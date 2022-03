Dopo Saddam Hussein, Putin: l’Occidente ripropone il pericoloso scenario del “leader pazzo”.

di Jonathan Cook .

La propaganda mediatica semplicistica – come le affermazioni secondo cui Putin è squilibrato – è esattamente quella che ci ha portato alla crisi ucraina.

Com’è conveniente per i leader occidentali che ogni volta che un altro paese sfida la proiezione del potere occidentale , i media in quella parte del mondo sono d’accordo su una cosa: il governo straniero in questione è guidato da un pazzo, uno “psicopatico o un megalomane”.

In un batter d’occhio, i leader occidentali vengono esonerati da qualsiasi colpa, persino responsabilità, nei terribili eventi che si stanno verificando.

L’Occidente resta virtuoso, semplice vittima dei pazzi del mondo. Nulla di ciò che l’Occidente ha fatto è stata una provocazione. Niente che avrebbero potuto fare avrebbe evitato la catastrofe inconbente.

Gli Stati Uniti possono essere di gran lunga lo stato più potente del pianeta, ma a quanto pare le sue mani sono ancora legate da un nemico squilibrato e implacabile come il russo Vladimir Putin.

Putin, ci viene detto , non sta portando avanti alcun interesse geopolitico o strategico razionale – a suo avviso – invadendo il suo vicino, l’Ucraina. E quindi nessuna concessione poteva o doveva essere fatta perché nessuno gli avrebbe impedito di agire come lui sta facendo.

L’Occidente, cioè i falchi della politica estera a Washington, decide quando inizia la cronologia degli eventi, quando inizia il peccato originale. I docili media occidentali danno la loro benedizione a tale versione dei fati e ne usciamo, ancora una volta, con le mani pulite.

Il caso Saddam Hussein

Tra le righe – sempre sottintese –, sembra che si debba fare qualcosa per fermare il “pazzo”. E poiché è irrazionale e megalomane, tale azione non dovrebbe mai essere inquadrata in termini di concessioni o compromessi, perché alla fine sarebbe un appagamento.

Se ogni nemico è un nuovo Hitler, nessun leader occidentale rischia di essere paragonato a Neville Chamberlain (un diplomatico britannico noto soprattutto per la sua politica estera di pacificazione , che portò in particolare alla firma degli Accordi di Monaco nel 1938).

Invece, ciò che è urgentemente necessario, concordano i politici e i media occidentali, è la proiezione – aperta o nascosta – di ancora più potere e forza occidentali.

L’ invasione statunitense-britannica dell’Iraq quasi vent’anni fa è un contrappunto particolarmente rilevante e rivelatore agli eventi in Ucraina.

Allora, come oggi, l’Occidente doveva trovarsi di fronte a un leader pericoloso e irrazionale che non poteva essere riportato in sé e che non era disposto a scendere a compromessi.

Saddam Hussein, insisteva sui leader occidentali e sui loro media, si era alleato (secondo Washington) con la sua nemesi al -Qaeda , l’autore dell’attacco alle torri gemelle dell’11 settembre 2001. Possedeva armi di distruzione di massa e avrebbe potuto lanciarle verso l’Europa nei 45 minuti.

Tranne il fatto che niente di tutto ciò era vero, nemmeno la follia. Saddam era un dittatore duro, freddo e calcolatore che, come la maggior parte dei dittatori, manteneva il potere terrorizzando i suoi oppositori.

Ciò nonostante, i media occidentali hanno amplificato fedelmente la rete di affermazioni infondate – e vere e proprie bugie come questa assurda alleanza con al-Qaeda – inventate a Washington e Londra come introduzione e pretesto per l’invasione illegale dell’Iraq del 2003 .

Gli ispettori delle Nazioni Unite non hanno trovato traccia di scorte dell’ex arsenale iracheno di armi biologiche e chimiche. Uno di loro, Scott Ritter, è rimasto inascoltato quando ha avvertito che qualsiasi arma in possesso di Saddam si sarebbe trasformata in “materiale innocuo” dopo molti anni di sanzioni e ispezioni.

L’improbabile accusa sui 45 minuti, intanto, non si basava su alcuna intelligence. Veniva direttamente dalle speculazioni di uno studente in una tesi di dottorato.

L’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna non era solo illegale, ovviamente. Ha avuto conseguenze orribili. Ciò ha portato alla probabile morte di circa un milione di iracheni e ha generato una nuova terrificante razza di islamismo nichilista che ha destabilizzato gran parte della regione.

