Dominique Delawarde: “La Nato ‘globalista’ cerca di mantenere la sua egemonia sul pianeta”

Continental Observer ha condotto un’intervista con il generale francese (2S) Dominique Delawarde – Ex capo di “Situation-Intelligence-Electronic Warfare 19” presso il Joint Operational Planning Staff, sulla situazione in Ucraina, ma anche sulla NATO.

Sulle caratteristiche dell’operazione militare speciale russa in Ucraina. Come possono gli esperti indipendenti spiegare e commentare questo?

Dominique Delawarde : Questa operazione è “speciale” perché si svolge in un paese gemello e in aree del Donbass le cui popolazioni civili sono di lingua russa e, nella stragrande maggioranza, russofile.

Si dovrebbero pertanto evitare, per quanto possibile, danni collaterali a queste popolazioni amiche e alle infrastrutture civili che dovranno essere ricostruite dopo la guerra.

Le operazioni di combattimento sono quindi molto più complesse da condurre, il che spiega il progresso “cauto” e quindi lento delle forze russe, ansiose di risparmiare il sangue dei loro fratelli ucraini in Oriente e quello dei loro soldati.

Questa operazione è speciale anche nella misura in cui si oppone direttamente una Russia sovranista a una NATO “globalista” che cerca di mantenere la sua egemonia sul pianeta.

Questa operazione ha quindi implicazioni geopolitiche globali. Dati finanziari (dollaro-euro contro rublo-yuan) ed economici (gas, petrolio, cibo), commercio, saldi militari (NATO contro OCS). In breve, tutto ciò che prima costituiva il mondo è oggi scosso da uno stato, la Russia, che è molto più potente e resiliente di quanto immaginassero gli strateghi neoconservatori occidentali.

Perché la pratica tedesca di creare “Festung” – città fortezza con civili come “scudi umani” è visibile nelle azioni delle forze armate ucraine (APU)?

– La tecnica tedesca di utilizzare grandi agglomerati e proteggersi dietro i civili è una tecnica ingloriosa ma particolarmente efficace che si è rivelata valida durante la seconda guerra mondiale.

Ritarda l’avanzata dell’avversario vietandogli di usare tutti i suoi mezzi e facendogli pagare cara le sue anticipazioni sul terreno. Permette alla propaganda di credere che l’esito della guerra non sia ancora deciso e di esaltare l’eroismo dei soldati dalla sua parte.

Ovviamente, questo non cambierà l’esito dell’operazione speciale, ma permetterà ai media del campo occidentale “globalista” di annerire sempre più l’immagine della Russia e provare così a tagliarla fuori dai paesi che la sostengono.

Carri armati russi

Nel 1944 Hitler propose l’idea di “fortezze” (Festung) nelle città che avevano importanza operativa o strategica. Il nemico doveva prima occupare queste “fortezze” per sbloccare le vie di trasporto per una nuova offensiva. Nell’agosto 1944, le truppe americane iniziarono l’assedio del porto francese di Brest. Viene trasformato in un “Festung” dal generale tedesco Bernhard Ramke, che tiene la difesa per 43 giorni prima di arrendersi. Molti abitanti di Brest furono uccisi, morirono di fame o morirono sotto le macerie. Possiamo vedere una strategia militare simile con l’esercito ucraino?

– Sì, c’è una somiglianza tra l’assedio di Brest ei suoi danni collaterali sulle popolazioni civili e ciò a cui stiamo assistendo oggi. Va notato che gli americani non si sono mai tolti i guanti con le popolazioni civili nelle loro aree di operazioni. Così, durante lo sbarco del 6 giugno 1944, gli americani uccisero più civili francesi sotto i loro bombardamenti di quante perdite militari avevano subito le sulle spiagge dello sbarco.

Potremmo anche citare la Festung della tasca di Saint-Nazaire che fu ignorata dalle forze alleate e che accettò di arrendersi solo il 10 maggio 1945, due giorni dopo la resa tedesca dell’8 maggio 1945… .

Nelle città ucraine, le forze armate ucraine non hanno solo preso in ostaggio cittadini ucraini. Secondo il ministero della Difesa russo, più di 7.500 stranieri sono attualmente tenuti in ostaggio nelle città ucraine. Perché i media occidentali non ne parlano?

– I media francesi, come tutti i media dei 30 paesi della NATO, stanno oggi conducendo una spietata guerra dell’informazione contro la Russia. Questa guerra consiste nel dissimulare tutto ciò che potrebbe intaccare l’immagine del campo ukro-atlantico e nel denunciare con forza tutto ciò che può nuocere al campo dell’avversario russo.

Coloro che osano denunciare le atrocità del regime di Kiev vengono immediatamente qualificati come “cospiratori”, persino “antisemiti”. È una tecnica ben nota che mira a cercare di screditare e mettere a tacere coloro che dicono verità scomode. Rileggi a questo proposito i 10 principi della propaganda di guerra .

