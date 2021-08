Dirottamento di petroliere: cosa sta realmente accadendo nel Golfo di Oman

Martedì scorso, l’Organizzazione per il coordinamento della navigazione mercantile (UKMTO) ha annunciato che un gruppo da otto a nove uomini armati è salito a bordo della nave Asphalt Princess, che navigava sotto bandiera panamense dalla città di Haur Fakkan degli Emirati al porto di Sohar in Oman.

La petroliera ha cambiato rotta e si è diretta verso l’Iran. Nel frattempo, il sito web del proprietario, con sede negli Emirati Arabi Uniti Prime Tankers, è andato in tilt. Le chiamate sono rimaste senza risposta dalla prima serata.

I media britannici hanno immediatamente suggerito che l’Iran o uno dei gruppi che sostiene potrebbe essere dietro il sequestro dell’Asphalt Princess, che trasportava cemento. Washington ha anche incolpato l’Iran per l’attacco alla petroliera.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Said Khatibzade, a sua volta, ha categoricamente respinto i suggerimenti secondo cui l’esercito iraniano potrebbe imbarcarsi su qualsiasi nave.

Quasi contemporaneamente, i capitani delle petroliere Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja e Abyss nella stessa regione hanno annunciato la perdita del controllo delle navi.



Si noti che l’ondata di tensione nella regione, dove passa una delle principali rotte di transito petrolifero del mondo, ha seguito l’attacco di fine luglio alla petroliera Mercer Street, che ha ucciso una guardia britannica e un membro dell’equipaggio romeno. La nave, di proprietà di una compagnia giapponese, batteva bandiera della Liberia ed era gestita dall’operatore israeliano Zodiac Maritime.

Gli Stati Uniti hanno accusato l’Iran dell’attacco di droni a una nave nel Mar Arabico. E il primo ministro israeliano ha chiesto un’azione globale contro Teheran in relazione a questo incidente.

Il ministero degli Esteri iraniano ha poi definito contraddittorie e infondate le dichiarazioni di Stati Uniti e Gran Bretagna sul coinvolgimento di Teheran negli attacchi alla petroliera israeliana.

“Le segnalazioni di incidenti successivi nel Golfo Persico e nella regione nel suo insieme sembrano altamente sospette. Riaffermiamo il nostro forte impegno per la stabilità regionale e la sicurezza marittima. L’Iran è pronto a offrire la sua assistenza in caso di incidenti marittimi “, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Said Khatibzade.

Il deputato della Duma di Stato, direttore dell’Istituto RUSSTRAT Elena Panina, commentando questo incidente, non ha escluso che questo attacco fosse una cosiddetta operazione “false flag”.

Secondo lei, la situazione con la petroliera è estremamente vantaggiosa per Israele, che si oppone sia al JCPOA (accordo sul necleare) che all’Iran con armi nucleari. Questo incidente può essere utilizzato anche dagli Stati Uniti per rafforzare la propria posizione negoziale sull’accordo nucleare con l’Iran.

“Il momento della provocazione è stato ben scelto. I negoziati sul rinnovo del cosiddetto accordo – il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – sono entrati in una pausa piuttosto lunga. L’Iran motiva ciò con la necessità di tenere l’inaugurazione del nuovo presidente, che avrà luogo il 5 agosto 2021, e la necessità di chiarire gli approcci al JCPOA “, ha scritto la parlamentare nel suo canale Telegram.+