Interessi nascosti

Questi interessi, ovviamente, sono stati in gran parte insabbiati perché erano così vili, in flagrante violazione del cosiddetto “ordine basato sulle regole” che Washington afferma di sostenere.

Ma sebbene sia un disastro assoluto, l’invasione americana dell’Iraq non è stata più “irrazionale” dell’attuale invasione dell’Ucraina da parte di Putin. I neoconservatori di Washington hanno avanzato quelli che vedevano come interessi geopolitici americani e una visione strategica per il Medio Oriente.

Ciò che i neoconservatori volevano era controllare il petrolio iracheno , eliminare le sacche regionali di resistenza alla sua egemonia e a quella del suo cliente, Israele, in Medio Oriente ed espandere la regione come mercato economico per merci e armi americane.

Saddam è caduto nella trappola tesa per lui perché era anche motivato dal suo limitato interesse personale “razionale”.

Saddam aveva rifiutato di ammettere che non aveva più sistemi d’arma significativi dopo i regimi occidentali di sanzioni e ispezioni, perché non osava apparire debole agli occhi della sua stessa popolazione e a quella dei suoi vicini ostili come l’Iran .

Il rifiuto dei media occidentali di considerare le vere motivazioni di entrambe le parti – quelle dei neoconservatori a Washington o di Saddam in Iraq – ha reso l’invasione del 2003 e le successive sofferenze ancora più inevitabili.

La stessa predilezione per la semplice storia del “pazzo” ci ha spinto, ancora una volta, dritti in un’altra crisi internazionale. E ancora, ha evitato di guardare al contesto reale di ciò che sta accadendo in Ucraina e nell’Europa orientale e perché si è arrivati ​​a questo.

Le azioni di Putin – sebbene potenzialmente non meno disastrose dell’invasione americana dell’Iraq, e certamente altrettanto illegali – sono anche radicate nella sua stessa valutazione “razionale” degli interessi geopolitici russi.

Ma a differenza delle ragioni di Washington per invadere l’Iraq, le motivazioni di Putin per minacciare e ora invadere l’Ucraina non sono state oscurate.

Putin è stato abbastanza aperto e coerente sulla sua logica per anni, anche se i leader occidentali hanno ignorato i suoi discorsi, ei media occidentali hanno raramente citato qualcosa di diverso dai suoi brani più stridenti e sciovinisti.

La Russia ha obiezioni realistiche al comportamento e alla malafede degli Stati Uniti e della NATO negli ultimi trent’anni. La NATO, ricordiamolo, è soprattutto una creatura della Guerra Fredda, un mezzo che consente all’Occidente di proiettare un atteggiamento militare aggressivo nei confronti dell’ex Unione Sovietica con il pretesto di un’organizzazione di “difesa”.

Ma dopo lo scioglimento dell’URSS nel 1991, l’alleanza militare occidentale non è stata sciolta. Al contrario. Crebbe fino ad assorbire quasi tutti gli ex stati dell’Europa orientale che erano appartenuti al blocco sovietico e fece della Russia un nuovo spauracchio. I budget militari occidentali sono aumentati di anno in anno.

Mentalità da guerra fredda

La Russia si aspetta una cosiddetta “ sfera di influenza ”, così come gli Stati Uniti ne richiedono una.

Piuttosto, ciò che accade da 30 anni è che gli Stati Uniti, in quanto unica superpotenza mondiale, hanno esteso la propria sfera di influenza fino alle soglie della Russia.

Come Washington, Putin dispone dell’arsenale nucleare per sostenere le sue affermazioni. Ignorare la sua pretesa di una sfera di influenza o la capacità della Russia di imporla con la forza, se necessario, è ipocrisia o follia.

Anche questo ha aperto la strada all’attuale invasione.

Ma Putin ha altre ragioni – dal suo punto di vista – per agire. Vuole anche mostrare agli Stati Uniti che c’è un prezzo da pagare per le ripetute promesse non mantenute di Washington sugli accordi di sicurezza in Europa.

La Russia ha sciolto la propria alleanza militare, il Patto di Varsavia , dopo la caduta dell’Unione Sovietica, segno sia della sua debolezza che della sua volontà di riorganizzare i suoi rapporti con i suoi vicini.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno avuto l’opportunità di accogliere la Russia nel loro gregge e farne un partner per la sicurezza dell’Europa. Invece, la mentalità della Guerra Fredda persiste più nelle capitali occidentali che a Mosca.

