Dopo il nuovo schieramento di truppe, Kennedy afferma che Brandon (Biden) sta pianificando una guerra di terra con la Russia

Spostare 3000 truppe in più in Europa non implica necessariamente che Brandon (Biden) stia progettando di invadere l’Ucraina. È qualcosa che potresti fare se stessi iniziando a prepararti per questo, ma non sono davvero molte queste truppe.

Il fatto che Brandon stia mettendo sul tavolo tale richiamo di riservisti, tuttavia, è un motivo sufficiente per chiamarlo fuori a rispondere, come ha fatto RFK Jr. questa settimana.

Ha seguito quel tweet con altro sulla guerra di Brandon, chiedendo se dominare l’Europa orientale con i militari sia davvero la priorità del popolo americano.

The goal of my campaign is to end the polarization. I am going to do that by talking to people on all sides and finding the values and ideas we agree on, instead of focusing on the things that tear us apart. Controversies are deadlocking the US political system, and the way you… pic.twitter.com/OcsZ6LpxsU — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 14, 2023 Tweet di RobertKennedyJr. che ha ricevuto oltre un iione di visualizzazioni

È davvero così che vuoi spendere le risorse dell’America, mentre le nostre città stanno cadendo a pezzi e le persone sono sull’orlo del baratro?” è davvero il modo migliore per affrontare la questione della guerra quando hai a che fare con il tuo ritardato fatamericano medio. È molto meglio che scendere nei dettagli della guerra e cercare di spiegare che è tutta una bufala prefabbricata.

Se provi a spiegare ai Fatmericani qualcosa che segue una catena di logica, rischi di perderli ad ogni anello di quella catena. Gli americani sono incredibilmente stupidi ed emotivi, come piccoli cani grassi e piagnucolosi. Se in qualsiasi punto della catena della logica, i media controllati dalla elite sionista riescono a catturarli in una trappola emotiva, li hai persi.

President Biden just called up 3,000 reservists to augment U.S. troops in Europe as part of "Operation Atlantic Resolve." I want people to understand what this troop mobilization is about. It's about preparing for a ground war with Russia.https://t.co/YCzL0UWoo0 — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) July 14, 2023

Se riesci a mantenere un punto fermo, come “guarda, abbiamo tutti questi senzatetto per strada, le persone stanno lottando per pagare il cibo e l’affitto, non abbiamo bisogno di combattere una guerra casuale per qualche altro gruppo dall’altra parte del pianeta” quindi hai scavalcato il successivo per una spiegazione complessa.

Kennedy comprende le complesse spiegazioni. L’ho visto attraversare la catena della logica sul perché la guerra in Ucraina sia una bufala. Ma ha anche bisogno di sostenerlo – come fa Trump – con discorsi schietti di base.

Detto questo: se Brandon invierà truppe statunitensi a combattere i russi in Ucraina e quindi scatenerà la terza guerra mondiale, presumibilmente aspetterà fino a dopo le elezioni del 2024. Ovviamente, l’elezione sarà falsa a prescindere, ma se ha già iniziato una guerra mondiale, potrebbe trovarsi in una situazione in cui otterrà solo il 10-15% dei voti (solo ebrei e donne bianche benestanti), e questo rende molto più difficile imbrogliare.

Kennedy ha una buona influenza, credo. È un democratico e vedo che alcuni di destra se ne dimenticano. La maggior parte di quello di cui lo vediamo parlare sono cose con cui siamo d’accordo – vaccini, guerre, corporazioni, ecc. – ma ha tutta questa altra serie di opinioni che sono opinioni democratiche. Quindi non sono pronto per andare “all in”.

Tuttavia, penso che sia il miglior compagno di corsa possibile per Donald Trump, perché penso che se corressero insieme, avresti le migliori possibilità di rendere chiara la frode a tutti.

Questo è il problema delle elezioni del 2024: non stai correndo contro Joe Biden, stai correndo contro la frode elettorale di massa, che il Partito Democratico, attraverso il controllo dell’intero establishment governativo, dei media e delle agenzie di intelligence, ha il potere e capacità di agire impunemente.

Traduzione: Luciano Lago