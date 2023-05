Dopo che la Cina ha fatto la pace tra Iran e Arabia Saudita, la Russia fa la pace tra Turchia e Siria

di ANDREW ANGLIN •

La Cina è arrivata un Medio Oriente e ha fatto la pace tra Iran e Arabia Saudita.

Questo ha portato la Siria a rientrare nella Lega Araba.

La Russia vola e convince la Turchia a fare la pace con la Siria.

Le cose stanno cambiando così velocemente.

RT :

Turchia, Siria, Iran e Russia hanno concordato di sviluppare una tabella di marcia per ricostruire i legami tra Ankara e Damasco, che si sono deteriorati durante il conflitto siriano, ha affermato il ministero degli Esteri russo.

L’annuncio è stato dato dopo i colloqui tra i massimi diplomatici dei quattro Paesi – Mevlut Cavusoglu per la Turchia, Faisal Mekdad per la Siria, Hossein Amir-Abdollahian per l’Iran e Sergey Lavrov della Russia – colloqui che si sono conclusi mercoledì a Mosca.

Durante i negoziati, i ministri degli Esteri “hanno discusso le questioni del ripristino delle relazioni interstatali siro-turche sotto vari aspetti in modo sostanziale e franco”, ha affermato il ministero in una nota.

” I partecipanti hanno anche concordato di incaricare i loro vice ministri degli esteri di preparare una tabella di marcia per far progredire le relazioni tra Turchia e Siria in coordinamento con i ministeri della difesa e i servizi speciali dei quattro paesi “, ha aggiunto.

Tutte le parti hanno sottolineato il loro impegno a preservare la sovranità e l’integrità territoriale della Siria e hanno concordato di continuare i contatti in formati bilaterali e quadrupli, secondo Mosca.

L’FM turco Cavusoglu ha scritto su Facebook che nella capitale russa sono state discusse questioni come la cooperazione nella lotta al terrorismo, il lavoro congiunto per creare le condizioni per il ritorno dei rifugiati siriani, l’avanzamento del processo politico in Siria e la protezione dell’integrità territoriale del paese.

Il ministero degli Esteri siriano ha confermato i resoconti di Mosca e Ankara nella sua dichiarazione. Damasco ha aggiunto che le parti hanno anche sottolineato la necessità di aumentare l’assistenza internazionale alla Siria per la ricostruzione del Paese dopo una battaglia contro il terrorismo internazionale durata oltre un decennio.

Accordo Erdogan Assad

Il mondo sta guarendo.

Gli Stati Uniti volevano che tutti questi paesi fossero in guerra tra loro per sempre, e per molto tempo è sembrato che questo disegno avrebbe avuto successo indefinitamente.

Tuttavia gli Stati Uniti si sono alienati dal mondo con la loro bizzarra guerra in Ucraina, i loro insondabili attacchi economici alla Russia e la loro inutile e folle escalation di tensioni con la Cina.

Le persone sono anche molto, molto stanche di sentirsi dire che devono fare sesso anale gay l’una con l’altra (per essere moderni e progressisti).

Ora, il mondo sta cominciando a funzionare senza la loro influenza, o operando con il fingere che la loro influenza non esista.

E cosa succede?

La pace sta scoppiando in tutto il mondo.

Quando finalmente l’impero ZOG finirà, la pace scoppierà anche in America.

Traduzione: Luciano Lago