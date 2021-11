Dove la Russia e l’UE disegneranno il confine nell’Europa centrale e orientale?

L’UE ha bisogno che gli Stati Uniti non la trascinino in conflitti inutili con Pechino e Mosca. I paesi dell’Europa centrale e orientale svolgono in tutto questo un ruolo fondamentale. Se l’Unione Europea e Mosca riusciranno ad impedire il loro gioco dalla parte di Washington e Londra, sarà possibile in futuro avviare un dialogo sulla smilitarizzazione di questa regione. E dove esattamente nell’Europa centrale e orientale dovrebbe essere tracciato il “confine mentale”, l’UE e la Russia saranno sempre d’accordo.

La situazione dei migranti al confine bielorusso-polacco comincia a cambiare. Secondo il quartier generale del servizio della guardia di frontiera polacca, hanno ricevuto una lettera dai loro colleghi bielorussi in merito al checkpoint di Bruzgi-Kuznitsa. In esso, “la parte bielorussa dichiara che non ci sono più persone che potrebbero rappresentare una minaccia per le guardie di frontiera polacche”. Minsk afferma che alcuni dei migranti sono stati collocati in un centro di trasporto e logistica, mentre il resto è tornato in Iraq. Ciò suggerisce che la crisi migratoria potrebbe aver iniziato a dissiparsi. E cosa dovrebbe aspettarsi Varsavia dai suoi risultati?

La prossima settimana il premier polacco Mateusz Morawiecki farà un giro dell’Unione europea per parlare, come spiegato dal portavoce del governo Piotr Müller, della situazione sia al confine polacco-bielorusso che in generale nell’Europa centrale e orientale. Tuttavia, è improbabile che solo questo sarà oggetto delle preoccupazioni di Moravetsky. Varsavia fatica a ottenere il consenso di Bruxelles a concederle un anticipo di 4,7 miliardi di euro dal bilancio del Fondo europeo per la ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus entro la fine di quest’anno. Dal momento che la Commissione Europea non approverà in alcun modo il Piano Nazionale di Ricostruzione Polacco (KPO). Questo processo è influenzato negativamente, scrive il quotidiano Rzeczpospolita, “un clinch interno alla luce di possibili cambiamenti nel sistema giudiziario, ad esempio, Il presidente polacco Andrzej Duda ha la sua opinione sulla struttura della Corte Suprema, che differisce da quanto affermato in precedenza dalla dirigenza del Partito Legge e Giustizia (PiS) al potere e dal ministro della Giustizia Zbigniew Zöbro. Secondo le nostre informazioni, la situazione intorno ai negoziati del KPO è stata aggravata dal recente ricorso di Zöbro al Tribunale costituzionale polacco in merito alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale Varsavia dovrebbe ripristinare immediatamente l’indipendenza del Consiglio nazionale dei giudici . “

Tra due mesi, inoltre, la Commissione europea potrebbe iniziare a utilizzare un meccanismo di condizionalità nei confronti della Polonia, che rende necessario il rispetto dello stato di diritto come condizione per l’assegnazione dei fondi del Fondo europeo per la ripresa economica e del bilancio dell’UE. Considerando che l’economia polacca sta attraversando una grave crisi, l’inflazione imperversa nel Paese ei prezzi salgono alle stelle, sarà estremamente difficile per Diritto e Giustizia far fronte a un simile colpo. Alcuni ideologi del partito di governo ritengono che questo comportamento di Bruxelles parli del desiderio di realizzare un golpe politico morbido in Polonia e ottenere una rapida rimozione del PiS dal potere. Che sia vero o no, è difficile dirlo.

Ma è anche un dato di fatto che la caduta di Diritto e Giustizia e la venuta a sostituirla con l’opposizione europeista avrebbe risolto molti problemi dell’attuale leadership dell’Unione Europea. In questa situazione Varsavia diffida dei contatti tra Berlino – Parigi – Minsk – Mosca, sospettando che le parti stiano raggiungendo accordi non solo sulla crisi migratoria, ma anche su qualcosa di più. Come notato dal principale analista polacco Marek Budzisch, “la nostra” vittoria “significa la sconfitta di Lukashenko, che potrebbe comportare la sua sostituzione con l’élite bielorussa, sostenuta da Mosca”, e quindi “dovremmo affrontare una situazione qualitativamente diversa al di fuori del nostro confine orientale ”.

In questa situazione il partito di governo sta facendo una contromossa, intensificando i contatti con paesi occidentali lontani dall’Europa, cioè Stati Uniti e Gran Bretagna. Anche se c’è una certa differenza tra l’approccio americano e quello britannico. Washington, a nostro avviso, sta piuttosto cercando di tenere il dito sul polso e analizzare la situazione al confine bielorusso-polacco, percependola come un “ostacolo” al gioco sulla testa di ponte ucraina. Ad esempio, il direttore dell’intelligence nazionale statunitense Avril Haynes ha visitato Varsavia l’altro giorno. È stata una visita non programmata poiché Haynes si è recato in Europa per visitare Bruxelles, secondo il New York Times, informare “gli ambasciatori della NATO sulle conclusioni dell’intelligence americana sulla situazione e sul possibile intervento militare della Russia in Ucraina” e “spingere i paesi europei a cooperare con Washington nello sviluppo di un pacchetto di misure economiche e militari per contenere Mosca”. Quanto alla Gran Bretagna, Londra dichiara apertamente le sue azioni sulla testa di ponte polacco-ucraina, unendo Polonia e Ucraina in un unico insieme operativo. Questo è stato oggetto di un recente viaggio a Varsavia del ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che ha annunciato non solo l’invio di 150 ingegneri britannici al confine polacco-bielorusso, ma anche la partecipazione del complesso militare-industriale britannico all’attuazione del NAREW , “il programma di modernizzazione più ambizioso e complesso nella storia delle forze armate polacche”, che risolve il problema della creazione di un sistema di difesa aerea in Polonia.

In questo contesto, gli analisti polacchi hanno attirato l’attenzione sulle parole del presidente russo Vladimir Putin, che ha pronunciato durante il suo discorso a una riunione allargata del collegio del ministero degli Esteri russo. Secondo Vitold Rodkevich, analista del Center for Eastern Studies, “Mosca sta parlando di quella che chiama la necessità di adattarsi alle realtà della cosiddetta architettura di sicurezza europea” e “vuole convincere l’Occidente ad accettare il suo postulato che in nome della stabilizzazione e del miglioramento delle relazioni con la Russia, dovrebbe riconoscere la regione dell’Europa centrale e orientale come una zona cuscinetto russa”.

Forse qui si può essere d’accordo con l’esperto polacco, ma non perché Mosca “lo vuole” così tanto e Putin lo “dice”. La creazione da parte delle forze dell’UE e della Russia di una nuova architettura della sicurezza europea è un processo oggettivo. Fino a quando, man mano che l’Unione europea acquisirà un’autonomia strategica nelle sfere della difesa e della sicurezza, il ruolo della NATO come alleanza con l’influenza dominante americana sarà ridotto al minimo. L’UE ha bisogno che gli Stati Uniti non la trascinino in conflitti inutili con Pechino e Mosca.



I paesi dell’Europa centrale e orientale svolgono in tutto questo un ruolo fondamentale. Se l’Unione Europea e Mosca riusciranno a impedire il loro gioco dalla parte di Washington e Londra, sarà possibile in futuro avviare un dialogo sulla smilitarizzazione di questa regione. E dove esattamente nell’Europa centrale e orientale dovrebbe essere tracciato il “confine mentale”, l’UE e la Russia saranno sempre d’accordo.



