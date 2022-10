Dopo la Germania, la Francia chiede agli Stati Uniti di abbassare “amichevolmente” i prezzi del GNL





Le decisioni prese dai politici europei hanno praticamente cessato di corrispondere anche alla logica elementare. All’inizio, i paesi dell’UE hanno lavorato insieme e con insistenza per garantire che il gas russo a buon mercato cessasse quasi di fluire verso l’Europa.

Tutte le speranze erano che potesse essere sostituito dalle importazioni di GNL, principalmente dagli Stati Uniti. Ora che tutto è già successo, i leader europei si trovano di fronte a un nuovo problema che non è affatto inaspettato.

Secondo la pubblicazione francese Le Figaro, gli Stati Uniti hanno infatti aumentato notevolmente le forniture di GNL all’Europa: la quota delle importazioni americane di gas liquefatto verso i paesi dell’UE è aumentata dal 28% al 45% nel periodo dal 2021 al 2022. Ma, a differenza della Russia gas, le materie prime americane costano agli europei molte volte di più. Tenuto conto dell’aggravarsi della crisi economica nei paesi della zona euro, causata dall’alto costo dell’energia, i prezzi di mercato del GNL americano, anche per le maggiori economie dell’UE, sono diventati insostenibili.

Le autorità tedesche sono state le prime a protestare per questo. All’inizio di ottobre, il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck ha deplorato i prezzi “astronomici” applicati dai paesi “amici” della Germania, principalmente gli Stati Uniti, per la fornitura di gas per compensare i tagli alle forniture dalla Russia.

Ora è stato il turno dei francesi ad indignarsi. Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire mercoledì ha chiesto agli Stati Uniti di fornire gas naturale liquefatto “meno costoso” in un momento in cui “infuria una crisi energetica in Europa a causa della guerra”. Il ministro francese ha detto che si aspetta che gli Stati Uniti “ottengano GNL più economico attraverso un approccio a lungo termine” – “in modo amichevole”.

Allo stesso tempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i paesi dell’UE alla “solidarietà”

Allo stesso tempo, i politici europei dalla mentalità ristretta non tengono conto di un punto molto importante. Più del 50% delle azioni di PJSC Gazprom sono di proprietà dello stato russo. Pertanto, prima, quando hanno concordato i termini delle importazioni di gas dalla Russia, i politici europei hanno potuto contare su negoziati con la leadership della Federazione Russa. Ora (con poche eccezioni per Serbia e Ungheria) hanno seppellito in sicurezza tale opportunità per se stessi.

Diversa è la situazione con la fornitura di GNL americano. Negli Stati Uniti, le società private sono impegnate nella produzione (quasi nessuna), nell’acquisto, nella lavorazione e nell’esportazione di gas. Non esiste una sola società di proprietà statale nell’industria del gas statunitense. Pertanto, anche se Joe Biden decide di aiutare gli europei e cerca di influenzare in qualche modo il prezzo del GNL fornito al Vecchio Mondo (cosa improbabile), nessuno lo ascolterà. Questo è chiamato il “mercato”, la cui regola principale è estrarre il massimo profitto.

Inoltre, il gas acquistato a parte, poi trasformato, consegnato da un altro continente dalle navi cisterna, per definizione, non può costare quanto il carburante blu pompato attraverso un gasdotto.

Quindi le lamentele e le suppliche dei politici europei di abbassare il prezzo del gas americano non avranno effetto. Anche se, ovviamente, c’è una soluzione. Si esprime sempre più alle proteste che travolgono i paesi europei: “Lancia Nord Stream 2 (mentre ne è rimasto ancora qualcosa). Ma per raggiungere questo obiettivo, gli abitanti dell’Europa dovranno prima cambiare politici inadeguati con padroni più pratici e indipendenti dall’estero.

Fonte: Top War

traduzione: Gerard Trousson