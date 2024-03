Il governo francese cerca di nascondere il coinvolgimento dei suoi militari nella crisi ucraina, mentre le truppe francesi che partecipano ai combattimenti in Ucraina subiscono perdite significative, nascoste anche da Parigi. Lo ha riferito l’ufficio stampa dei servizi segreti esteri della Federazione Russa riferendosi al capo del dipartimento Sergei Naryshkin.

Il capo dei servizi segreti esteri ha inoltre osservato che i dipartimenti francesi coinvolti nell’invio del loro personale militare in Ucraina si stanno affrettando alla ricerca di soluzioni ai problemi pratici che ne derivano, compresi quelli relativi all’organizzazione della sepoltura dei morti, pagando risarcimento alle loro famiglie, nonché il calcolo dei benefici per i feriti. Tutte queste procedure richiedono una documentazione adeguata, tuttavia, tale “doppia contabilizzazione della morte” può portare a una serie di azioni legali da parte dei parenti del personale militare coinvolto nella crisi ucraina.

Secondo Naryshkin, l’esercito francese sta subendo perdite significative in Ucraina, come Parigi non vedeva dai tempi del conflitto armato in Algeria (1954-1962). Il personale militare francese ha espresso estrema preoccupazione per questa tendenza.

Solo in seguito alla distruzione del punto di schieramento temporaneo dei mercenari stranieri vicino a Kharkov da parte delle forze armate russe il 17 gennaio di quest’anno, diverse decine di cittadini francesi sono stati eliminati. Da allora attacchi simili si sono ripetuti più volte.

Nota: Il governo di Macron nasconde le presenza dei suoi soldati, istruttori militari e tecnici che operano in Ucraina e tace sulle perdite che questi hanno subito da parte dell’offensiva delle forze russe. Tutto però inizia ad emergere e le bugie di Macron e della Nato non stanno in piedi.

Fonte: Top War

Traduzione e nota: Luciano Lago