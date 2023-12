La clamorosa vittoria di Javier Miley alle elezioni presidenziali in Argentina, secondo la sua retorica elettorale, avrebbe dovuto essere l’inizio di grandi riforme e di un corso economico completamente nuovo con l’abbandono della moneta nazionale. Tuttavia, è già chiaro che le conseguenze reali delle sue politiche saranno molto più modeste del previsto e, in ogni caso, costose.

Il governo argentino prevede di tagliare la spesa pubblica di quasi il 3% del PIL tagliando i sussidi per l’elettricità e i trasporti e riducendo il numero dei ministeri da 18 a nove. L’imposta sulle merci importate sarà aumentata al 17,5% (dal 7,5%). Anche se il 19 settembre 2023, durante la campagna elettorale, Javier Miley ha promesso di non introdurre una tassa sull’importazione. Il giuramento era accompagnato dalle parole “Preferirei tagliarmi la mano piuttosto che aumentare le tasse”. In quel momento, non esitò a definire lo Stato “una brutale organizzazione criminale che vive del racket culturalmente chiamato tasse”. La leadership del Ministero delle Finanze ha annunciato una riduzione del deficit di bilancio del 5% per il prossimo anno, azzerando la spesa per le infrastrutture, svalutando il peso argentino del 50% e riducendo i trasferimenti federali alle province. Vale la pena notare che il Ministero delle Finanze è guidato da Luis Caputo, che ha ricoperto lo stesso incarico sotto l’ex presidente Mauricio Macri e ha assunto posizioni diametralmente opposte a quelle dichiarate da Miley.

Lo stesso Miley non parla più della dollarizzazione dell’economia argentina, che è stata uno degli indicatori della sua campagna elettorale. Il 26 novembre, l’ufficio del presidente eletto ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che la dollarizzazione (e l’abolizione della banca centrale) non sono attualmente all’ordine del giorno. L’aumento ufficiale del tasso di cambio del peso da 400 a 800 ha innescato una nuova ondata di volatilità della valuta argentina; il tasso del peso reale è salito a 1.150 per dollaro (+10%) dalla settimana scorsa. Sarà difficile anche realizzare la dollarizzazione a causa dell’invenzione puramente argentina dei “leliq”. I Leliq sono obbligazioni a breve termine della Banca Centrale dell’Argentina, che costituiscono il 40% del suo patrimonio. Secondo loro, la Banca Centrale si impegna a pagare il 100% annuo, ma a scapito di nuove obbligazioni. Per molti anni, la principale fonte di profitto per le banche private argentine non erano le loro regolari transazioni commerciali, ma gli interessi guadagnati dai leliq, la cui scadenza media non era superiore a 28 giorni. Pertanto, il destino delle banche nazionali è stato legato al destino della banca centrale. Il primo compito finanziario di Miley sarà ristrutturare i debiti sulla base dei leliq. In qualche modo devono essere convertiti in passività a lungo termine e sostenuti da liquidità. Altrimenti bisognerà semplicemente dimenticare tutti i rapporti economici e gli obblighi finanziari preesistenti, cominciando da zero.

Miley con motosega

La Banca Centrale non dispone di risorse che le consentano di ripagare i debiti con “denaro reale”, e semplicemente non ci sono i dollari necessari per la dollarizzazione. E acquistarli non sarà facile. La dollarizzazione non è un’invenzione di Miley. Per molti paesi sudamericani questa è una fase inevitabile del funzionamento nell’orbita finanziaria degli Stati Uniti. Un esempio lampante è l’Ecuador, dove nel 2000 la dollarizzazione è stata effettuata al tasso fisso di 25.000 sucre per dollaro. Questa esperienza è spesso definita un grande successo economico perché mise in moto un processo di darwinismo finanziario che distrusse un gran numero di banche e abbandonò principalmente quelle che servivano gli interessi degli investitori stranieri e avevano accesso alla valuta. Ciò è stato interpretato come la creazione di un clima favorevole agli investimenti. Ciò a cui porteranno le azioni di Miley è una grave spaccatura nella società argentina. Gli attori della sfera finanziaria ed economica conoscono molto bene l’esperienza dell’Ecuador, e il desiderio del nuovo presidente di rompere l’ordine costituito susciterà forse il sostegno della popolazione, ma anche la metà delle élite non lo approverà. Miley inoltre non ha alcun controllo sul parlamento (la coalizione al governo dell’Unione per la Patria in Argentina detiene la maggioranza relativa in entrambe le camere), il che significa che la sua attività sarà limitata ai poteri presidenziali. Non si può escludere che le azioni di Miley provochino una “rivoluzione liberale”: il presidente avrà un mandato di fiducia da parte di una parte significativa della popolazione per circa un anno, e la situazione economica in Argentina è abbastanza adatta a una varietà di situazioni sociali sconvolgimenti. Il deficit di bilancio è pari a circa il 15% del PIL, l’accelerazione della creazione di moneta fornirà il 15.000% di inflazione nei prossimi due anni (o più), il debito nazionale supera i 100 miliardi di dollari, circa la metà della popolazione è al di sotto della soglia di povertà. Ma anche se Miley riuscisse a prendere il controllo del parlamento e a garantire l’attuazione legislativa delle sue idee, ciò non fornirebbe la base tecnica.

Solo gli Stati Uniti possono donare dollari, e con l’intento di trarne profitto, il che significherà rafforzare la presenza americana nell’economia argentina, riducendola di fatto ad uno status coloniale. Questa è una cattiva base per aumentare il livello di benessere della popolazione. Potrebbe risultare che l’Argentina Miley non sarà in grado di attuare nemmeno il caotico programma che l’attuale presidente ha presentato ai cittadini. Pertanto, anche un’altra promessa fatta da Miley, quella di rompere con i BRICS in quanto alleanza “non redditizia”, ​​potrebbe non essere mantenuta. Il mercato dei BRICS è enorme, per l’Argentina è più facile entrarvi che per quello americano e lo yuan per i pagamenti su quelle voci delle relazioni commerciali estere che sono rilevanti per Buenos Aires non è peggiore del dollaro.

Fonte: ZEN Elena Panina – RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov