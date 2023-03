Le truppe russe stanno avanzando dall’insediamento precedentemente liberato di Krasnogorovka nella Repubblica popolare di Donetsk. Questo progresso procede simultaneamente in più direzioni. Una delle direzioni è a ovest di Avdiivka, attraverso Stepovoye fino a Orlivka, attraverso la quale passa l’unica strada per la guarnigione di Avdiivka, controllata dalle forze armate dell’Ucraina. La seconda direzione è a nord da Krasnogorovka.

Lo stato maggiore ucraino nel suo rapporto mattutino non menziona più Krasnohorivka, che conferma solo la sua liberazione da parte delle forze armate russe. Allo stesso tempo, lo stato maggiore delle forze armate ucraine conferma i dati secondo cui le truppe russe stanno attaccando le posizioni delle forze ucraine a Novokalinovo.

Questo è un villaggio abbastanza grande, la cui importanza sta nel fatto che un’autostrada lo attraversa per Novgorodskoye (New York) e Toretsk, collegando questi insediamenti con Pokrovsk situato a ovest e consentendo l’approvvigionamento del suo gruppo orientale.

Con il successo nell’area di Novokalinovo, le truppe russe potranno espandere il territorio liberato e raggiungere il villaggio di Ocheretino, che per molti aspetti ha una posizione strategicamente importante. Le strade lo attraversano da ovest verso Avdeevka e Toretsk. E questo può già complicare seriamente la situazione delle forze armate ucraine nell’una e nell’altra città.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago