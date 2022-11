Doppio colpo anti-americano da Algeri

L’Algeria accumula colpi anti-americani.

L’Algeria ha annunciato martedì di aver firmato un piano strategico di cooperazione con la Cina che si estenderà fino al 2026, coprendo i settori dell’economia, dell’energia, dello spazio e della cultura.

Il Ministero degli Affari Esteri algerino ha rilasciato una dichiarazione congiunta tra il ministro Ramtane Lamamra e il suo omologo cinese Wang Yi, annunciando la firma del “secondo piano quinquennale di cooperazione strategica globale tra la Repubblica Democratica Popolare d’Algeria per gli anni 2022-2026” .

Il piano mira, secondo la dichiarazione, a “continuare a intensificare la comunicazione e la cooperazione tra i due paesi in tutti i campi, inclusi economia, commercio, energia, agricoltura, scienza e tecnologia, spazio, salute e comunicazione umana e culturale, nonché la promozione del gemellaggio tra le strategie di sviluppo dell’Algeria e della Cina”.

“Le due parti intendono cogliere l’occasione per attuare questo piano quinquennale per approfondire la cooperazione pratica tra loro in tutti i campi, garantire il continuo arricchimento degli elementi del partenariato strategico bilaterale globale e apportare vantaggi a entrambe le parti. paesi amici e popoli”, leggiamo dalla stessa fonte.

Il Ministero degli Affari Esteri algerino non ha reso noto il luogo della firma di tale piano, ma è probabile, secondo fonti ufficiali algerine, contattate dall’Agenzia Anadolu, che sia avvenuto a margine della partecipazione dei due ministri a il vertice COP27 sul clima, in corso a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Si tratta del secondo piano di questo genere, da quando Cina e Algeria hanno firmato nel 2014 l’accordo di “partenariato strategico globale”, volto a rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi.

L’Algeria ha aderito all’iniziativa Belt and Road cinese nel 2018 e nel marzo 2022 i due Paesi hanno annunciato di aver raggiunto il consenso sul “piano esecutivo per la costruzione congiunta dell’iniziativa, che sarà firmato il prima possibile”.

Questo piano è stato firmato quando l’Algeria ha presentato ufficialmente la sua richiesta di entrare a far parte del gruppo economico ristretto, BRICS, annunciato lunedì ad Algeri, Leila Zerrouki, inviata speciale del Ministero degli Affari Esteri algerino e della Comunità nazionale all’estero, responsabile dei principali partenariati internazionali . Invitato al forum del canale algerino (arabo), il diplomatico non si è soffermato sull’argomento.

Secondo fonti contattate dall’Agenzia Anadolu, le domande di adesione a questa entità economica composta da Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, sono presentate a livello di capi di stato. Le nostre fonti capiscono che un incontro dei BRICS “si terrà presto a Pechino, in Cina, per definire i criteri di adesione” per eventualmente accettare nuovi membri.

A fine luglio scorso, il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, aveva espresso l’auspicio che l’Algeria integri questa entità economica, affermando che tale eventualità “sarebbe possibile”. “L’adesione al gruppo BRICS dipende dalle condizioni economiche, che l’Algeria soddisfa in larga parte”, ha affermato in un’intervista trasmessa dalla televisione pubblica.

Secondo il presidente algerino, “l’adesione a questo gruppo metterebbe l’Algeria, Paese pioniere del non allineamento, al sicuro dall’attrito tra i due poli”. L’annuncio aveva ricevuto echi favorevoli da alcuni membri BRICS, come Cina e Russia.

Lo scorso settembre, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha espresso il sostegno del suo Paese all’integrazione dell’Algeria.

“La Cina sostiene l’Algeria nel suo ruolo di presidente a rotazione della Lega Araba e nel regolare svolgimento del Vertice arabo e accoglie con favore la sua adesione alla famiglia BRICS”, ha affermato in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa Xinhua.

L’8 settembre anche l’ambasciatore russo in Algeria, Valerian Shuvaev, ha precisato che Mosca non era contraria al desiderio dell’Algeria di entrare a far parte del gruppo BRICS. “La Russia non ha obiezioni al desiderio dell’Algeria di entrare a far parte del gruppo BRICS, e il presidente Tebboune ha scritto al presidente Putin al riguardo”, ha detto in una conferenza stampa tenutasi presso la sede dei BRICS. Ambasciata russa ad Algeri.

Fonte: Pars Today

Traduzione; Luciano Lago