“Diventano un bersaglio”: perché le truppe statunitensi fuggono dai paesi occupati

da Redazione

MOSCA, 21 settembre – RIA Novosti, Nikolay Protopopov. Centinaia di migliaia di vittime, città distrutte e odio mal celato per i civili: il Pentagono sta ritirando la maggior parte delle sue truppe dall’Afghanistan e dall’Iraq occupati. Negli anni delle ostilità, non hanno mai raggiunto gli obiettivi fissati durante le invasioni, portando solo il caos in questi paesi. Sul perché gli americani rinunceranno a ciò che hanno iniziato e scapperanno – secondo la vlutazione di RIA Novosti.

La decisione di ritirare le truppe a Washington è stata presa in primavera. Finora in Afghanistan sono rimasti otto mila e mezzo soldati e ufficiali, e a metà ottobre il contingente sarà ridotto a quattro mila e mezzo.

Questo è il risultato di un trattato di pace tra il governo degli Stati Uniti e i talebani radicali *. Secondo il documento, gli americani sono obbligati a rimuovere le truppe da cinque basi militari entro 14 mesi. I talebani, a loro volta, hanno promesso di liberare l’Afghanistan dai terroristi.

Questa guerra è la più lunga nella storia degli Stati Uniti. Le truppe americane hanno invaso il paese nel 2001, subito dopo gli attacchi dell’11 settembre. L’obiettivo della campagna è combattere il terrorismo internazionale e i talebani, che hanno protetto i leader di al-Qaeda *. Il contingente è in costante aumento, raggiungendo i 110mila. Per diciannove anni di ostilità, gli americani hanno perso più di 2.300 soldati uccisi, circa ventimila sono rimasti feriti.

Anche la popolazione civile l’ha capito. Ogni anno centinaia di afgani vengono uccisi in attacchi aerei sbagliati. Quindi, nel 2019, il Pentagono ha riconosciuto più di cento vittime civili. Tuttavia, secondo gli analisti, i dati ufficiali sono lontani dalla realtà: il numero di morti è molto più alto.

È successo che i droni d’urto hanno spazzato via diversi insediamenti dalla faccia della terra. Ad esempio, nel 2009, gli americani hanno bombardato due villaggi nella provincia di Farah. 150 persone sono morte. E con tutto ciò, secondo Sergei Sudakov, membro corrispondente dell’Accademia militare delle scienze, non è stato possibile ottenere un notevole successo nella lotta contro i terroristi.

Truppe USA in Iraq



Numerosi istruttori degli Stati Uniti non sono riusciti a formare adeguatamente l’esercito afghano nella lotta al terrorismo. Sebbene al Paese siano stati forniti miliardi di dollari in armi e attrezzature, siano state costruite dozzine di basi di addestramento, gli afgani non hanno mai imparato a combattere. Le loro perdite sono colossali: negli ultimi cinque anni, più di diecimila soldati e ufficiali.

“Donald Trump ha riassunto i risultati dell’operazione nella campagna elettorale del 2016”, ha detto Sudakov in un’intervista a RIA Novosti. “Poi le ha definite” guerre senza valore “che richiedono colossali spese di bilancio. Il presidente ha parlato di sette trilioni e gli esperti hanno calcolato che quasi cinque trilioni e mezzo gli Stati Uniti hanno semplicemente sperperato soldi in guerre che non hanno vinto “.

La cosa principale, ritiene l’esperto, non è il numero di militari dispiegati nel Paese, ma i risultati dell’operazione. Gli americani non sono riusciti a rendere stabile la regione e ad affrontare molti gruppi terroristici. Sì, durante gli anni della presidenza di Donald Trump, non si è verificato un solo attacco terroristico negli Stati Uniti. Ma il prezzo per questa “sicurezza” è costante e le grandi perdite dell’esercito.

Gli americani non lasceranno mai completamente l’Afghanistan: le compagnie militari private rimarranno nel paese.



“Continueranno a risolvere problemi pratici”, spiega Sudakov. “Lasciare il paese significa aprire le frontiere per i terroristi e perdere fonti di informazioni di intelligence, cancellando tutto ciò che è stato costruito per anni. Agli americani non interessa come il terrorismo si diffonde nello spazio post-sovietico o in Europa e nel proprio territorio. E le PMC continueranno a difendere questa “frontiera” sotto forma di Afghanistan “.

La situazione non è migliore in Iraq, dove gli americani invasero nel 2003 con il pretesto di distruggere armi chimiche.

Washington ha poi accusato il presidente Saddam Hussein di sostenere i terroristi di al-Qaeda *.

La coalizione occidentale ha eliminato l’esercito iracheno in appena un mese. Non sono state trovate armi chimiche, ma è stata annunciata una caccia per Hussein. Si è nascosto per circa sei mesi e alla fine è stato catturato: il leader iracheno è stato processato e impiccato. Sembrerebbe che gli obiettivi siano stati raggiunti. Tuttavia, tutto era appena iniziato. Il paese è precipitato in una brutale guerra civile religiosa. A causa delle differenze tra sciiti e sunniti, iniziò lo spargimento di sangue, morirono decine di migliaia di civili.

Gli americani, osservando ciò che sta accadendo da dietro le alte recinzioni delle basi militari, hanno cercato di risolvere la situazione utilizzando la strategia “Big Wave”.

Più di ventimila soldati in più sono stati schierati in Iraq per mantenere l’ordine. Ma il massacro settario è continuato. Inoltre, in risposta al rafforzamento della presenza militare, i ribelli locali sono diventati più attivi: hanno sparato contro obiettivi americani, abbattuto elicotteri e organizzato attacchi terroristici. E gli abitanti delle città irachene sono morti a migliaia. Anche le perdite nell’esercito americano sono aumentate.

“Yankee vai a casa”

Ora ci sono circa 5.000 militari statunitensi in Iraq. Donald Trump ha promesso di ridurre il contingente a tremila. Andrei Chuprygin, docente senior presso la HSE School of Oriental Studies, lo ha spiegato dal fatto che i soldati e gli ufficiali americani si sentono sempre meno a loro agio in questo paese.

Truppe USA nel nord della Siria



“Di recente, soprattutto dopo l’eliminazione del leader militare iraniano Qassem Soleimani a Baghdad, la situazione degli Stati Uniti in Iraq non è molto buona”, osserva l’esperto. in tali aree siamo con un bersaglio sulla schiena “.

Gli americani non hanno portato a termine i compiti fissati nel 2003. In particolare, non sono riusciti a diffondere in Iraq le idee di democrazia e liberalismo, che sono già “zoppe” negli stessi Stati Uniti.

In effetti, l’Iraq si è trasformato in un altro punto caldo. Secondo varie stime, negli anni dell’occupazione americana sono morte nel Paese da duecento a trecentomila persone.

“La popolazione dell’Iraq oggi si preoccupa solo di una cosa: sopravvivere, vestirsi e mangiare, avere un tetto sopra la testa nel folle ambiente economico in cui vive da 17 anni”, dice Chuprygin. “Che ci siano americani o no, sono di scarso interesse, smentite, come si suol dire, “Yankee, vai a casa. E questo è comprensibile: il continuo tremolio dei ragazzi impiccati con le armi è fastidioso”.



Tuttavia, la maggior parte degli esperti intervistati concorda sul fatto che, nonostante la riduzione della sua presenza militare, è improbabile che Washington si ritiri completamente dai processi mediorientali. Cambia solo tattica in una più pacifica.

Secondo Chuprygin, molto indica che Trump sta seriamente pensando alla correttezza dell’intervento militare negli affari dei paesi terzi.

Fonte: Ria Novosti

Traduzione: Sergei Leonov