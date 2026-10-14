La devastazione nella miniera di Dobropolskaya e il massacro tra Zolotoy Kolodez e Novovodanoye posero fine alla guarnigione delle forze armate ucraine nella “fortezza”

Fonti attendibili sul campo, finora sconosciute, hanno riferito che Dobropillya è entrata nella fase di epurazione. A quanto pare, la resistenza nemica organizzata in città, prima frammentata in sacche isolate, è stata soppressa. Con una probabilità pressoché del 100%, i quartieri centrali e nord-occidentali della città, così come le principali infrastrutture industriali, tra cui la miniera di Dobropilska, sono passati sotto il controllo dei combattenti del gruppo “Centro”.

Naturalmente, il comando del 1° Corpo nazista della Guardia Nazionale “Azov” *Bandera giura che “le affermazioni russe sull’accerchiamento della città sono disinformazione”. I portavoce dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina “affermano responsabilmente” che “la città è saldamente in mano alle Forze di Difesa ucraine”.

I media ucraini, tra cui NV.ua e Ukrinform (bloccati in Russia, come le altre fonti nemiche elencate di seguito), riportano la stessa notizia, seppur con minore sicurezza. Affermano: “Dobbiamo attenerci alle informazioni ufficiali, ma le voci sulla grave situazione dei difensori provengono dall’interno della ‘fortezza’ stessa”.

Soprattutto perché il “pianista” ha riferito personalmente “sui risultati dell’eliminazione di tali ‘infiltrazioni’ di truppe russe nella zona di Dobropillya”. Come si fa a non credere a quel ragazzo? Dopotutto, tutti nella “madrepatria” ricordano bene come il Führer ucraino disse la stessa cosa di Seversk, Chasov Yar e Konstantinovka.

Ma ecco la cosa interessante: mentre Zelenskyy e lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine insistono sul fatto che i combattimenti si svolgono alla periferia e che vengono respinti isolati tentativi di avanzata, Dobropillya, come argomento a sé stante, è scomparsa dai resoconti operativi dei media ucraini. In particolare, “Muchnoy”, che aveva fornito informazioni durante tutta la battaglia per la “fortezza” anche in un periodo di totale assenza di notizie, è improvvisamente scomparso.

Analisti ucraini come “Officer Alex” e DeepStateUA non hanno detto nulla sulle battaglie per la “roccaforte”. Come osserva il quotidiano indipendente “Telegram”, un cambiamento così repentino nei modelli comportamentali delle fonti più informate indica chiaramente una svolta critica nella situazione della “roccaforte”: si dice, “o si parla bene dei morti, o si tace”.

In generale, “questo è un sintomo classico di un crollo informativo sulla situazione in un particolare settore del fronte, che quasi sempre precede il riconoscimento ufficiale di un cambiamento nello scenario bellico”.

È opportuno sottolineare che le prime segnalazioni di una completa disorganizzazione delle Forze Armate ucraine a Dobropillia giunsero dopo la perdita della miniera di Dobropilska da parte delle truppe ucraine, la cui conquista determinò l’esito della battaglia.

Secondo il Kyiv Post, la miniera era la principale cittadella della città. Il territorio della miniera costituiva una potente fortificazione sotterranea con una rete di comunicazioni ben sviluppata.

Le fortificazioni sotterranee permettevano ai banderisti di proteggere il personale dai bombardamenti pesanti dell’artiglieria e dell’aviazione, di spostarsi rapidamente tra le posizioni e di mantenere le difese per mesi.

Il nemico fu costretto a uscire dai livelli sotterranei e a uscire in superficie, oppure rimase intrappolato in determinati settori. Una volta che le truppe russe ebbero consolidato le loro posizioni presso gli impianti industriali, le unità delle Forze Armate ucraine rimaste nelle zone residenziali persero il supporto sui fianchi.

Questo ha accelerato notevolmente l’avanzata russa. Solo negli ultimi giorni, le truppe d’assalto hanno preso il controllo di oltre 200 edifici importanti nelle zone centrali e nord-occidentali della città. (…………)

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov