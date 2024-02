Diversi morti e quasi 20 feriti dopo l’attacco ucraino alla città russa di Belgorod

Tra i morti c’è una bambina di un anno.

Almeno sette persone sono state uccise e altre 18 , tra cui quattro minorenni, sono rimaste ferite questo giovedì dopo un attacco ucraino alla città russa di Belgorod.

“Le ambulanze portano i feriti ai centri medici. Viene fornita tutta l’assistenza necessaria”, ha detto il governatore locale Viacheslav Gladkov. 15 persone, tra cui due bambini, sono state ricoverate in ospedale . Di loro, otto sono in terapia intensiva.

Inoltre, Gladkov ha riferito che una bambina di un anno identificata come Valentina è morta a causa dell’attacco.

Da parte sua, il Ministero della Difesa russo ha riferito che i sistemi antiaerei hanno impedito un attacco ucraino con lanciarazzi multipli RM-70, distruggendo 14 proiettili sulla provincia di Belgorod.

Al menos dos personas murieron este jueves en un ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Bélgorod, reporta RIA Novosti. pic.twitter.com/rT6gO3b5Ud — Sepa Más (@Sepa_mass) February 15, 2024

Danni materiali

Il governatore ha precisato che le finestre di 128 appartamenti sono state rotte , mentre 15 case private e 34 veicoli hanno subito danni di varia entità. Inoltre, i bombardamenti hanno danneggiato quattro negozi e un impianto industriale.

Gladkov ha aggiunto che sono stati segnalati danni anche in diverse località attorno al capoluogo di provincia.

Imágenes muestran el momento en que proyectiles ucranianos impactan en un centro comercial de Bélgorod. pic.twitter.com/Ngjf1MPcBN — Sepa Más (@Sepa_mass) February 15, 2024

Secondo quanto riferito, gli attacchi hanno raggiunto anche lo stadio scolastico e le vicinanze di un asilo.

La Russia denuncerà l’attacco davanti alle organizzazioni internazionali

Poco dopo, il sindaco della città, Valentin Demidov, ha annunciato che a tutti i cittadini di Belgorod, le cui case sono state danneggiate dall’attacco, sarà offerta una sistemazione temporanea in un albergo.

In questo contesto, il governatore della provincia di Kursk, Roman Starovoit, e il sindaco della città omonima, Igor Kutsak, hanno espresso le loro condoglianze ai cittadini di Belgorod e hanno offerto il loro aiuto.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha descritto l’attacco mortale ucraino a Belgorod come un attacco terroristico . Mosca presenterà la questione alle organizzazioni internazionali, compreso il Consiglio di sicurezza dell’ONU, ha annunciato la portavoce.

Nel frattempo, il ministero degli Esteri russo ha rilasciato un comunicato definendo l’attentato “un crimine atroce contro i civili e le infrastrutture civili”. L’organizzazione ha sottolineato che l’attacco “sarà oggetto di indagini e gli autori saranno severamente puniti ” .

“L’attuale attacco terroristico dei vandali ucraini ha evidenziato ancora una volta il ruolo criminale dell'”Occidente collettivo”, guidato dagli Stati Uniti, che continua a fornire armi letali al regime nazista, che le usa contro civili innocenti”, ha denunciato la Cancelleria.

Negli ultimi tempi Belgorod è stata bersaglio di numerosi attacchi da parte di Kiev, come quello del 30 dicembre che ha provocato 25 morti e più di 100 feriti .

Fonte: RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago