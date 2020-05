Donald Trump sta sobillando una guerra fredda con la Cina per vincere le elezioni

da Redazione





Uno dei motivi per cui lo sta facendo è quello di deviare le critiche per aver malgestito il Coronavirus, urlando solo Cina, Cina, Cina!

di Patrick Cockburn

“Vai in Cina!”, Una donna di Denver, in Colorado, grida a due impiegati dell’ospedale davanti alla sua auto per impedirle di prendere parte a una protesta contro il blocco del coronavirus. Il suo grido è un segno che il presidente Trump sta avendo un certo successo nel demonizzare la Cina: afferma di avere un “alto grado di fiducia” che il virus mortale emanava da un laboratorio di Wuhan, sebbene non potesse rivelare la fonte delle sue informazioni.

Il livello di mendacia di Trump è molto più grave di quello usato per vendere la guerra in Iraq sostenendo che Saddam Hussein possedeva armi di distruzione di massa (WMD). Anche allora c’erano storie di laboratori segreti che sviluppavano armi biologiche. Sebbene Trump stia depurando i capi dell’intelligence USA e sostituendoli con i lealisti di Trump, anche loro non sono stati in grado di sostenere la sua ultima teoria della cospirazione. “L’intelligence concorda anche con l’ampio consenso scientifico sul fatto che il virus Covid-19 non sia stato creato dall’uomo o geneticamente modificato”, ha affermato una dichiarazione dell’ufficio del direttore dell’intelligence nazionale, Richard Grenell.

Lo scopo delle bugie di Trump non è convincere con argomentazioni razionali ma dominare l’agenda delle notizie con accuse oltraggiose. Questo semplice trucco di PR ha funzionato in precedenza per lui, ma indicare come capro espiatorio la Cina potrebbe non essere sufficiente a distogliere l’attenzione dal prezzo che gli americani hanno pagato per la sua disastrosa mala gestione della pandemia. Le cifre delle vittime raccontano la loro triste storia: in Cina ci sono stati 84.373 casi di malattia e 4.643 morti mentre negli Stati Uniti ci sono stati poco più di 1,1 milioni di casi e 64.460 morti.

I lealisti di Trump affermeranno che i cinesi mentono, ma poi devono anche spiegare la minore perdita di vite umane in Corea del Sud, Singapore e Taiwan.

La strategia è rozza, ma quella di demonizzare la Cina come “Il pericolo giallo” potrebbe funzionare solo il giorno delle elezioni. “Non difendere Trump, a parte il divieto di viaggio in Cina – attacca la Cina”, afferma un promemoria di 57 pagine inviato dal Comitato senatoriale repubblicano nazionale ai candidati repubblicani, che li consigliò su come confutare le critiche alle azioni del presidente.

Joe Biden, il candidato alla presidenza del Partito Democratico, è già stato messo alla berlina dai repubblicani come “Beijing Biden”. In un’epidemia, le persone hanno paura e cercano un capro espiatorio, gli stranieri in patria e all’estero sono un obiettivo ovvio. Probabilmente solo una teoria della cospirazione guidata dall’odio può mantenere Trump alla Casa Bianca quando 30 milioni di americani sono disoccupati.

Molti di coloro che hanno usato le armi di distruzione di massa per scatenare una guerra calda contro l’Iraq nel 2003, sono le stesse persone che oggi promuovono una guerra fredda contro la Cina. Questo approccio richiede uno straordinario grado di irresponsabilità: Trump sta lanciando la sua guerra fredda contro la Cina proprio quando è necessaria una risposta medica ed economica globale per contrastare un virus che si è diffuso dal Tagikistan nell’Amazzonia superiore e può essere soppresso o contenuto solo dall’azione internazionale .

È sicuramente disastrosa sfortuna storica che questa minaccia globale senza precedenti si stia verificando proprio mentre gli stati nazionali indipendenti stanno riemergendo, nella misura in cui sono mai scomparsi, in quanto attori essenziali sulla scena internazionale a spese delle istituzioni internazionali: le Nazioni Unite e L’UE stavano perdendo influenza pre-epidemica ed erano stati emarginati dagli ultimi sei mesi. Gli stati nazionali non sono solo tornati molto in auge negli affari, ma sono sempre più gestiti da leader populisti nazionalisti di estrema destra, di cui Trump è solo uno degli esempi più folli. La maggior parte di questi si sta dimostrando altamente incompetente nell’affrontare la pandemia e nessuno probabilmente favorirà la cooperazione internazionale.

Il vero problema qui sono gli Stati Uniti: organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e agenzie come l’Organizzazione mondiale della sanità hanno esercitato un’influenza reale solo quando erano sostenute da Washington. Spesso accusati di essere marionette americane, godevano di un certo grado di autonomia ed efficacia perché gli Stati Uniti avevano bisogno di esternalizzare parte del loro potere per mantenere la loro egemonia globale. Trump sta abbandonando questo calcolo.

La nuova guerra fredda contro la Cina stava già acquisendo slancio prima della pandemia. Le istituzioni politiche occidentali oscillano da tempo tra l’opposizione della Cina come superpotenza rivale e la coltivazione come una potenza economica la cui espansione esplosiva se alimentata dal debito ha aiutato a trascinare il resto del mondo fuori dalla recessione post 2008.

Forze Militari della RPC

La guerra fredda post-1945 fu combattuta dagli Stati Uniti e dai suoi alleati contro l’Unione Sovietica fino al suo crollo nel 1991; questo coincise dopo la rivoluzione islamica del 1979 con una guerra fredda contro l’Iran e l’Iraq che furono alternativamente rappresentati come la fonte di tutto il male.

È improbabile che Trump sminuisca l’Iran dal suo attuale stato di demonizzazione, ma è chiaramente intenzionato a ritrarre la Cina come ugualmente malvagia. Molte ragioni politicamente appetibili saranno avanzate nei prossimi mesi, ma la vera accusa contro la Cina è quella della efficacia del suo sistema. Si è dimostrata più competente di altri potenti stati nel far fronte a due crisi mondiali: la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia del 2019-2020.

Il declino degli Stati Uniti come superpotenza non è totale: gioca un ruolo egemonico nel sistema finanziario mondiale. Ma le sue guerre post 11 settembre in Iraq e in Afghanistan, Libia e Siria, hanno dimostrato che, nonostante le ingenti spese, le sue forze armate non sono state in grado di ottenere la vittoria e la pandemia sta dimostrando che il suo altrettanto costoso sistema sanitario è terribilmente diseguale e inadeguato.

Trump è un sintomo e una causa della polarizzazione del sistema politico americano, più diviso ora che in qualsiasi momento dalla fine della guerra civile nel 1865. Eppure il declino degli Stati Uniti è molto più grande dell’ascesa della Cina, anche se può essere significativo , ed è ingenuo però immaginare che Pechino rimpiazzerà semplicemente Washington al primo tavolo.

In realtà, nessuno sostituirà gli Stati Uniti, ma ci sarà un impeto di altri paesi che si trasferiranno per riempire il vuoto lasciato dalla sua assenza. Gran parte di questo sarebbe accaduto comunque con l’erosione del primato economico e politico degli Stati Uniti. Ma il processo attraverso il quale ciò sta accadendo è stato accelerato da due jolly che nessuno sapeva nemmeno fossero nel mazzo: l’elezione di Trump come presidente nel 2016 e la pandemia di Covid-19. Il mondo è attualmente pieno di stati nazionali, e non solo quello della Cina, che vedono minacce e opportunità intorno a loro. Il risultato sarà un tumulto sempre crescente.

https://www.independent.co.uk/voices/coronavirus-trump-china-us-cold-war-election-economy-iraq-a9494451.html

Fonte: independent

Traduzione: Luciano Lago