine russo, per un voto formale alla riunione del 12 luglio.

I social media russi ci dicono che gli ucraini useranno uno o più missili sovietici Tochka-V per colpire la centrale elettrica. Li abbiamo visti all’opera proprio all’inizio della guerra in Ucraina, quando le forze di Kiev hanno colpito il centro di Donetsk con tali missili. È dubbio che un missile Tochka configurato normalmente avrebbe il potere di danneggiare seriamente i reattori. Ma si presume che i missili saranno dotati di testate contenenti combustibile esaurito radioattivo, una grande quantità del quale è disponibile in Ucraina. In questo caso, un missile che colpisse il guscio di cemento armato che ricopre i reattori rilascerebbe, durante l’esplosione, polvere radioattiva che potrebbe essere utilizzata in un’operazione sotto falsa bandiera contro la Russia.

Centrale nucleare

La conferenza stampa di Blumenthal e Graham è stata ricca di materiale che li incriminava entrambi come guerrafondai. Ecco un breve esempio del rapporto stampato da C-Span:

Citazione :

“Mi congratulo con il presidente Biden per aver portato sul tavolo la minaccia di Putin che usa un’arma nucleare in Ucraina, e il nostro messaggio è per coloro che circondano Putin: se lo fai, se segui il suo ordine, se mai lo darà, puoi aspettarti una risposta massiccia dalla NATO e sarai in guerra con la NATO.

Faccio sapere a tutti in quest’Aula e al Congresso che la minaccia che la Russia utilizzi un ordigno nucleare è reale e il modo migliore per scoraggiarla è fare chiarezza… se lo faranno, entreranno in guerra con la NATO.

Si basa su fatti e scienza e intende inviare un messaggio a Vladimir Putin e ancor più direttamente ai suoi militari: saranno distrutti, saranno sventrati se usano armi nucleari tattiche o se distruggono una centrale nucleare in un modo che minaccia le nazioni della NATO circostanti.

[Putin] ha commesso crimini di guerra di livello industriale pensando di farla franca. Il suo obiettivo ora è esaurire l’Occidente. Rallenta la controffensiva. Convincere le persone a Washington e in altre capitali di tutto il mondo a scattare e offrirgli un accordo per salvare la faccia … Se Putin la fa franca, Taiwan sarà in pericolo.

Se pensi che Putin si fermerà in Ucraina, non ascolti quello che dice. Questo è il momento nella storia del mondo per arrestare una delle persone più aggressive e brutali del pianeta e per lanciare un segnale alla Cina”.

fine citazione

L’assoluta indifferenza di questi senatori per la situazione sul campo in Ucraina, per non parlare della vera personalità e delle dichiarazioni pubbliche di Vladimir Putin, parla da sé. La loro comprensione del leader russo è al livello della caricatura giovanile o, per dirla in termini familiari agli americani, al livello di uno degli ultimi idioti della Casa Bianca, George W. Bush, che una volta cercò di punire Vladimir Vladimirovitch privando lui di un hot-dog party per il 4 luglio sul prato della Casa Bianca. Oggi, la posta in gioco per questo tipo di strategia dell’asilo è salita al punto di dichiarare guerra alla Russia per qualsiasi crimine il nostro vassallo Kiev possa commettere.

Il pensiero finale dei leader russi sull’uso delle armi nucleari, come si evince dalle loro dichiarazioni pubbliche, è che un attacco preventivo può essere preso in considerazione in caso di una minaccia imminente di attacco nucleare dall’estero. Non si tratta di usare poche armi tattiche contro i concentramenti di truppe in Ucraina, e nemmeno di usarle contro la base aerea di Ramstein, in Germania, nel caso in cui sia il punto di partenza per gli F-16 inviati contro i russi forze in Ucraina. No, si tratta di colpire il burattinaio dietro tutto questo spettacolo, vale a dire Washington e gli Stati Uniti continentali, se qualcosa come la risoluzione Blumenthal-Graham viene approvata e attuata come risultato dell’operazione sotto falsa bandiera sopra descritta.

Il cielo ci aiuti!

Come ho indicato all’inizio, Richard Blumenthal è stato a lungo una voce contraria alla convivenza con la Russia a Capitol Hill. Illustra come l’ideologia neoconservatrice, nata negli anni ’70 e ’80 dalla disaffezione della sinistra e che ottenne aderenti repubblicani come il senatore John McCain, con l’aiuto e il sostegno di uno dei teorici del movimento, Robert Kagan, alla fine si affermò nel Partito Democratico , compresa tutta la sua ala progressista.

Richard Blumenthal

Altri ritratti della mia classe di Harvard del 1967 che compaiono nella mia galleria di aspiranti delinquenti e criminali di guerra sono quelli di Richard Morningstar, Tom Ridge e Serge Schmemann.

Morningstar è entrato al governo sotto l’amministrazione Clinton grazie ai suoi ingenti contributi finanziari al partito. Madeleine Albright gli ha affidato importanti missioni di sabotaggio della rete russa di gasdotti e oleodotti, in attività o in progetto, verso l’Europa, con l’obiettivo di distruggere l’economia russa. È stata una corsa serrata, ma il premio in queste competizioni è andato al miglior uomo, Vladimir Putin, e gli sforzi di Morningstar contro il South Stream e altri progetti sono falliti costantemente. Ha concluso la sua carriera pubblica come ambasciatore in uno dei paesi in cui è stato attivo fin dall’inizio, l’Azerbaigian.

Tom Ridge è passato dalla politica statale a quella federale quando George W. Bush lo ha nominato primo segretario per la sicurezza nazionale della nazione. In questa veste, è stato incaricato di attuare il Freedom Act, che era parte integrante della soppressione di tutte le libertà civili negli Stati Uniti come parte della Guerra al Terrore. Ridge è stato quindi personalmente responsabile del soffocamento della libertà di parola e di pensiero negli Stati Uniti, preparando il paese alla morte cerebrale dell’attuale metà della popolazione che sostiene Biden e la guerra.

Infine, cito ancora una volta il mio compagno di classe Serge Schmemann, membro del comitato di redazione del New York Times , che nel corso dei decenni e in vari incarichi giornalistici è stato violentemente anti-Putin e fondamentalmente anti-russo.

E chi ha detto che i “vecchi signori” di Harvard non contano nella politica americana?

fonte: Gilbert Doctorow

Traduzione: Luciano Lago