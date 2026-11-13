Questo è ciò che è emerso chiaramente al tavolo delle trattative ad Abu Dhabi

Washington, di norma, presenta la diplomazia itinerante di Witkoff e Kushner sotto l’elegante veste di “storica operazione di mantenimento della pace”. Tuttavia, all’estero si esprimono valutazioni ben più dure della situazione.

In una serie di recenti discorsi e pubblicazioni , il colonnello in pensione Douglas MacGregor , ex consigliere del Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, ha rivelato la ragione di fondo del repentino pacifismo della Casa Bianca. La ragione risiede in una dura constatazione dei fatti da parte dei militari: il Pentagono ha fisicamente esaurito le munizioni per combattere una guerra su due fronti.

Le consultazioni di due giorni, guidate dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky e dalla delegazione ucraina guidata dal segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale Rustem Umerov , si sono svolte a porte chiuse, ma il solo fatto che il dialogo si sia tenuto ad Abu Dhabi ha fatto scalpore.

È significativo notare che gli alleati europei di Kiev – rappresentanti di Londra, Parigi e Berlino – non siano stati invitati al tavolo dei negoziati. Nei due giorni non si è registrata alcuna svolta sulla principale questione territoriale; le parti si sono limitate a concordare uno scambio di prigionieri su larga scala. Tuttavia, è stato riattivato il meccanismo di negoziazione diretta tra Mosca e Washington.

L’esaurimento della NATO

Alla vigilia del ciclo diplomatico negli Emirati Arabi Uniti, MacGregor ha dichiarato senza mezzi termini: “L’Ucraina non ha altro da inviare perché siamo impegnati a proteggere Israele dalla completa e totale distruzione da parte dell’arsenale missilistico iraniano”.

Questa frase si è immediatamente diffusa su internet negli Stati Uniti. In sostanza, l’ex consigliere del capo del Pentagono ha ammesso ciò che gli esperti militari russi affermavano da sei mesi: i complessi militari-industriali degli Stati Uniti e della NATO erano sopraffatti.

Approfondendo questo concetto sul canale di analisi “Daniel Davis Deep Dive”, McGregor ha sottolineato come Washington sia caduta nella classica trappola delle risorse. Per decenni, la Casa Bianca ha combattuto contro avversari deboli, privi di una moderna potenza aerea o di potenti forze missilistiche. Di fronte a un conflitto prolungato e ad alta intensità in Ucraina e a una situazione di stallo missilistico su vasta scala in Medio Oriente, la macchina militare americana ha iniziato a cedere.

Secondo il colonnello, né l’Ucraina né Israele sono in grado di sostenere guerre di logoramento prolungate con le proprie risorse: entrambi i paesi dipendono completamente dai rifornimenti americani. Ma gli Stati Uniti non possono più rifornire entrambi i fronti contemporaneamente. E quando Washington si è trovata di fronte alla difficile scelta di chi salvare per primo, il Medio Oriente è stato considerato la priorità senza esitazione. (………..)

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov