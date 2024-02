Disattivazione delle basi militari americane nel Golfo Persico

Le armi statunitensi stanno cadendo su Gaza, Libano, Iraq, Siria e Yemen, quindi alcuni dei principali stati arabi che ospitano basi militari statunitensi stanno ora dicendo a Washington: “Non puoi lanciare da qui”.

Suat Delgen

Nell’Asia occidentale, il fondamento della proiezione del potere statunitense risiede nelle sue basi militari strategicamente posizionate all’interno del Golfo Persico. Tuttavia, il futuro di queste installazioni vitali appare sempre più incerto mentre le alleanze geopolitiche si spostano verso il multipolarismo, accelerato dalla guerra su più fronti in corso nella regione.

Le conseguenze del brutale attacco militare israeliano a Gaza e il sostegno incondizionato degli Stati Uniti stanno accelerando questi cambiamenti. Alleati tradizionali come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti – un tempo fermi nella loro partnership con Washington – stanno ora tracciando percorsi più indipendenti, evitando con cautela coinvolgimenti che potrebbero portare a conflitti più ampi, in particolare con l’Iran e i suoi alleati dell’Asse della Resistenza.

In effetti, questa ricalibrazione, unita agli sforzi concertati degli stati del Golfo Persico verso la diversificazione economica oltre il petrolio, sta gradualmente erodendo le solide basi di partnership di lunga data.

La domanda ora è come questi cambiamenti influenzeranno la presenza militare americana nella regione e la capacità degli americani di operare dalle basi stabilite.

Portata strategica degli Stati Uniti

Al centro della posizione delle forze armate statunitensi nel Golfo Persico si trova una rete di accordi strategici di cooperazione in materia di difesa (DCA) siglati con ciascun paese ospitante. Questi accordi delineano i termini della collaborazione militare, classificando gli Stati in due gruppi distinti: quelli designati come principali alleati non NATO ( MNNA ) e quelli che non lo sono.

Questa classificazione informa la profondità e la portata della cooperazione militare, compresi i benefici e gli obblighi strategici. Secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti , 18 paesi a livello globale sono riconosciuti come MNNA : Argentina, Australia, Bahrein, Brasile, Colombia, Egitto, Israele, Giappone, Giordania, Kuwait , Marocco, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine, Qatar, Corea del Sud, Thailandia e Tunisia.

Il raggiungimento dello status MNNA ai sensi della legge statunitense rappresenta un significativo riconoscimento della partnership strategica di un Paese con Washington, offrendo una serie di vantaggi nel commercio della difesa e nella cooperazione in materia di sicurezza.

Questa prestigiosa designazione non è semplicemente un segno di rafforzate interazioni militari ed economiche; simboleggia il profondo rispetto e il riconoscimento delle profonde relazioni che gli Stati Uniti intrattengono con questi paesi. Ma nonostante i privilegi garantiti dallo status MNNA, è fondamentale notare che questa classificazione non implica alcun impegno automatico in materia di sicurezza da parte di Washington.

Questi privilegi includono l’ammissibilità a prestiti di materiali per scopi di ricerca e sviluppo, il posizionamento di riserve di guerra di proprietà degli Stati Uniti sul territorio dell’alleato e la possibilità di accordi di formazione reciproci.

Base USA in Qatar

Inoltre, i paesi MNNA hanno la priorità nel ricevere articoli per la difesa in eccesso e possono essere presi in considerazione per l’acquisto di munizioni all’uranio impoverito. Questi stati possono impegnarsi in progetti di ricerca e sviluppo in cooperazione con gli Stati Uniti, consentendo alle loro aziende di competere per contratti del Dipartimento della Difesa per servizi di manutenzione e revisione al di fuori degli Stati Uniti.

Ciò comprende anche il sostegno per l’acquisizione di dispositivi per il rilevamento di esplosivi e la partecipazione a iniziative antiterrorismo nell’ambito del gruppo di lavoro di supporto tecnico del Dipartimento di Stato.

Respingimento nel Golfo Persico

Tra gli stati del Golfo Persico, Kuwait, Bahrein e Qatar sono stati distinti con lo status MNNA, mentre Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman non lo sono. La presenza strategica delle forze armate statunitensi nella regione è in linea con queste categorizzazioni.

Gli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre, l’alluvione di Al-Aqsa e i successivi sviluppi nell’Asia occidentale hanno spinto l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti ad adottare posizioni distinte da quelle degli altri stati del Golfo Persico riguardo al sostegno alle operazioni militari statunitensi nella regione.

La possibilità che gli Stati Uniti possano spostare parte delle loro forze militari nella regione Asia-Pacifico per contrastare la crescente potenza globale della Cina ha costretto l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti – paesi fortemente dipendenti dagli Stati Uniti per la loro sicurezza – a esplorare soluzioni di sicurezza alternative.

La transizione da un sistema globale unipolare a uno multipolare, insieme al crescente interesse di Russia e Cina per il Golfo Persico, è in linea con la ricerca di queste potenze di nuove soluzioni di sicurezza, alterando in modo significativo le dinamiche politiche ed economiche della regione.

Ancora più importante, tuttavia, e nel contesto della guerra di Gaza e delle sue ripercussioni regionali, Riyadh e Abu Dhabi sembrano più preoccupati per la possibilità che le operazioni militari statunitensi nell’Asia occidentale si trasformino in un conflitto militare su larga scala che coinvolga l’Iran.

Il principale esempio di questo esempio concreto è la mancata partecipazione di fatto dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti all’Operazione Prosperity Guardian (OPG), la coalizione navale guidata dagli Stati Uniti formata nel dicembre 2023 per rispondere agli attacchi yemeniti contro le navi legate a Israele nel Mar Rosso. – e il rifiuto di Riyadh e Abu Dhabi di consentire l’uso di basi statunitensi nei loro territori per l’operazione Poseidon Archer, uno sforzo militare congiunto USA-Regno Unito contro i territori yemeniti sotto l’amministrazione del governo allineato ad Ansarallah.

“Non dalle nostre basi”

Politico riferisce che gli Emirati Arabi Uniti hanno imposto restrizioni alla capacità del Pentagono di condurre attacchi aerei di ritorsione contro gli alleati regionali dell’Iran. Gli Stati Uniti si astengono dall’utilizzare aerei da combattimento provenienti da queste basi per missioni di attacco per evitare l’escalation delle tensioni tra gli stati arabi del Golfo Persico e l’Iran.

Oltre 2.700 militari statunitensi e 3.500 forze statunitensi sono dispiegati rispettivamente nella base aerea Prince Sultan in Arabia Saudita e nella base aerea di Al Dhafra negli Emirati Arabi Uniti. Quest’ultimo funge anche da Gulf Air Warfare Center e ospita un contingente significativo di aerei statunitensi che partecipano alle operazioni regionali. Ciò include una varietà di aerei da combattimento e droni da ricognizione, in particolare gli MQ-9 Reapers.

Nelle ultime settimane, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha autorizzato diversi attacchi aerei e missilistici contro le entità della resistenza sostenute dall’Iran in tutta l’Asia occidentale. Le fazioni vicine all’Iran hanno lanciato 170 attacchi contro le forze statunitensi di stanza principalmente in Iraq e Siria dallo scorso ottobre, impiegando droni, razzi e missili nel tentativo di cacciare la presenza militare americana dalla regione.

Base USA Golfo Persico

Ad oggi, questi attacchi hanno provocato la morte di tre militari statunitensi e il ferimento di numerosi altri. Allo stesso tempo, l’esercito yemenita sostenuto da Ansarallah avrebbe condotto 51 operazioni su navi marittime che navigavano nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, segnando un aumento degli attacchi dall’inizio dell’operazione il 19 novembre.

Strategie insostenibili

Tuttavia, questo approccio militare statunitense non è sostenibile per Washington nel lungo termine. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti stanno cercando di risolvere i loro problemi con lo Yemen dopo una guerra durata otto anni che ha pesantemente prosciugato le loro finanze e ha attirato il lancio di missili sulle loro principali città e contro obiettivi di infrastrutture energetiche.

Il ministro degli Esteri saudita ha dichiarato in un’intervista a France 24 il 19 febbraio che “un accordo di pace tra il governo dello Yemen e gli Houthi era vicino e che Riyadh lo avrebbe sostenuto”.

In queste condizioni, è improbabile che gli Stati Uniti intraprendano azioni che potrebbero riaccendere le tensioni tra Riyadh, Abu Dhabi e Sanaa. Tuttavia, mantenere un gruppo costante di portaerei al largo delle coste dello Yemen per l’operazione Poseidon Archer e gli attacchi aerei contro gli interessi iraniani sarà uno sforzo costoso e impegnativo per gli americani.

Mentre le basi in Kuwait, Bahrein e Qatar , che hanno lo status MNNA, rimangono cruciali per gli Stati Uniti, il veto unilaterale di Washington sulle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco a Gaza – e il suo sostegno militare e politico incondizionato a Israele, nonostante le decine di migliaia di persone la morte di donne e bambini a Gaza – hanno infiammato il sentimento anti-americano nelle strade arabe, che oggi rifiutano in maniera schiacciante gli accordi di normalizzazione con Tel Aviv.

Per ora, la Cina sta osservando in silenzio l’erosione della statura degli Stati Uniti nell’Asia occidentale, aspettando potenzialmente un momento opportuno per – con il sostegno di Mosca – lanciare un’iniziativa diplomatica per risolvere la questione Israele-Palestina, lontano dall’interferenza americana.

Non sarebbe la prima volta che le nuove potenze multipolari rubano l’attenzione di Washington nel Golfo Persico: il riavvicinamento Iran-Arabia Saudita, mediato da Pechino, nel marzo 2023 non solo ha colto gli Stati Uniti di completa sorpresa, ma ha dimostrato agli stati regionali che era possibile concludere accordi senza il NOI.

I cambiamenti in atto nel Golfo Persico avranno sicuramente un impatto sulla strategia militare e diplomatica degli Stati Uniti. Ma disattivare le basi statunitensi durante un conflitto regionale attivo che coinvolge le forze americane è qualcosa di completamente nuovo.

Quando le acque si saranno calmate, quale sarà lo scopo di queste installazioni militari multimiliardarie quando da esse non potranno essere lanciati aerei da combattimento o missili statunitensi?

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago