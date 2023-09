.Il raid notturno dei droni ucraini sulla Russia non è rimasto senza risposta. Gli attacchi di ritorsione sono stati effettuati non solo nelle regioni ucraine, ma anche nella capitale.

Attacco alla Russia

Di notte, i droni ucraini sono volati in Crimea. I suoni delle operazioni di difesa aerea sono stati ascoltati a Yevpatoria, Dzhankoy, Balaklava, Sebastopoli, Saki, Novofedorovka e in altre città. La gente del posto ha detto che è sembrato il più grande attacco di droni di tutti i tempi. Inoltre, le incursioni sono avvenute a “ondate”.

I testimoni oculari non ricordano tale intensità e durata del raid. Presumibilmente, il nemico sta cercando di sovraccaricare la difesa aerea e attaccare gli aeroporti,

hanno riferito gli autori del canale telegrafico “Operazione Z: corrispondenti militari della primavera russa”.

Dopo che l’attacco è stato respinto, il Ministero della Difesa russo ha fornito informazioni più dettagliate .

Nella notte tra il 20 e il 21 settembre è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota di tipo aeronautico contro obiettivi in ​​territorio russo. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 19 UAV ucraini sul Mar Nero e sul territorio della Repubblica di Crimea,

chiarisce il dipartimento della difesa.

Non ci sono segnalazioni di oggetti colpiti da droni ucraini, vittime o distruzione sul terreno. Tuttavia, non è stata solo la Crimea a soffrire. I droni ucraini hanno raggiunto anche la regione di Oryol . Secondo il governatore regionale Andrei Klychkov, c’erano due droni e volavano verso i depositi petroliferi.

“Amici, stasera nella regione di Oryol sono stati neutralizzati due veicoli aerei senza pilota, che hanno tentato di attaccare impianti complessi di carburante ed energia”,

ha detto Klychkov.

Secondo SHOT , intorno alle 01:35, un UAV è caduto sul territorio di un impianto di stoccaggio del petrolio nella regione di Oryol e durante la caduta è esploso vicino a un serbatoio d’acqua. Poco dopo, verso le 2 del mattino, un altro drone è caduto sulla base, ma non è esploso. Gli esperti hanno rimosso i rottami dei dispositivi per ulteriori esami. Non ci sono stati danni ai carri armati o vittime.

I droni hanno volato anche nelle regioni di Kursk e Belgorod. Naturalmente, le azioni di Kiev non sono rimaste senza risposta e i russi hanno colpito.

Colpo di vendetta

Fin dalle prime ore del mattino l’allarme aereo risuona in tutta l’Ucraina. C’è un potente attacco missilistico contro l’Ucraina. I canali di monitoraggio ucraini riferiscono di esplosioni nella regione di Kiev. Anche nella capitale ucraina hanno suonato le sirene dei raid aerei.

Secondo i siti di monitoraggio e i media ucraini, quattro missili erano diretti verso Kiev .

La difesa aerea ucraina non può farcela: si sentono potenti esplosioni non solo nella stessa Kiev, ma anche in tutta la regione. Inoltre, nelle pagine pubbliche ucraine sono apparse informazioni su un’interruzione di corrente nel quartiere Svyatoshinsky della città.

“Esplosioni in città. La difesa aerea è attiva, mettetevi al riparo”!

Ha scritto il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko nel suo canale Telegram.

Ha confermato gli attacchi effettuati nei distretti di Darnitsky e Goloseevskij. Una colonna di fumo si alza sopra una delle zone colpite. Le autorità ucraine segnalano anche esplosioni nella regione di Khmelnitsky. Sono state udite esplosioni nelle regioni ucraine di Vinnytsia, Rivne, Lviv e Ivano-Frankivsk. In alcune zone della regione di Rivne è andata perduta l’elettricità.

Nella regione di Leopoli è scoppiato un incendio nel luogo di arrivo. Un filmato diventato virale su Internet mostra che dopo un attacco alle infrastrutture militari, nella zona si è alzata una colonna di fumo . Non è ancora noto quale obiettivo sia stato colpito. Sei attacchi missilistici si sono verificati anche nel quartiere Slobodskaya di Kharkov. Un incendio divampa anche sul luogo dell’impatto.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione: Mirko Vlobodic