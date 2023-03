Dopo l’accordo Iran Arabia Saudita, una nuova svolta in Medio Oriente

Tra due giorni a Mosca si svolgerà un previsto “incontro a quattro” e Damasco attende le garanzie di Ankara

I viceministri degli Esteri di Turchia, Russia, Iran e Siria tengono a Mosca un incontro quadripartito, e l’inviato di Al-Mayadeen conferma che Damasco tarda ad accordarsi, in attesa di garanzie.

L’agenzia ufficiale turca ha dichiarato che i vice ministri degli Esteri di Turchia, Russia, Iran e Siria si riuniranno il 15 e 16 marzo a Mosca.

L’agenzia ha precisato che il viceministro degli Esteri turco, Burak Akjabar, guiderà la delegazione turca durante l’incontro.

All’incontro parteciperanno anche Mikhail Bogdanov, Rappresentante Speciale del Presidente russo Vladimir Putin in Medio Oriente e Paesi africani, per conto della Russia, Ali Asgari Hajji, Consigliere per gli affari politici per conto dell’Iran, e Ayman Soussan, Vice Ministro degli Affari esteri della Siria.

D’altra parte, fonti di Al-Mayadeen hanno riferito che Damasco sta rallentando nell’accettare l’incontro con la Turchia, in attesa di garanzie.

Allo stesso modo, il quotidiano siriano Al-Watan ha citato fonti che ha definito “follow-up” secondo cui i dati dell’incontro quadripartito non sono ancora maturi, inoltre la posizione della Siria rimane la stessa, fino a quando la Turchia non garantisce il ritiro dalle sue terre si ottengono, prima che qualsiasi incontro politico riunisca Le due parti sono allo stesso tavolo dei negoziati.

L’8 marzo, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato lo svolgimento di un incontro a quattro a livello di viceministri degli Esteri a Mosca, con la partecipazione di Siria, Turchia, Russia e Iran.

Il presidente siriano Bashar al-Assad, durante l’incontro con il ministro degli Esteri iraniano Amir Hussein Abdallahian, il 9 marzo, ha accolto con favore l’adesione dell’Iran agli incontri dedicati alla normalizzazione dei rapporti tra Damasco e Ankara, sottolineando la necessità di “una buona preparazione degli incontri basata su una ordine del giorno, indirizzi e risultati specifici e chiari.”

Fonte: Agenzie + Al-Mayadeen Net

Traduzione: Fadi Haddad