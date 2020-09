Dove porteranno tutti questi giochi di guerra?

di Patrick Buchanan

Nel nord-est della Siria la scorsa settimana, un veicolo militare statunitense si è scontrato con un veicolo corazzato russo, ferendo quattro soldati americani.

Sia gli americani che i russi si incolpano l’un l’altro per non aver seguito le regole stabilite della strada. Se un americano fosse stato ucciso, avremmo potuto avere una crisi immediata tra le mani.

Domanda: Con il califfato dell’ISIS morto e sepolto, perché 500 soldati statunitensi sono ancora in Siria un anno dopo che Donald Trump ha detto che li avremmo ritirati? Cosa stanno facendo lì per giustificare il rischio di uno scontro con le truppe russe che sono in Siria come alleati invitati del regime di Damasco di Bashar Assad, che si approvi o meno il suo regime?

Né questo è stato l’unico confronto tra Stati Uniti e Russia la scorsa settimana. Sul Mar Nero, due jet militari russi hanno sorvolato il muso di un B-52 americano, uno dei bombardieri da cui dipende la gamba aviotrasportata del nostro deterrente strategico. I Su-27 russi sono volati così vicino al B-52 che i loro postcombustori fecero tremare il bombardiere a otto motori. Cosa stava facendo un B-52 con capacità nucleare sul Mar Nero, che è per la Russia ciò che i Caraibi e il Golfo del Messico sono per noi?

Quel sorvolo di B-52 sul Mar Nero faceva parte di un’esercitazione in cui sei B-52 statunitensi sorvolarono tutte le 30 nazioni della NATO in un giorno – dagli Stati Uniti e dal Canada alla Spagna, ai Balcani e al Mar Baltico orientale – in un’esercitazione militare per testare le difese aeree russe. Alla fine di agosto, la marina russa ha condotto i propri giochi di guerra vicino all’Alaska, coinvolgendo dozzine di navi e aerei, la più grande esercitazione di questo tipo in questi mari del nord dai tempi dei soviet.Il capo della marina russa, l’ammiraglio Nikolai Yevmenov, ha detto che 50 navi da guerra e 40 aerei hanno preso parte all’esercitazione sul Mare di Bering, che prevedeva lanci missilistici multipli. L’ammiraglio ha detto: “Stiamo effettuando esercitazioni così massicce lì per la prima volta in assoluto”.

Mentre Trump ricostruiva le forze armate statunitensi, Vladimir Putin ha ricambiato.

E, la scorsa settimana, Putin ha lanciato un avvertimento preciso per ogni nazione che si immischia in Bielorussia. Con Alexander Lukashenko, l’autocrate bielorusso che affronta dimostrazioni enormi e ostili che chiedono le sue dimissioni, Putin ha detto che un intervento esterno per effettuare la rimozione di Lukashenko potrebbe far intervenire le forze speciali russe. La caduta di Lukashenko dal potere, dopo 25 anni di governo in Bielorussia, potrebbe portare a una crisi poiché le alleate della NATO, Lituania e Polonia, confinano entrambe con l’ex repubblica sovietica di 9,5 milioni di persone.

Sempre a fine agosto, dall’altra parte del mondo, la Cina ha condotto un’enorme esercitazione navale nei mari della Cina meridionale e orientale e nello stretto di Taiwan.

Portaerei cinese

Dopo che un U-2 americano ha sorvolato le sue navi durante l’esercitazione, Pechino ha denunciato la ” pura provocazione ” e ha lanciato quattro missili balistici nel Mar Cinese Meridionale. Due di quei missili sono stati descritti come “assassini di portaerei”. Si dice che siano stati sviluppati per attaccare le portaerei come le navi da 100.000 tonnellate che fungono da spina dorsale delle flotte che la Marina americana dispiega in queste stesse acque. Gli Stati Uniti hanno inviato le proprie navi da guerra in quelle che una Cina arrabbiata sostiene essere le sue acque territoriali intorno agli atolli e alle barriere coralline che ha fortificato e convertito in basi aeree e navali nelle isole Paracel e Spratly.

Qual è esattamente il nostro obiettivo finale qui? La Cina ha anche aumentato la pressione su Taiwan facendo circumnavigare l’isola con aerei militari e navi da guerra e inviando aerei attraverso il punto centrale dello Stretto di Taiwan.

Taiwan ha recentemente acquistato 66 F-16 statunitensi per la consegna nei prossimi 10 anni. Tuttavia, le sue forze armate non possono competere con quelle di Pechino. E la Cina ha avvertito il mondo che qualsiasi mossa di Taiwan verso l’indipendenza avrebbe superato una linea rossa e sarebbe stata schiacciata da Pechino. L’America è pronta a combattere la Cina per le rocce fortificate e le barriere coralline nel Mar Cinese Meridionale a cui non abbiamo alcun diritto territoriale? Siamo pronti a combattere la Cina per impedire il graduale assorbimento di Taiwan, che Richard Nixon ammise nel 1972 che non neghiamo fa parte della Cina?

Forze navali USA

Nel loro confronto con l’Iran, gli Stati Uniti sembrano sul punto di subire una battuta d’arresto nel Consiglio di sicurezza. Il nostro tentativo di effettuare uno “snapback” delle sanzioni delle Nazioni Unite all’Iran, per aver violato l’accordo nucleare del 2015, sembra certo essere respinto dai nostri tre principali alleati della NATO, oltre che da Russia e Cina. Come sarebbe accolta la vittoria di Teheran all’ONU sugli Stati Uniti, che aprirebbe la porta alla vendita e all’acquisto di armi da parte del regime dell’ayatollah?

Le potenziali collisioni tra gli Stati Uniti, la Russia o la Cina non sono nemmeno questioni da dimenticare quest’anno. Nel frattempo, siamo consumati dal coronavirus, dal crollo dell’economia, dalle divisioni razziali e dalle rivolte che hanno distrutto città come Portland, Seattle, Minneapolis e Kenosha dalla morte del Memorial Day di George Floyd.

Tuttavia, Leon Trotsky aveva ragione quando ha detto: “Potresti non essere interessato alla guerra, ma la guerra è interessata a te”.

Patrick Joseph Buchanan è un commentatore politico, editorialista, politico e giornalista americano paleoconservatore. Buchanan era un assistente e consulente speciale dei presidenti degli Stati Uniti Richard Nixon, Gerald Ford e Ronald Reagan –

” Fonte ” – ” Information Clearing House ” –

Traduzione: Luciano Lago