Disaccoppiamento”: il piano di Washington per far inginocchiare l’economia cinese

di Mike Whitney

Gli Stati Uniti hanno optato per una strategia su più fronti per contrastare lo sviluppo della Cina e preservare la posizione di primo piano dell’America nell’ordine globale. La parte economica del piano è chiamata “decoupling”, che si riferisce al blocco selettivo dell’accesso della Cina alla tecnologia critica (in particolare ai semiconduttori avanzati). La strategia ha ottenuto un sostegno pressoché universale tra le élite della politica estera americana, che ritengono che debbano essere prese misure immediate per limitare l’esplosivo sviluppo tecnologico della Cina. Esistono, tuttavia, notevoli rischi al ribasso nell’attuazione di un piano che essenzialmente erige una “cortina di ferro digitale” tra la Cina e il resto del mondo. Se la Cina dovesse rispondere colpo su colpo all’aggressione di Washington, allora le linee di approvvigionamento verrebbero gravemente interrotte aumentando la probabilità di un’altra recessione globale.

Vale la pena notare che il termine “disaccoppiamento” oscura il modo in cui la politica è progettata per funzionare. La parola stessa – secondo il Cambridge Dictionary significa – “una situazione in cui due o più attività sono separate…” . vulnerabilità al fine di infliggere il massimo danno all’economia cinese. In altre parole, il disaccoppiamento – come viene presentato nei media e nelle analisi dei think tank – è in gran parte una fabbricazione di pubbliche relazioni che ha lo scopo di nascondere la guerra economica di Washington contro la Cina. Ecco un po’ di retroscena sul disaccoppiamento da un articolo di Michael Spence al Council on Foreign Relations:

Nell’ultimo anno, la traiettoria delle relazioni sino-americane è diventata indiscutibile: Stati Uniti e Cina si avviano verso un sostanziale, anche se non completo, disaccoppiamento. Lungi dall’opporsi a questo risultato, entrambe le parti ora sembrano aver accettato che questo si svolgerà come un gioco in gran parte non cooperativo, al punto che lo stanno incorporando nei loro quadri politici. Ma cosa comporterà esattamente il disaccoppiamento e quali saranno le sue conseguenze?

Da parte americana, le preoccupazioni per la sicurezza nazionale hanno portato alla creazione di un lungo, e ancora in crescita, elenco di restrizioni sulle esportazioni di tecnologia e sugli investimenti in Cina, così come su altri canali attraverso i quali la tecnologia si sposta in tutto il mondo. Per migliorare l’impatto della strategia, gli Stati Uniti stanno cercando di assicurarsi, anche attraverso la minaccia di sanzioni, che altri paesi si uniscano ai loro sforzi…

Molte persone su entrambi i lati di quella che potrebbe essere chiamata “l’equazione della sfiducia reciproca” sanno che il disaccoppiamento è un corso decisamente subottimale e pericoloso. Ma sia negli Stati Uniti che in Cina, le voci di dissenso vengono ignorate o soffocate, sia attraverso la pressione politica che attraverso la repressione totale.

Molte economie emergenti e in via di sviluppo riconoscono che un’economia globale frammentata… non è nel loro interesse. Ma attualmente non hanno il potere di cambiare gli incentivi dei principali attori… Ciò non lascia evidenti rampe di uscita dall’attuale traiettoria. Il futuro è il parziale disaccoppiamento e la frammentazione. Disaccoppiamento distruttivo, Consiglio per le relazioni estere…..

Mappa basi USA intorno alla Cina

Mentre non sono d’accordo con gran parte di ciò che dice l’autore, condivido il suo fatalismo. In effetti, questa non è solo la direzione in cui ci stiamo dirigendo attualmente, ma è anche destinata a peggiorare molto nei prossimi mesi. La leadership di entrambi i partiti politici negli Stati Uniti è completamente impegnata nel disaccoppiamento, così come le élite della politica estera che operano dietro le quinte. Quello a cui stiamo assistendo è un diffuso riconoscimento del fatto che gli ingenui tentativi di integrare la Cina nell’“ordine basato sulle regole” occidentale sono completamente falliti, il che ha fatto precipitare una drammatica inversione di tendenza nella politica che sta guadagnando costantemente slancio e ferocia.La Cina ha dimostrato che non diventerà mai uno stato vassallo nel vasto impero dello Zio Sam. I cinesi sono rimasti ostinatamente indipendenti per tutto il tempo, avviando solo quelle riforme che si adattano al loro orientamento politico, rifiutando qualsiasi cambiamento che possa sfidare la leadership del partito. In Cina, è ancora il Partito che stabilisce l’agenda e guida la nave di stato, non Washington e non le élite di Davos. Questa presa di coscienza ha portato a una completa rivalutazione delle relazioni USA-Cina, portando inevitabilmente a strategie volte a isolare, accerchiare e infine contenere la Cina. Ecco un po’ di retroscena di Matt Sheehan al Carnegie Endowment:

“All’inizio di ottobre, il governo degli Stati Uniti ha introdotto nuove e ampie restrizioni all’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati e alle apparecchiature utilizzate per realizzarli. Le restrizioni richiedono una licenza difficile da ottenere per la vendita di semiconduttori avanzati a entità all’interno della Cina, privando in gran parte il paese della potenza di calcolo di cui ha bisogno per addestrare l’intelligenza artificiale (AI) su larga scala. Le regole estendono anche le restrizioni sugli strumenti per la produzione di chip ulteriormente alle industrie che supportano la catena di fornitura dei semiconduttori, tagliando sia il talento statunitense che i componenti che compongono gli strumenti che producono i chip. Insieme, queste restrizioni equivalgono alla singola mossa più sostanziale del governo degli Stati Uniti fino ad oggi nella sua ricerca per minare le capacità tecnologiche cinesi .

Le nuove restrizioni tentano anche di risolvere un dibattito di lunga data all’interno della politica tecnologica statunitense. Quel dibattito era incentrato su un compromesso percepito tra due obiettivi in ​​competizione: danneggiare le capacità cinesi oggi contro mantenere la leva americana in futuro. Con le ultime regole, il governo degli Stati Uniti scommette che può minare così profondamente le capacità di fabbricazione di semiconduttori della Cina che non importa quanto siano motivati ​​o dotati di risorse gli sforzi della Cina per creare la propria industria dei semiconduttori: semplicemente non saranno in grado di aumentare”.

Il fatto che il governo degli Stati Uniti vinca quella scommessa contribuirà notevolmente a determinare il futuro equilibrio del potere economico e tecnologico globale. La scommessa sui semiconduttori senza precedenti di Biden, “The Carnegie Endowment for International Peace”.

Questo è un eccellente riassunto del “quadro generale” di ciò che comporta la nuova politica. Sheehan chiarisce le intenzioni degli Stati Uniti mentre spiega i potenziali rischi. Fornisce inoltre un’utile ripartizione delle nuove restrizioni del Dipartimento del Commercio che rientrano in tre voci principali:

(The Commerce Dept) ha smesso di prendere di mira le singole società cinesi e ha iniziato a prendere di mira il paese nel suo insieme. Ora la vendita di chip avanzati a qualsiasi azienda in Cina richiederà una licenza e il Congresso ha affermato che rifiuterà la maggior parte di tali richieste.

Impedisce a qualsiasi cittadino, residente o azienda statunitense di lavorare con qualsiasi azienda cinese che produce chip avanzati.

È andato ancora più in profondità nella catena di fornitura dei semiconduttori limitando i componenti che entrano nelle apparecchiature di produzione dei semiconduttori. Prima limitava solo i chip e gli strumenti che producono i chip. Ora sta limitando i chip, gli strumenti che producono i chip ei componenti che entrano negli strumenti che producono i chip. Nel breve termine, questo è stato assolutamente devastante per l’industria tecnologica cinese, che ha lasciato le sue società di intelligenza artificiale e i suoi centri di supercalcolo a bocca aperta e bisognosi di chip. Video di Matt Sheehan 4:37 minuti.



La politica di disaccoppiamento di Washington va ben oltre le tariffe maldestre di Trump o le sanzioni unilaterali di Biden alle società cinesi. È un palese tentativo di mettere in ginocchio l’economia cinese bloccando l’accesso alla tecnologia vitale. È, chiaramente, un atto di guerra, che anche gli alleati dell’amministrazione al New York Times ammettono apertamente. Dai un’occhiata a questo blurb di Nick Beams sul World Socialist Web Site che cita un pezzo dal Times :

Un importante articolo del giornalista Alex W. Palmer, pubblicato sul New York Times lo scorso fine settimana, ha rivelato la portata della guerra ad alta tecnologia condotta dagli Stati Uniti contro la Cina… La guerra sta per intensificarsi poiché si prevede che gli Stati Uniti annunceranno a breve meccanismi di controllo degli investimenti progettati per ridurre la quantità di denaro statunitense investito nelle aree high-tech cinesi, nonché l’aggiornamento dei controlli sulle esportazioni per colmare le lacune emerse dopo l’annuncio di ottobre.

(un paragrafo chiave che recita:)

“Con i controlli sulle esportazioni del 7 ottobre, il governo degli Stati Uniti ha annunciato la sua intenzione di paralizzare la capacità della Cina di produrre, o addirittura acquistare, i chip di fascia più alta. La logica della misura era semplice: i chip avanzati, i supercomputer e l’intelligenza artificiale che alimentano, consentono la produzione di nuove armi e apparati di sorveglianza. Nella loro portata e significato, tuttavia, le misure difficilmente avrebbero potuto essere più radicali, mirando a un obiettivo molto più ampio dello stato di sicurezza cinese. “La chiave qui è capire che gli Stati Uniti volevano influenzare l’industria cinese dell’intelligenza artificiale,afferma Gregory C. Allen, direttore del Wadhwani Center for AI and Advanced Technologies presso il Center for Strategic and International Studies di Washington. ‘La roba dei semiconduttori è il mezzo per raggiungere questo scopo.’”…

Palmer ha scritto che i controlli di ottobre “cercano essenzialmente di sradicare, radicare e ramificarsi, l’intero ecosistema cinese di tecnologia avanzata”….

Un’altra indicazione dell’entità delle misure statunitensi è stata espressa nelle osservazioni di CJ Muse, analista senior di semiconduttori presso Evercore ISO. ” Se mi avessi parlato di queste regole cinque anni fa, ti avrei detto che è un atto di guerra: dovremmo essere in guerra.”

Il New York Times pubblica i dettagli grafici della guerra hi-tech degli Stati Uniti con la Cina , Nick Beams, World Socialist Web Site

Riesci a vedere cosa sta succedendo? L’amministrazione Biden sta rendendo impossibile alla Cina acquisire i semiconduttori avanzati di cui ha bisogno per sviluppare la sua intelligenza artificiale e i suoi supercomputer. Questo tipo di blocco non è chiaramente consentito dalle attuali normative dell’OMC ma, ancora una volta, non lo sono nemmeno le sanzioni unilaterali che gli Stati Uniti hanno arbitrariamente imposto a più di 1.300 società cinesi. La linea di fondo è che gli Stati Uniti non lasceranno che le regole li scoraggino dal perseguire la linea di condotta che serve al meglio i propri interessi geopolitici. Ecco come lo ha riassunto l’autore Jon Bateman in un articolo su Foreign Policy Magazine :

“Il Bureau of Industry and Security (BIS) ha annunciato nuovi… limiti all’esportazione in Cina di semiconduttori avanzati, apparecchiature per la produzione di chip e componenti di supercomputer. I controlli … rivelano un’attenzione risoluta nel contrastare le capacità cinesi a un livello ampio e fondamentale …. il danno principale alla Cina sarà economico, su una scala ben sproporzionata rispetto alle preoccupazioni militari e di intelligence citate da Washington … Questo cambiamento fa presagire misure statunitensi ancora più severe, non solo nell’informatica avanzata ma anche in altri settori , e finanza) ritenuti strategici. Il ritmo ei dettagli sono incerti, ma l’obiettivo strategico e l’impegno politico sono ora più chiari che mai. L’ascesa tecnologica della Cina sarà rallentata a qualsiasi prezzo”. (“Biden è ora all-in sull’eliminazione della Cina” , Jon Bateman, Foreign Policy Magazine )

È importante rendersi conto che questa guerra tecnica principalmente “sotto il radar” viene condotta mentre gli Stati Uniti continuano a inviare delegazioni politiche a Taiwan (per sfidare la politica “Una Cina”), continuano a rafforzare l’anti- coalizioni cinesi nell’Asia-Pacifico, continua a provocare Pechino nello Stretto di Taiwan e nel Mar Cinese Meridionale, continua a vendere armi letali a Taiwan, continua ad aumentare la sua presenza militare nella regione, continua a spingere per l'”espansione verso est” della NATO per l’Asia-Pacifico e continua a condurre le sue più grandi esercitazioni militari “a fuoco vivo” (“Talisman Sabre”) nell’Australia occidentale.

Ciò significa che il disaccoppiamento è solo una piccola parte di una guerra più ampia che viene intrapresa contro la Cina per indebolire le sue difese, isolarla dai suoi alleati, rafforzare i suoi nemici e costringerla a rispettare il diktat di Washington. Gli Stati Uniti stanno segnalando che ora sono pronti a rischiare uno scontro diretto con una Cina dotata di armi nucleari per impedire a un rivale in rapida ascesa di dominare la massa continentale dell’Asia centrale. Probabilmente dovremmo aspettarci uno scoppio delle ostilità in un futuro molto prossimo.

Fonte: unz.com

Traduzione: Luciano Lago