Le burocrazie militari occidentali che hanno bisogno della guerra, o almeno della minaccia che rappresenta, per giustificare i loro posti di lavoro e budget (dell’apparato militare/industriale), hanno spinto per mantenere la Russia a debita distanza.

Nel frattempo, l’Europa orientale è diventata un nuovo mercato importante e redditizio per i produttori di armi occidentali. Questo è un altro fattore che ha aperto la strada a questa crisi.

E, infine, Putin ha tutto l’interesse ad affrontare in modo più deciso la ferita purulenta di otto anni di guerra civile tra nazionalisti ucraini anti-russi e combattenti russi nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. Già prima dell’attuale invasione erano morte diverse migliaia di persone.

I nazionalisti ucraini vogliono entrare nella NATO in modo che venga risucchiata dal bagno di sangue del Donbass dalla loro parte, alimentando una guerra che potrebbe degenerare in un confronto diretto tra NATO e Russia. Putin vuole mostrare alla NATO e ai militanti ucraini che questo non sarà un compito facile.

L’invasione è intesa come un colpo di avvertimento per dissuadere la NATO dal spostare il suo atto ad alta quota in Ucraina.

Solo l’Occidente definisce ciò che è “razionale”

I leader occidentali sono stati avvertiti di tutto questo dai loro stessi funzionari nel 2008, come rivela un cablogramma diplomatico statunitense trapelato : ” Le considerazioni di politica strategica sono anche alla base della forte opposizione all’Ucraina e all’adesione della Georgia alla NATO. In Ucraina, questi includono i timori che la questione possa dividere in due il Paese, portando a violenze o addirittura, secondo alcuni, a una guerra civile, che costringerebbe la Russia a decidere se intervenire o meno .

Ma anche ora l’Occidente è imperterrito. Non perde tempo a versare sempre più armi in Ucraina, alimentando ulteriormente il fuoco.

Niente di tutto ciò, ovviamente, significa che le azioni di Putin siano virtuose, o addirittura sagge. Ma per alcuni, la sua “invasione dell’Ucraina” non sembra più irrazionale o pericolosa dei decenni di provocazioni della NATO contro una Russia dotata di armi nucleari.

E qui veniamo al nocciolo della questione. Solo l’Occidente definisce ciò che è “razionale”, e su questa base i suoi nemici possono sempre essere liquidati come squilibrati e malvagi.

La propaganda dei media occidentali serve solo ad approfondire queste tendenze a umanizzare, o meno, coloro che sono coinvolti negli eventi.

Come ha osservato questo fine settimana l’Associazione dei giornalisti arabi e mediorientali (AMEJA), gran parte della copertura mediatica è stata apertamente razzista, con i commentatori occidentali che hanno notato con simpatia che coloro che fuggono dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, a differenza di quelli apparentemente sfollati dalle invasioni occidentali del Medio Oriente, sono “come noi”, “civilizzati” e non “sembrano rifugiati”.

Allo stesso modo, c’è un netto contrasto tra il rapporto che celebra una “resistenza” ucraina che costruisce bombe improvvisate contro l’avanzata dell’esercito russo e la sistematica demonizzazione da parte dei media dei palestinesi descritti come “terroristi” per la loro resistenza a decenni di occupazione israeliana.

Allo stesso modo, il predominio globale degli Stati Uniti significa che essi dettano il quadro militare, politico e diplomatico delle relazioni internazionali. Altri paesi, compresi potenziali rivali come Russia e Cina, devono operare in questo quadro.

Questo li costringe a reagire più spesso che ad agire. Questo è il motivo per cui è così importante che i media occidentali riportino gli eventi in modo completo e onesto, e non ricorrano a facili cliché progettati per trasformare i leader stranieri in caricature e la loro gente in eroi o cattivi.

Se Putin è un pazzo, come Saddam in Iraq, Muammar Gheddafi in Libia , Bashar al-Assad in Siria e prima di lui i leader talebani afgani , allora l’unica soluzione è usare la forza fino alla fine.

Nella politica di potere globale, questo si traduce potenzialmente in una terza “guerra mondiale” europea, il rovesciamento del governo russo e il processo a Putin all’Aia o la sua esecuzione.

La strategia della “camicia di forza”. Questa è precisamente la destinazione catastrofica verso la quale i leader occidentali, aiutati dai media, hanno spinto la regione negli ultimi tre decenni.

Ci sono modi molto meno pericolosi per risolvere le crisi internazionali, ma non finché continuiamo a spacciare il mito del nemico “pazzo”.

fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago