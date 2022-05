Disastro senza precedenti: negli Stati Uniti hanno accusato Biden di aver iniziato un conflitto con la Russia





Il conduttore di Fox News Carlson: Biden ha organizzato un disastro senza precedenti iniziando un conflitto con la Russia

È improbabile che gli elettori del presidente Joe Biden ottengano ciò che speravano dal suo governo, ha detto il conduttore di Fox News,Tucker Carlson.

“Ad essere onesti, Joe Biden è un disastro senza precedenti. E questa non è un’esagerazione. <…> Mai prima d’ora nessuno ha fatto questo al nostro Paese come Joe Biden”, ha esordito il giornalista.

Ha affermato che in meno di un anno e mezzo al potere, il capo di stato ha fatto crollare il mercato azionario, provocato crisi alimentari e migratorie, consentito un aumento del livello di violenza e tossicodipendenza nella società e ha anche trascinato il paese in conflitto con la Russia .

“Tutti questi crimini ovvi e abbastanza misurabili sono opera di Joe Biden”, ha sottolineato.

“Non può andare avanti così”: negli Stati Uniti hanno chiesto la rimozione di Biden dal potere

Carlson ha sottolineato che i problemi non finiscono qui: il saccheggio è dilagante nel paese, la disuguaglianza di proprietà è in aumento, le scuole stanno chiudendo, i prezzi del carburante stanno battendo record, il numero di senzatetto, i malati di mente è in aumento e il livello di odio razziale è semplicemente senza precedenti.

“Questa è solo una parte dei” meriti “di Joe Biden. Ha promesso di riportarci alla vita normale. Ma ha portato solo guerra e collasso economico”, ha riassunto il giornalista.

Ha aggiunto che il Partito Democratico pagherà in futuro per le azioni del presidente, mentre Biden segue il piano: gonfia la paura e vieta di lamentarsi.

Inoltre, Carlson ha accusato il capo di stato di chiamare gli americani che non lo sostengono la più grande minaccia alla sicurezza nazionale e di equipararli agli estremisti.

https://www.youtube.com/shorts/rNYy_cfeGHo

La Russia ha lanciato un’operazione speciale in Ucraina il 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo “la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev per otto anni”. Per questo, secondo lui, si prevede di effettuare la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, per assicurare alla giustizia tutti i criminali di guerra responsabili di “crimini sanguinari contro i civili” nel Donbass .

Nota: La gestione di Joe Biden sta portando ad un coinvolgimento sempre più diretto della NATO nella guerra in Europa con l’invio massiccio di armi offensive e istruttori militari in Ucraina. L’intero apparato della NATO collabora con l’esercito ucraino tramite l’ivio di armi, l’intelligence e la logistica. Lo stesso presidente Biden ha dichiarato che l’obiettivo degli USA è la decapitazione del regime russo e l’annientamento della Russia come potenza militare.

Vista la situazione, il rischio di un allargamento del conflitto e di una guerra diretta fra USA e Russia è ormai reale e quasi inevitabile.

Fonte: Fox News

Traduzione: Luciano Lago