Dittatura sanitaria globale e crisi terminale del sistema del dollaro

di Umberto Mazzei

I vaccini anticovid, invece di portare sollievo dalle restrizioni, vengono utilizzati dai governi occidentali come nuovi pretesti per personalizzare le restrizioni alla libertà dei cittadini. Vengono calpestati diritti fondamentali, come decidere se consentire l’introduzione di sostanze nel proprio corpo, di cui è legittimo diffidare come sempre avviene quando si tratta di vaccini sperimentali.

Gli adulti sani con piena capacità mentale sono spinti a consentire l’iniezione di un presunto vaccino contro COVID, senza che la persona possa scegliere tra i diversi ,che si dice abbiano inventato, ma solo quello approvato dal governo sotto la cui giurisdizione è la persona. A peggiorare le cose, le restrizioni alla libera circolazione tra i paesi impediscono la possibilità per una persona sana, di avere una effettiva libertà di scelta.

Vengono inventate nuove credenziali personali indispensabili per potersi spostare da un luogo all’altro, come i certificati di vaccinazione obbligatori. Questa forma di tirannia creata per prevenire una semplice influenza il cui tasso di mortalità tra le persone sane è appena dell’1%. Con questo pretesto è stato imposto l’isolamento di intere comunità di persone sane. Per il mero sospetto di possibile contatto con qualcuno contagiato, viene applicato l’obbligo di installazione di programmi di spionaggio (tracciamento) sui cellulari delle persone sospettate di aver avuto contatti con qualcuno risultato positivo ai discutibili e poco affidabili test di contagio ” asintomatico ”del Coronavirus.

Multe e reclusione per chi disobbedisce alle Regole della “New Normal”. Braccialetti elettronici di tracciamento. Con l’arrivo dei vaccini, le autorità ora cercano di personalizzare la persecuzione con la restrizione della libertà di stampa di opinioni che differiscono dalla versione ufficiale sul pericolo di COVID che viene diffusa o su quanti criticano le misure sanitarie decretate o che commentano negativamente gli effetti dei vaccini delle aziende farmaceutiche situate nei paesi della NATO. Al contrario la pericolosità dei vaccini COVID prodotti in Russia e Cina può essere liberamente diffamata.

Infine, la Dittatura Sanitaria instaurata nei paesi della NATO ha adottato il tratto più distintivo delle dittature militari: il coprifuoco con pattuglie di polizia e multe per i trasgressori.

Posti di blocco in Stazione Milano

La persecuzione personalizzata di coloro che vegono definiti “negazionisti” è stata annunciata con sanzioni e discriminazione nel diritto di muoversi o viaggiare di chi rifiuta di farsi vaccinare con vaccini approvati dai governi dei paesi NATO (o dall’UE, che sono la stessa cosa ).

Ieri il ministro della Salute del governo progressista spagnolo, Salvador Ulla, ha annunciato che verranno stilate le liste di coloro che si rifiutano di sottoporsi alla vaccinazione con il ceppo approvato dal governo spagnolo. Coloro che compaiono in quella lista subiranno sanzioni, come la limitazione dei loro movimenti e l’accesso a luoghi affollati come spettacoli pubblici.

Il ministro della Salute non ha specificato se i non vaccinati debbano portare qualche distintivo come facevano i nazisti, costringendo gli ebrei a cucire una stella di David gialla sui loro vestiti; o se i non vaccinati dovranno andare in giro suonando una campana come costringevano i lebbrosi nel Medioevo.

Proteste contro i vaccini

Chi di noi segue da vicino l’economia internazionale e legge i rapporti di organizzazioni economiche internazionali serie e imparziali come l’OCSE a Parigi o l’ISB a Basilea, sa che per questo periodo (2020-2021) ci si aspettava una crisi economica universale di dimensioni mai viste prima. Queste organizzazioni la chiamano modestamente crisi del debito finanziario , che è un eufemismo per la crisi del dollaro; perché il dollaro è una valuta fiat senza altro supporto che di fatto è soltanto una promessa di pagamento. Da questo risulta che il dollaro essenzialmente non è altro che debito finanziario; Chiamalo denaro virtuale, deficit commerciale o deficit fiscale. Il debito finanziario del Dollaro USA è molte volte superiore al Prodotto Mondiale Lordo, quindi tecnicamente non pagabile ed è denominato in dollari.

In questa situazione, il dollaro deve essere abbandonato come riferimento internazionale di valore. Poiché coloro che governano negli Stati Uniti credono di avere la supremazia militare e quelle persone che sono culturalmente dipendenti dalla violenza e dall’aggressione, è improbabile che rinunceranno senza combattere l’eccessivo privilegio di pagare i propri debiti con denaro falso (denaro cattivo).

Per questo motivo, sospetto che tutto questa messainscena teatrale, orchestrata tra politici occidentali e grandi media occidentali, attorno al Coronavirus, abbia l’obiettivo di creare un terrore sanitario nella popolazione in modo che accetti una dittatura sanitaria che costringa le persone a sottoporsi a un vaccino. Questo sarà il fattore che portrà modificare il suo comportamento e il suo controllo durante il momento dello scontro finale tra la NATO ei suoi avversari.

Fonte: Alainet.org

Traduzione: Luciano Lago