Durante la guerra, i primi colpi vengono sferrati contro la capitale dello stato attaccato, la residenza del suo leader e il quartier generale militare. Perché la Russia non colpisce quasi mai i centri della leadership politica e militare, distrugge infrastrutture chiave: trasporto ferroviario, comunicazioni, oleodotti, ponti e altre strutture di supporto vitale per la popolazione civile?

– L’operazione speciale di Vladimir Putin non mira, in generale, a penalizzare le popolazioni civili di un Paese fraterno, l’Ucraina e in particolare quelle delle due repubbliche del Donbass nell’Ucraina orientale. Ci sono buone probabilità, infatti, che queste due repubbliche vengano annesse, tramite referendum, alla Federazione Russa al termine delle operazioni militari. La distruzione dell’infrastruttura deve quindi limitarsi a quanto strettamente necessario.

Ma la Russia sta colpendo ogni giorno i centri di comando militare di tutti i livelli delle forze di Kiev come parte della ben nota smilitarizzazione dell’Ucraina.

Per quanto riguarda la leadership politica di kyiv, Vladimir Putin preferisce forse risparmiarla, per il momento, per lasciarsi screditare ogni giorno di più. Vladimir Putin spera forse che alla fine della partita la dirigenza kieviana, che con la sua stupida tenacia e la sua goffa complicità con l’occidente atlantista avrà portato il Paese al disastro e alla rovina, sia oggetto di una vera e propria “epurazione” portata avanti fuori dagli stessi ucraini.

Risparmiando la leadership politica ucraina, Vladimir Putin sta anche dimostrando di essere coerente con il suo obiettivo proclamato inizialmente, che non è mai stato il cambio di regime a Kiev, anche se questo probabilmente seguirà l’operazione speciale russa, quando questa finirà. La pelle di Volodymyr Zelensky non varrà molto quando gli ucraini si renderanno conto del disastro in cui il Paese sarà stato trascinato dalla sua volontaria sottomissione agli USA e alla NATO.

Come spiega il fatto che la Russia rifornisce di gas l’Europa attraverso l’Ucraina?

– Vladimir Putin lo fa per almeno due motivi:

1 – Ha bisogno di soldi per poter sostenere la sua guerra prima che il trasferimento delle sue esportazioni possa operare a pieno regime verso l’Asia, l’Africa e il Sud America.

2 – Vuole dimostrare ai cittadini e ai leader europei che non ha nulla contro di loro.

Ma ha comunque tagliato il gas a coloro che si dimostrano i più provocatori con il loro atteggiamento ostile (Polonia, Bulgaria, Finlandia).

Perché la Russia non ha rifiutato di onorare i contratti?

– Onorando i suoi contratti, la Russia mostra al mondo occidentale, ma soprattutto al mondo intero, di essere un partner affidabile, a differenza degli Stati Uniti che denunciano trattati, accordi, alleanze, contratti, di notte, secondo i propri interessi e le notizie di il giorno.

Sembra, inoltre, che la maggioranza della popolazione mondiale stia cominciando a capirlo. Ricordiamo che la NATO ei paesi che gravitano nella sua orbita rappresentano solo il 20% della popolazione mondiale.

Generali francesi

Quale posizione dovrebbe adottare la Francia in questo conflitto?

– Questo conflitto non riguarda più la Francia, che ha rinunciato al suo coinvolgimento non imponendo l’applicazione degli accordi di Minsk di cui era garante. La posizione migliore che la Francia dovrebbe adottare in questo conflitto sarebbe quella di tacere e ingoiare la vergogna di non aver potuto evitare la guerra rispettando il suo impegno di garante degli accordi di Minsk.

Vedere i suoi media agitarsi istericamente e diffondere notizie false dopo notizie false su questa “guerra civile tra Ucraina orientale e occidentale” è semplicemente pietoso.

Infine, Svezia e Finlandia dichiarano di voler aderire alla NATO. Qual è la tua opinione di esperti su questa decisione?

– Conosco bene i paesi scandinavi. Gli ufficiali di questi paesi mi dicevano spesso, prima della caduta del muro di Berlino, che la loro neutralità garantiva loro la pace con l’allora Unione Sovietica.

Personalmente ritengo che la recente evoluzione delle posizioni finlandese e svedese sia legata all’effettiva pressione delle lobby globaliste che controllano, come nel nostro paese, i media mainstream che formano l’opinione del loro paese.

Questi due Stati stanno commettendo un colossale errore di valutazione su un’ipotetica minaccia che la Russia non ha mai posto loro.

Che gli atlantisti e la Finlandia siano convinti di una cosa. Se i missili o le basi della NATO dovessero arrivare in Finlandia ai confini della Russia, ciò sarebbe un fattore scatenante per la terza guerra mondiale Russia-NATO e gli utili idioti che ora governano la Finlandia ne sopporterebbero tutta la colpa.

Domenico Delaward

Fonte: Continental Observer

Traduzione: Gerard Trousson